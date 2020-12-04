Пресса о нас

Ретейл все больше обращает внимание на высокотехнологичные и быстро интегрируемые решения, которые позволяют привлечь новых клиентов и сделать бизнес более гибким.

По данным компании X5 Retail Group, в ближайшие годы рост рынка будет составлять 4–5% ежегодно. Интенсивнее всего будут развиваться такие форматы, как магазины «у дома», дискаунтеры и онлайн-ретейл.

Ключевые ИТ-приоритеты для ретейла в 2021 году

В прошлом и нынешнем году ИT-тенденции в ретейле задала пандемия – ведь с ее появлением существенно изменились паттерны поведения потребителей. Стали обыденными покупки онлайн даже в консервативных сферах торговли. Выигрывают те компании, которые смогли быстро адаптироваться и перевести офлайн-точки в онлайн либо развивают соответствующие каналы продаж, в противном случае бизнес будет вынужден пойти на уступки конкурентам и обречен на закрытие. Решение о переходе в онлайн действительно выигрышное: даже после снятия карантинных мер потребители стремятся избегать посещения традиционных розничных точек и привыкают к новому, «удаленному» формату заказа товаров.

При этом присутствие в Интернете в настоящее время – это не просто наличие сайта. Более того, на старте бизнеса наличие сайта уже не является обязательным фактором. Компания может запустить бизнес на маркетплейсе, в Instagram и других соцсетях. Вот почему игроки должны научиться работать с мультиканальными продажами, и в этом помогают сервисы автоматизации бизнес-процессов.

ИT-контур хорошо работающего бизнеса усложняется. Выстраивать его собственными силами становится все дороже и сложнее. Так, усиливается тренд использования SaaS-решений, в которых присутствуют готовые модули интеграции, как между собой, так и с каналами продаж.

В целом, можно выделить следующие ключевые ИT-приоритеты для ретейла:

Переход в облака и масштабирование инфраструктуры. Каждый современный магазин – полноценное технологическое предприятие, которое живет в связке софта и «железа». Переход в облака – это безопасность данных, поскольку работа регулируется № 152-ФЗ и GDRP. Облачные платформы удобны, так как заменяют штат ИT-специалистов. Но самое важное для ретейла – облака предоставляют сервисы аналитики Big Data, информацию о предпочтениях и привычках клиентов, на основе которой можно выстраивать или совершенствовать маркетинговую стратегию, налаживать бизнес-процессы.

С переходом в онлайн нагрузка на инфраструктуру выросла, у некоторых компаний начался очень активный рост. Соответственно, возросли и требования ретейла к провайдерам – например, необходимость поставки оборудования в сжатые сроки и в требуемом объеме.

Использование автоматических касс. Мобильные кассы продолжают масштабироваться, так как позволяют снизить расходы и ускорить обслуживание.

Использование ИИ-технологий. Например, внедрение биометрии предоставляет возможность упрощать сбор данных о посетителях и разрабатывать персонализированные программы лояльности и маркетинговые активности. По разным оценкам, к 2027 году мировой рынок биометрии ( а ее используют не только в ретейле, но и в метро, аэропортах, банках) может достичь объема в $75–80 млрд в год с показателями ежегодного роста порядка 18–20%.

Мобильные приложения. Они информируют покупателей о поступлении новых товаров, скидках и акциях, позволяют заказать доставку. Для бесперебойной работы приложений важно создать отказоустойчивую инфраструктуру, выбрать площадку для хранения и обработки данных, организовать бэкенд-приложения. Бэкенд отвечает за передачу данных о товарах, формирование заказов, проведение оплат.

Простой контроль логистики и доставки. Процесс доставки совершенствуется – заказ поступает к клиенту в течение 15 минут, так как склад находится в соседнем доме или появляются роботы-доставщики, которые помогают разгрузить курьеров. Информация о покупателях обрабатывается быстрее и точнее, время обработки одного заказа сокращается. Все это возможно благодаря применению ML-технологий при обработке поступающих данных и аналитике архивных данных и наблюдений.

Чем ИТ помогает ретейлу

Информационные технологии – основа развития ретейла: они помогают масштабировать продажи и трансформировать бизнес.

Пандемия стала уроком для ретейла: если в основе бизнеса ретейлера нет ИT, то такая компания становится далекой от потребителя. Традиционные игроки увидели, что их рынок существенно изменился, они потеряли конкурентные преимущества – если раньше клиенты приходили к ним напрямую, то теперь предпочли доставку. А как только ты начинаешь работать через посредников, то теряешь в выручке.

Происходит активная цифровизация офлайн-ретейла. К примеру, в марте торговая сеть «Пятерочка» запустила тестирование оплаты по селфи.Чтобы оплатить покупку, нужно было лишь посмотреть в камеру. Такая технология позволяет уменьшить время оплаты покупки. Кроме того, оплата по селфи безопасна – платежи свыше одной тысячи рублей защищаются код-паролем и предусмотрена есть защита от риска взлома.

Если раньше ретейл больше был сосредоточен на автоматизации на местах, то сейчас начались более активные процессы цифровизации на уровне фронт-офиса – «лица» компании, обращенного к потребителю.

В целом, в дальнейшем отрасль будет стремиться к автоматизации всех процессов. Через несколько лет большая часть услуг перейдет в онлайн, но при этом будет предлагаться и в традиционных форматах. У ретейла много бизнес-задач и проблем, которые нужно решать с помощью ИT. Начиная от базовых вещей типа ведения остатков, комплектации заказов и заканчивая сложными решениями типа программы лояльности и рекомендательных систем. Информационные технологии постоянно развиваются, а значит. и ретейл будет меняться и подстраиваться под новые реалии. Современный ретейл стремится к гибкости и быстрому реагированию на внешние изменения – отвечать требованиям современных потребителей и соответствовать их ожиданиям ему помогает именно ИT.

Источник: www.it-world.ru