Пресса о нас

Еще одна технологическая компания из России — «Селектел» — выпустила дебютные облигации на российском рынке. Как компании «Селектел» удается расти на 40% в год, и сколько частный инвестор может заработать на инвестициях в ее облигации?

Инвестидея: 8.7% годовых на 3 года

Компания «Селектел» (Selectel) разместила на Мосбирже дебютный выпуск облигаций на 3 млрд рублей.

Срок обращения бумаг составляет три года. Ставка купона по облигациям «Селектел» установлена на уровне 8.5% годовых, это соответствует доходности в размере 8.68% годовых. Можно купить облигации на ИИС и с учетом налоговых льгот на взносы по счету заработать на свои вложения около 13% годовых.

В начале декабря 2020 года рейтинговые агентства АКРА и «Эксперт РА» присвоили ООО «Селектел» кредитные рейтинги на уровне A(RU) и ruA соответственно со «Стабильным» прогнозом.

Это не первое размещение облигаций компании из технологического сектора в России. За последний год на российском рынке облигаций отметились сразу несколько многообещающих эмитентов из IT-сектора. Среди них «МаксимаТелеком», QIWI, HeadHunter, Softline.

Разбираем, какие плюсы и минусы есть у «Селектел», стоит ли покупать его облигации. Источник: отчетность Селектел

Как устроен бизнес «Селектел»?

В 2007 году питерские бизнесмены Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили, основавшие социальную сеть «ВКонтакте» вместе с Павлом Дуровым, вложились в создание одного из первых дата-центров в Петербурге. Так появилась компания Selectel.

Поначалу это был всего один арендованный этаж на Балтийском заводе в Петербурге, вспоминает основатель Лев Левиев. Первое время компания по сути обслуживала потребности соцсети в IT-инфраструктуре: «ВКонтакте» формировала 80–90% всей выручки «Селектел».

В какой-то момент основатели задумались над тем, что нужно расширять бизнес, увеличивать количество клиентов и диверсифицировать выручку. Расти на арендованных площадях дальше было сложно, поэтому Левиев и Мирилавшили решили построить свой первый собственный дата-центр, а первым сотрудником компании стал ее нынешний гендиректор Олег Любимов.

— По сути, мы занимаемся тем, что предоставляем IT-инфраструктуру в виде сервиса, — объясняет гендиректор Selectel Олег Любимов. — Любому клиенту, у которого есть какие-то задачи, связанные с хранением данных (например, сайт с интернет-магазином, мобильное приложение или даже просто 1C, с которой работает больше одного человека), нужен какой-то сервер и вычислительные мощности, на которых все это будет работать. Самый примитивный вариант — разместить сервер у себя в офисе под столом. Но это само по себе не очень надежно: вам необходимо постоянно обеспечивать работу сервера, обслуживать его. Поэтому базовый сервис, c которого мы начали в свое время, — это размещение оборудования клиента в своих дата-центрах.

Дата-центр — это отдельное здание, специально подготовленное для размещения большого количества компьютеров, серверов. Оно обеспечено бесперебойным электроснабжением, там поддерживается постоянный температурный режим, обеспечиваются охрана и подключение к большому количеству операторов связи, для того чтобы зарезервировать подключение к Интернету для клиентов.

Вторая по сложности услуга, по словам Любимова, — аренда выделенного сервера. В этом случае клиент также не заботится о его работоспособности, но и не тратит деньги на закупку серверного оборудования, потому что берет его у «Селектел» в аренду.

Еще более сложный, или «умный» сервис — так называемые облачные серверы.

— Здесь клиент тоже получает в свое распоряжение сервер, на котором он может хранить данные или запускать какие-то свои приложения, но важно, что этот сервер виртуализован, то есть не привязан к какому-то физическому носителю, — уточняет гендиректор Selectel. — Он может переходить от одного дата-центра к другому, изменять свои параметры, например масштабироваться по мере роста нагрузки или уменьшать свой объем, если нагрузка падает.

Еще выше в иерархии услуг — облачные хранилища, где клиент может размещать свои файлы, хранить бэкапы, и услуги облачной платформы, которые позволяют компаниям быстро создавать облачную инфраструктуру для проектов разной степени сложности.

За 12 лет «Селектел» запустил уже 6 дата-центров в России. На сегодняшний день их общая емкость составляет 3000 серверных стоек.

— В существующих дата-центрах можно разместить около 120 тыс. единиц оборудования, — поясняет Любимов. — Их общая потребляемая мощность — 30 МВт. Это примерно столько же, сколько потребляет небольшой город на 70–80 тыс. жителей. Действующие дата-центры могут дооснащаться оборудованием и тем самым увеличивать емкость. На сегодняшний день у нас есть запас еще на 1200 серверных стоек. Мы планируем ввести 600 стоек в этом году и еще 600 — в следующем.

По мнению компании, увеличивая мощность существующих дата-центров, «Селектел» может масштабировать бизнес без существенных затрат. Это более дешевый способ экспансии, чем всякий раз строить новые дата-центры с нуля.

Рынок и конкуренты «Селектел»

Последние несколько российский рынок IT-инфраструктуры растет в среднем на 20% в год.

— Мы уверены, что в ближайшие годы этот рост будет только усиливаться, — говорит Олег Любимов. — Цифровизация всех бизнес-процессов продолжается, многие госуслуги переводятся в онлайн. Локдаун прошлого года дал мощный толчок для развития тренда, связанного с удаленной работой и коммуникациями. Карантин уйдет, но пользовательские привычки все делать в онлайне останутся. Это будет дополнительно подстегивать рост IT-рынка.

Сейчас «Селектел» начинает строительство еще одного дата-центра в Московском регионе. В первую очередь он будет рассчитан на 20 МВт и 2000 серверных стоек с возможностью дальнейшего расширения до 6000 стоек.

Как подчеркнул гендиректор Selectel, компания принципиально не арендует и не покупает готовые дата-центры, а самостоятельно проектирует их, строит и оперирует ими.

— В том, что касается IT-оборудования, мы тоже не зависим от какого-то одного вендора, — объясняет Любимов. — Мы не покупаем серверы, а приобретаем на рынке отдельные компоненты и самостоятельно собираем серверы для своих дата-центров на двух сборочных линиях в Москве и в Ленинградской области. Это позволяет нам получать самые лучшие цены на оборудование и снижать для себя те же санкционные риски: если завтра, к примеру, американские компании перестанут поставлять оборудование в Россию, будем покупать компоненты у Huawei и других китайских производителей.

Строительство нового дата-центра с нуля занимает 2–3 года. При этом срок окупаемости дата-центра составляет в среднем 4–5 лет.

— Срок возврата инвестиций напрямую зависит от заполняемости дата-центров, — объясняет основатель и президент Selectel Лев Левиев. — Бизнес по аренде стоек в какой-то степени похож на бизнес, связанный с недвижимостью. Когда возникает переизбыток стоек на рынке, владельцы дата-центров начинают демпинговать, чтобы заполнить стойки и покрыть свои фиксированные косты. Мы наблюдали это в 2009-м и в 2014 годах и можем увидеть нечто похожее в ближайшие пару лет. Во время карантина наблюдался большой спрос на аренду стоек. Это привело к тому, что все существующие игроки, а их на рынке достаточно много, начали строить новые мощности. Я предполагаю, что через год-два на рынке может возникнуть переизбыток стойко-мест, которые этим игрокам нужно будет заполнять. Дата-центры вынуждены будут заключать договоры на 5–10 лет по низкой ставке.

Самым крупным поставщиком услуг ЦОД в России сегодня является Ростелеком с долей рынка 26%. У Selectel 7% рынка, он входит в тройку крупнейших игроков по емкости дата-центров, правда топ-менеджеры компании подчеркивают, что компания не фокусируется на этом бизнесе, а отдает предпочтение более технологичным, сложным сервисам.

— Базовый сервис, связанный с арендой стоек, приносит 12% выручки, а основной вклад в выручку вносят высокомаржинальные услуги, такие как облачные платформы, приватное облако, выделенные серверы и прочие, — утоняет Любимов. — В отличие от многих конкурентов, которые часто предоставляют какой-то один сервис, например строят дата-центры и размещают там оборудование клиентов или занимаются только публичными облаками или хостингом сайтов, Selectel имеет в арсенале не один-два сервиса, а покрывает весь стек IT-продуктов. То есть, придя к нам, клиент может через одно окно, один договор, одну панель управления заказывать разные услуги, которые идеально подходят для разных IT-систем и задач клиента. Их можно интегрировать друг с другом, создавать гибридные решения, например часть реализовать на оборудовании клиента, часть — на облаке. Такой подход обеспечивает нам уникальные позиции на рынке по сравнению с конкурентами, — заключает гендиректор Selectel.

Между тем на рынке облачных услуг конкуренция последние годы тоже активно растет. Собственные облачные подразделения есть у Яндекса, Mail.ru, Сбера, МТС и других игроков.

— Мы спокойно относимся к такой конкуренции, — заверяет Любимов. — На зрелом рынке в долгосрочной перспективе всегда выигрывает лидер по издержкам. Для наших конкурентов многие сервисные решения изначально стоят дороже, потому что речь, как правило, идет об использовании готовых решений, а не о собственной разработке. Мы же контролируем всю вертикаль начиная от строительства дата-центров и заканчивая разработкой софта. Это позволяет нам чувствовать себя комфортно с точки зрения себестоимости и возможных ценовых войн. Наша себестоимость будет заведомо лучше, чем у каких-то больших компаний, которые не очень эффективны в силу своего размера и не очень сфокусированы на этом бизнесе.

Стратегия роста «Селектел»

Сегодня«Селектел» объективно, пожалуй, самый быстрорастущий сервис-провайдер на российском рынке: по темпам роста выручки и скорости развития услуг он довольно агрессивно опережает конкурентов.

Последние пять лет компания росла в среднем на 40% в год. С 2017 года количество клиентов выросло с 11 до 18 тыс., а средний чек увеличился с 17 тыс. до 24 тыс. руб.

— При этом доля топовых клиентов в выручке стабилизировалась: если в 2013 году на долю топ-5 приходилось больше 80% выручки, то в 2020 году это было уже 12%. Самый крупный клиент приносит нам не более 2.5–3% выручки, — подчеркнул гендиректор Selectel. — Самый важный фактор с точки зрения операционных показателей — то, что все клиенты платят нам не единовременно, а оформляют подписку на услуги. Таким образом, почти 99% выручки у нас — это так называемая реккурентная, или повторяемая из месяца в месяц выручка.

В ближайшие годы «Селектел» рассчитывает поддерживать темпы роста, которые показывал последние несколько лет, — 35-40% в год.

— Клиенты продолжают активно переходить с использования собственного оборудования на готовый сервис. Если раньше IT-системы были относительно простыми и понятными, то сейчас все усложнилось, для малой, средней и даже большой компании поддерживать эту компетенцию внутри себя сложно и затратно, — полагает Олег Любимов. — В этом плане IT-инфраструктура как сервис выгоднее для клиента, чем покупка собственного железа. Поэтому потенциал для дальнейшего роста рынка очень большой.

Еще один драйвер бизнеса, по мнению топ-менеджеров компании — создание новых точек присутствия в регионах. В прошлом году «Селектел» запустил точки присутствия в Новосибирске и Ташкенте. Эти представительства уже дают компании около 10% новых клиентов.

Сейчас Selectel изучает еще несколько точек на территории России, в том числе Екатеринбург и Владивосток.

— Будем более детально смотреть на то, где выше спрос, — уточнил Любимов. — Кроме того, мы рассматриваем возможность открытия представительств на Украине и в Европе. Мы не стремимся конкурировать с западными сервис-провайдерами, скорее это ответ на запрос российских клиентов, которым нужна точка присутствия в Европе и при этом удобнее платить российской компании в рублях.

Финансовые показатели «Селектел»

В прошлом году, несмотря на пандемию, выручка Selectel выросла на 43% по сравнению с 2019 годом и составила 3.3 млрд руб. при EBITDA 1.5 млрд руб.

— С одной стороны, клиенты из наиболее пострадавших отраслей немного снижали потребление в пандемию, с другой стороны, клиенты из онлайна, наоборот, потребление наращивали, — объясняет такую динамику гендиректор Selectel. — Плюс ко всему чисто офлайновые клиенты тоже начали активно переходить в онлайн-сервисы, онлайн-доставку. У них начала усложняться инфраструктура, появляться более серьезные IT-задачи. В результате к лету мы в целом увидели увеличение потребления со стороны клиентов и рост всего бизнеса.

На 2021 год компания прогнозирует рост выручки до 4.8 млрд руб. и EBITDA на уровне 2.1 млрд руб. При этом «Селектел» намерен активно инвестировать в развитие собственной IT-инфраструктуры: к примеру, в прошлом году компания вложила в покупку оборудования и строительство дата-центров около 3.5 млрд руб. Инвестиционная программа на 2021 год составляет более 4 млрд руб., рассказали в компании.

В агентстве АКРА подсчитали, что в 2019 году отношение капитальных затрат (CAPEX) к выручке у «Селектел» составляло 53%. АКРА ожидает пика CAPEX компании по итогам 2020 года, когда показатель может достичь 70%, после чего агентство прогнозирует его снижение до 35–40%.

— Значительный объем CAPEX определяет отрицательное значение свободного денежного потока даже при отсутствии дивидендных выплат, — подчеркнули аналитики агентства. По их оценкам, перехода свободного денежного потока в положительную зону можно ожидать не ранее 2022 года.

Часть инвестпрограммы «Селектел» планирует финансировать из собственного операционного потока, часть — за счет внешнего финансирования.

Как рассказал финдиректор Selectel Владимир Дергачев, по состоянию на конец 2020 года долговой портфель компании составлял 4 млрд руб., а показатель чистый долг/EBITDA находился на уровне 2.56х. За счет средств от размещения облигаций компания рассчитывает частично заместить кредиты, частично — профинансировать инвестпрограмму на ближайший год.

К концу 2021 года объем долгового портфеля вырастет до 5.88 млрд руб., а коэффициент чистый долг/EBITDA достигнет 2.79х, правда, уже к концу 2023 года, по прогнозам «Селектел», долг снизится до 2.23х.

— Мы для себя очень тщательно отслеживаем такой показатель, как уровень долговой нагрузки, — резюмировал CFO «Селектел». — На горизонте трех лет он будет снижаться, поскольку компания будет развиваться быстрее, чем расти ее долговой портфель.

Источник: yango.pro