Пресса о нас

QVEDO — российская платформа туристических услуг. В первую очередь, это мобильное приложение, которое позволяет путешественникам выбрать подходящую экскурсию, найти место для завтрака или ланча, раскрыть для себя новые интересные места, достопримечательности, объекты истории и культуры. На данный момент платформа активно разрабатывает решение и по бронированию гостиниц. В начале 2023 г. планируется ее полномасштабный запуск. Летом 2022 г. проект мигрировал из Amazon AWS в облако Selectel. О подробностях рассказали генеральный директор компании Альберт Хачатрян и технический директор Вячеслав Обухов.

Миграция в российское облако: как выбрать провайдера

Market.CNews: Как давно вы перешли в облако?

Альберт Хачатрян: Мы используем облачные технологии более 7 лет. В свое время миграция была необходима для снижения издержек по финансовой нагрузке. И это дало свой эффект: повышение надежности инфраструктуры, отказоустойчивости. Миграция в облако, конечно же, являлась стратегической задачей, которую необходимо было решить для достижения поставленных компанией целей.

До переориентации на российский рынок мы активно пользовались услугами Amazon AWS, включая такие сервисы, как DBaaS RDS, Aurora, API Gateway, Elastic Beanstalk, Cognito. В определенный момент задумались о Kubernetes и его аналогах, они тоже были в облаке Amazon.

Market.CNews: Как потом выбирали провайдера в России?

Вячеслав Обухов: У нас было несколько критериев. Первый из них — функционал. Мы сразу отсеяли тех провайдеров, кто не оказывал нужных нам услуг — Managed Kubernetes, облачное хранилище S3 и др. Уже на этом этапе выбор сократился буквально до нескольких организаций.

Далее — пообщались с техподдержкой. Порой специально задавали простые и глупые вопросы, чтобы понять, насколько быстро, качественно и понятно отвечают специалисты. В этом плане особенно хорошо проявил себя Selectel.

Наконец, для нас было важно, чтобы облачная платформа являлась основным бизнесом провайдера. Это очень сильно влияет на отношение провайдера к клиенту, ведь если клиент уйдет, то пострадает не какой-то один департамент провайдера, а весь его бизнес.

Также смотрели и на цены, но этот фактор не был для нас решающим.

В конечном итоге мы выбрали Selectel и перенесли всю нашу облачную инфраструктуру именно к этому провайдеру.

Преимущества облачных баз данных для бизнеса

Market.CNews: В чем преимущество именно облачных баз данных в вашем случае?

Вячеслав Обухов: Их несколько:

Простота масштабирования: оно выполняется с минимальным простоем, а иногда и вовсе без него. Автоматическая репликация кластера: все необходимые настройки уже предусмотрены на стороне провайдера. А все вместе позволяет получить еще и финансовую выгоду: настраивать систему вручную было бы не только сложнее, но и дороже.

Market.CNews: Если углубиться в подробности, то что дает DBaaS, например, разработчикам?

Вячеслав Обухов: С точки зрения разработки облачная БД хорошо «уживается» с Kubernetes. В облаке легко создавать новые базы данных, есть поддержка Terraform. Базы данных сами масштабируются и не ограничены физической ИТ-инфраструктурой клиента.

Отдельного внимания заслуживает вопрос развертывания тестовых баз данных, которые необходимы для создания и проверки демо-версий продукта. В облаке все подобные операции выполняются в пару кликов, а руководителю предоставляется удобный интерфейс для управления доступами и ограничениями.

Market.CNews: А в чем преимущество DBaaS для ИТ-директора?

Вячеслав Обухов: Самое главное — снимается головная боль по администрированию баз данных. Остается думать только о ее структуре и вариантах оптимизации.

Market.CNews: Перейдем на уровень CEO. Как «продать» DBaaS руководству?

Вячеслав Обухов: Главный аргумент руководства «против» DBaaS — это стоимость. Развернуть облачную БД на своих серверах можно условно бесплатно, а в облаке за нее придется доплачивать.

Однако по своему опыту могу с уверенностью сказать, что вопрос цены далеко не всегда стоит на первом месте, а получаемые преимущества играют гораздо более важную роль для бизнеса. Среди них:

Снижение вероятности простоя: на своем «железе» она, как правило, выше, чем в облаке. К тому же в собственном ЦОД простой никем не компенсируется, а провайдер гарантирует выплаты согласно SLA. Экономия средств на эксплуатации, что особенно заметно в крупных проектах. Возможность переложить часть ответственности на плечи провайдера. Повышение безопасности инфраструктуры в целом.

Market.CNews: Вы сказали о повышении уровня безопасности. Но в контексте облачных технологий обычно говорят только об проблемах и утечках данных.

Вячеслав Обухов: Любой частный ЦОД или сервер априори защищен хуже облачного, так как даже крупная организация занимается вопросами ИТ-безопасности лишь по мере необходимости и не может построить систему защиты такого уровня, как провайдер, для которого это основа бизнеса.

Что касается утечек данных, то эти вопросы решаются с помощью VPN и логической изоляции внутренней инфраструктуры. Если внутренние данные компании не видны извне, то и утечек не будет.

Использование смежных услуг

Market.CNews: Помимо DBaaS вы используете и другой платформенный сервис — Kubernetes. Год назад мы выпускали обзор Kubernetes 2021, и на тот момент некоторые заказчики говорили, что переход в Kubernetes неоправданно дорог. А как оцениваете экономику Kubernetes вы?

Вячеслав Обухов: Managed Kubernetes окупается, когда его не надо обслуживать. Разработчики пишут код, и благодаря Kubernetes вы можете быстро его запустить, не думая об инфраструктуре.

Впрочем, и просто Kubernetes — крайне выгодное решение, особенно если:

Компания использует микросервисную архитектуру — множество коммуницирующих между собой сервисов вместо разрозненных продуктов. У компании много front-end-продуктов, каждый из которых имеет свои версии и модификации — ветвится в процессе развития. Тогда Kubernetes существенно упрощает работу с разными версиями: они сами запускаются, создают ресурсы, скейлятся.

Миграция в DBaaS и помощь провайдера

Market.CNews: Какие данные и сервисы вы перенесли в DBaaS, а какие оставили в обычных базах данных? Чем это обосновано?

Вячеслав Обухов: Мы перенесли все данные, находящиеся в реляционных базах данных. В нашем случае — Postgres и Redis. Начать миграцию проще всего именно с них, так как эти СУБД везде одинаковы.

Единственное, что осталось на наших серверах (размещенных в ЦОД Selectel) — базы данных Cassandra и Scylla. Как только эти версии СУБД будут доступны в облаке Selectel, перенесем и их.

Market.CNews: Сложно ли мигрировать и адаптироваться в новом облаке?

Вячеслав Обухов: На самом деле нет. И здесь опять-таки надо сказать спасибо Selectel за постепенное и качественное добавление сервисов в облачную платформу. Благодаря осмысленному планомерному подходу на каждый из них есть подробная документация, которая позволяет решить множество вопросов.

Например, у Selectel чуть иначе устроена работа с постоянными хранилищами (дисками), чем у того же AWS. Но это всего одна страничка документации, и на этапе миграции не вызывает существенных затруднений.

Market.CNews: Какую помощь вам оказывал провайдер?

Вячеслав Обухов: В первую очередь — техническую поддержку, причем применительно конкретно к нашему проекту. У нас был ряд вопросов о том, какие диски использовать, как настроить сеть и балансировщик нагрузки. Возникали и другие проблемы, которые мы не могли сами решить. Но Selectel активно помогал, отвечал и на простые, и на специфические технические вопросы.

Такой ситуации, что на этапе пресейла команда техподдержки работала активно, а после заключения договора — пропадала и отвечала гораздо реже, не возникало. Последний тикет я открыл буквально вчера около 11 часов вечера — задал вопрос по базам данных. Сегодня утром у меня уже был ответ.

Зарубежные рынки и vendor-lock

Market.CNews: Планируете ли вы выходить на иностранные рынки?

Альберт Хачатрян: Сейчас мы активно развиваемся на российским рынке, но планы на зарубежные рынки у нас тоже есть. 16-19 февраля 2023 года мы будем представлять Россию на международной выставке в Таиланде. А уже с 28 февраля планируем выйти на рынок Азии и открыть доступ к своим сервисам в Китае, Индии, ОАЭ и других странах.

Market.CNews: Как будете решать вопрос с ИТ-инфраструктурой и точками присутствия?

Альберт Хачатрян: Сейчас мы как раз планируем распределение нагрузки. У Selectel есть CDN, и скорее всего нам будет этого достаточно. Если же потребуется зарубежное облако, например, Alibaba Cloud, то планируем задействовать имеющийся у провайдера коннект, который позволяет соединить два облака выделенным каналом связи.

Market.CNews: Удобно ли потреблять несколько облачных сервисов у одного провайдера? Не становятся ли облачные платформы слишком сложными и неповоротливыми из-за избытка сервисов?

Вячеслав Обухов: В России пока до этого далеко, а вот с крупными западными провайдерами такие проблемы, конечно, могут возникнуть. Однако это не основное препятствие в работе с зарубежными игроками. Главная проблема — это вендор-лок (замыкание всей инфраструктуры на одном провайдере).

Политика западных вендоров направлена на необоснованное раздувание количества сервисов. Это делается как за счет искусственного усложнения работы со стандартными средствами, так и принудительного использования предлагаемых ими решений и опций. Некоторые из них не имеют прямой замены на рынке, и клиент «подсаживается» на услуги конкретного вендора.

В этом плане Selectel предлагает открытую архитектуру и не замыкает клиентов только на своих услугах.

Альберт Хачатрян: Кстати, именно Selectel воодушевил нас на пересмотр методов разработки и отказ от привязки к одному провайдеру. Если бы сегодня я давал совет другим командам, планирующим использование облачных ресурсов, то в первую очередь сказал бы — не стройте свои системы так, чтобы быть заложником провайдера.

В этой связи хочу выразить благодарность компании Selectel за то, что побудили отказаться нас от вендор-лока, а также за качественное ИТ-сопровождение нашего проекта.

Источник: CNews