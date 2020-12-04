Пресса о нас

С уверенностью можно сказать: дата-центры ждет интересное будущее. В ближайшие пять лет они станут не просто востребованы, но совершенно необходимы для ведения бизнеса. К каким изменениям это приведет?

По всем признакам, востребованность дата-центров и ИT-инфраструктуры будет только расти. Объем данных, генерируемых в мире, непрерывно увеличивается. Согласно оценкам IDC, в 2025 году он достигнет примерно 175 зетабайт данных. Все эти данные нужно будет хранить, обрабатывать, использовать, и здесь дата-центры станут незаменимыми.

Кроме того, все больше компаний готовы доверить свою инфраструктуру провайдерам. Исследования Gartner показывают, что 56% компаний заинтересованы в том, чтобы сместить фокус своих ИT-бюджетов на приобретение услуг центров обработки данных.

Дата-центров станет больше

Спрос рождает предложение. Операторы центров обработки данных видят востребованность услуг и увеличивают количество стойко-мест, планируют строительство новых инфраструктурных объектов. Так, в 2020 году только провайдер Selectel ввел в эксплуатацию 1100 стойко-мест (600 – в петербургском дата-центре, 500 – в московском). Большая их часть уже зарезервирована клиентами.

Темп роста количества стойко-мест в России, согласно оценкам iKS-Consulting, составляет в среднем 12–13% в год. По прогнозам, в ближайшей перспективе рост сохранится на том же уровне. Несмотря на то что большинство дата-центров строится с расчетом на масштабирование, в недалеком будущем все равно понадобятся новые ЦОДы, возведенные с нуля.



Дата-центры станут более технологичными

Уже сейчас ведущие отечественные провайдеры используют современные инженерные решения для оснащения дата-центров. В будущем эта тенденция усугубится нескольким причинам.

Во-первых, серверы становятся более технологичными: их мощность, тактовая частота процессоров увеличиваются с каждым годом. Растет востребованность графических ускорителей, GPU, необходимых для работы с большими данными, искусственным интеллектом, для задач машинного обучения. Охлаждение современных энергоемких серверов усложняется – привычное воздушное охлаждение перестает справляться с этой задачей. Все больше операторов дата-центров будут переходить на жидкостное, или иммерсионное, охлаждение. К слову, такой тип охлаждения может сократить расход электроэнергии на 15%.

Переосмысливают операторы и выбор источников бесперебойного питания. Например, Selectel одним из первых в России стал использовать в качестве накопителя энергии динамический модуль вместо аккумуляторной батареи. В долгосрочной перспективе динамические ИБП снизят стоимость владения дата-центрами, в первую очередь за счет отказа от аккумуляторных батарей. АКБ нужно менять раз в пять-семь лет, а стоимость одной батареи достигает нескольких сотен тысяч долларов. Кроме того, динамические ИБП более энергоэффективны. Диапазон комфортной работы для новых систем простирается до +40°C, благодаря чему можно сэкономить на их охлаждении.



Дата-центры станут «зеленее»

Количество дата-центров растет и одновременно увеличивается количество потребляемой ими электроэнергии. Выработка необходимого электричества напрямую связана с объемом углеродных выбросов, которые образуются в результате сгорания ископаемого топлива. По оценкам ученых, центры обработки данных производят 0,3% мировых выбросов CО2. Социально ответственные операторы дата-центров все больше задумываются о внедрении «зеленых» технологий. А в некоторых странах планируют требовать этого на законодательном уровне.

Трендсеттерами здесь являются такие крупные компании, как Apple, Google, Facebook, Akamai, Microsoft. Так, последняя планирует к 2030 году достигнуть отрицательного уровня эмиссии углерода, а к 2050 году полностью устранить последствия выбросов за все время с момента основания компании в 1975 году. Построенный в Ирландии дата-центр Facebook работает на 100% за счет возобновляемых источников энергии – ветровых станций. Следуя такому подходу, Facebook выполняет поставленную в 2018 году задачу обеспечивать 50% своей инфраструктуры экологически чистой энергией.

Кроме того, появляется все больше примеров того, как дата-центры следуют в своей работе философии повторного использования ресурсов. Например, в Норвегии излишки тепла, производимые дата-центрами, направляют на обогрев жилых домов. Такой практики придерживаются и в Дании. А в Нидерландах дата-центры обогревают фермы.



Что в итоге

Учитывая мировые тенденции цифровизации бизнеса и генерации все большего количества данных, востребованность дата-центров не вызывает сомнений. Это повлечет за собой рост по многим параметрам — количественным и качественным. Дата-центры станут технологичнее, потому что того будут требовать и прогресс, и обязательства ЦОДов перед обществом.

Источник: www.iksmedia.ru