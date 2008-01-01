Пресса о нас

Спрос на облачные сервисы в России продолжает расти более чем на 25% в год, а в сегменте IaaS — более чем на 35-40%.

Аналитический центр TAdviser изучил подходы российских поставщиков облачных услуг к обеспечению надежности и удобства IaaS-предложения. В условиях сохраняющегося профицита мощностей конкуренция на рынке коммерческих дата-центров выстраивается за счет высоких показателей отказоустойчивости, безопасности и управляемости.

По оценкам TAdviser, спрос на облачные сервисы в России продолжает расти более чем на 25% в год, а в сегменте IaaS — более чем на 35-40%. С помощью таких сервисов заказчики стремятся повысить отказо- и катастрофоустойчивость своей инфраструктуры, помимо того, что аренда вычислительных мощностей позволяет решать задачи масштабируемости ресурсов и перераспределения затрат из CAPEX в OPEX.

Критерии отбора: зрелая управляемость

При выборе поставщика облачных услуг российские заказчики сравнивают технические параметры площадок, на базе которых разворачивается облако — в том числе, количество операторов связи, подключение быстрых сетей и т. д. Помимо инфраструктурной базы, для обеспечения непрерывной работы важны компетенции сотрудников провайдера. Важное преимущество виртуальной инфраструктуры — возможность самостоятельного управления, так, чтобы заказчик мог изменять конфигурацию в большую или меньшую сторону быстро, в несколько кликов, без необходимости обращаться к провайдеру.

Продолжают повышаться требования российских заказчиков к надежности, отказоустойчивости и безопасности облачных услуг. Крупному бизнесу и госорганизациям важно соблюдение SLA и наличие гарантий непрерывности сервиса от провайдера. Уровень зрелости и надежности провайдера в глазах заказчика подтверждают сертификации, в первую очередь о соответствии требованиям 152-ФЗ и 242-ФЗ, закрывающих вопросы, связанные с хранением и обработкой персональных данных. Кроме того, зрелость процессов в части информационной безопасности подтверждает сертификат ISO27001.

Топ-предложения. 10 провайдеров облака

С учетом обозначаемых приоритетов бизнеса при выборе площадки для получения облачных услуг, при подготовке рейтинга TAdviser оценивались такие параметры, как управляемость, безопасность и доступность услуг ЦОД.

Было выделено несколько критериев для сравнения: автоматизация, гарантируемость сервиса, производительность, безопасность. В рамках критериев оценивались, в частности, параметры SLA, наличие сертификаций у площадок, обеспечение автоматизации управления, расширенные возможности для увеличения производительности, используемые технологические решения и др.

Сводный балл проставлялся исходя из оценки каждого параметра на основании данных, предоставленных самими провайдерами.

Топ-10 самых зрелых провайдеров облачных услуг

Источник: IKSMEDIA.RU