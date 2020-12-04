Пресса о нас

Количество DDoS-атак против российских компаний вырастет в 10 раз в преддверии новогодних праздников, это связано как с предстоящими распродажами, так и ростом активности интернет-пользователей, заявил РИА Новости директор по развитию услуг компании-проавайдера IT-услуг Selectel Александр Тугов.

По его словам, число таких атак традиционно растет зимой, о чем свидетельствуют показатели прошлых лет. Так, в ноябре-декабре 2019 года было отражено почти 1200 DDoS-атак на клиентов Selectel при среднем показателе в месяц в 120-130 атак.

«Мы предполагаем, что число атак подобного рода может вырасти перед новогодними праздниками примерно в 10 раз…. Повышение показателей можно связать с высоким сезоном для некоторых бизнесов. Также рост атак можно объяснить активной конкурентной борьбой в конце года — там и «Черная пятница», и распродажи перед новогодними праздниками. В дополнение к этому увеличивается активность пользователей и нагрузка на инфраструктуру сайта», — пояснил он.

Эксперт отметил, что жертвами DDoS-атаки становятся не только крупные игроки, но и небольшой бизнес. «Блокировка сайта у небольшой компании часто становится неожиданностью для его владельцев и может негативно повлиять на их деятельность. Более того, конечной целью злоумышленников может быть даже не ваш ресурс. И, если вы находитесь на одном виртуальном хостинге или в одном облаке с жертвой мощной DDoS-атаки, на какое-то время это рискует задеть и вас», — предупреждает он.

«Рост количества и продолжительности DDoS-атак — это общий тренд, который мы наблюдаем последние несколько лет. Все потому, что они становятся дешевле, их проще организовать. Например, через какой-нибудь специализированный «сервис», где можно заказать атаку на конкретный ресурс, указав ее объем и длительность. В целом, «положить» на несколько дней какой-нибудь не самый защищенный сайт стоит около 1000 рублей. Хорошая новость в том, что и защита от примитивных атак не такая дорогая, как многие думают. Стоимость настройки защиты от DDoS снижается в соответствии с повышением конкуренции на этом рынке», — добавил эксперт.

Источник: 1prime.ru