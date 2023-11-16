Платформа Neoflex Dognauts на инфраструктуре Selectel

Арендуйте MLOps-платформу, развернутую на выделенных серверах или в облаке Selectel. Она обеспечивает автоматизацию полного жизненного цикла разработки и эксплуатации моделей машинного обучения.
  • Экспертиза Neoflex
  • Единое окно для оплаты
  • Сервисный контракт на поддержку
  • Адаптированная под решение инфраструктура

Какие задачи решает Neoflex Dognauts

Подготовка данных и фичей

Платформа поможет подготовить данные и фичи для успешного обучения ML-модели, что отразится на ее эффективности.

Разработка моделей

В платформе вы сможете гибко управлять средами разработки (JupyterLab, VSCode, RStudio) и использовать все современные ML-библиотеки.

Коллективная разработка

Платформа поможет организовать процесс CI/CD от разработки до эксплуатации ML-моделей, а также использовать ролевую модель для разграничения прав доступа к платформе.

Применение моделей любой сложности

Платформа дает возможность применять модели в batch, online и потоковом режимах, создавать сложные модельные сервисы на основе ансамбля моделей и использовать GPU, CPU.

Мониторинг данных и метрик моделей

Платформа позволяет определять на регулярной основе дрейф данных, метрик моделей, а также рассчитывать профиль данных.

На какой инфраструктуре можно развернуть платформу

На выделенных серверах
Разверните Neoflex Dognauts на серверах фиксированных или произвольных конфигураций под управлением Kubernetes, например Neoflex NEOMSA — платформы для разработки и эксплуатации микросервисных приложений.
Получите индивидуальную конфигурацию вычислительных нод в А-ЦОД, особую конфигурацию сети, выделенный канал до своего офиса и используйте весь потенциал платформы Neoflex Dognauts.
В облаке Selectel
Разверните Neoflex Dognauts в отказоустойчивых и автомасштабируемых кластерах Managed Kubernetes c GPU.
Благодаря широкому выбору карт в наличии вы сможете подобрать оптимальное решение под требуемую нагрузку. А соответствие сервиса требованиям 152-ФЗ позволит безопасно собирать и обрабатывать персональные данные.

Почему Neoflex Dognauts стоит разместить на инфраструктуре Selectel

Используем серверы Intel® и AMD

Мы можем разместить платформу на серверах с процессорами Intel® Xeon® Gold или AMD EPYC™.

Даем в аренду новейшие GPU

Предлагаем серверы с GPU разных моделей, включая NVIDIA А2, А30, RTX 6000 Ada и другие. Они помогут выполнять задачи машинного обучения еще быстрее. Для ресурсоемких задач доступны конфигурации с A100 и NVlink.

Помогаем быстро масштабироваться

У нас в наличии более 100 готовых конфигураций выделенных серверов с запуском от двух минут. На подключение новых облачных серверов потребуется меньше минуты. Сделать это можно в нашей панели управления.

Можем разместить проект в А-ЦОДе

Если вам важно соблюсти требования российского и международного законодательства в отношении чувствительных данных, то мы можем разместить сервер в А-ЦОД. Такой сервер аттестован ФСТЭК и помогает сохранить полный контроль над безопасностью данных.

Строим полноценную инфраструктуру

Для работы платформы мы предлагаем в аренду выделенные, облачные серверы и Managed Kubernetes с GPU. Также у нас можно арендовать продукты для связи вашей on-premise инфраструктуры с серверами в наших ДЦ.

Из каких компонентов состоит платформа

Neoflex Dognauts Portal

Организует сквозную авторизацию и аутентификацию, а также позволяет получить доступ ко всем инструментам платформы.

Notebooks

В платформу интегрированы среды разработки трех типов: Jupyter, Visual Studio Code и RStudio. С их помощью вы сможете запускать, обучать и верифицировать ML модели.

MLflow

Позволяет отслеживать эксперименты и регистрировать модели.

Airflow

Автоматизирует широкий круг пакетных задач: подготовка данных, обучение моделей, пакетное применение, мониторинг дрифта данных и метрик моделей.

Seldon Core

Позволяет на декларативном уровне создавать описание модельных сервисов и деплоить их для применения в online. Поддерживает REST/gRPC API модельных сервисов.

Feature Store

Организует централизованный каталог фичей для обучения и применения моделей, помогает управлять offline- и online-хранилищами и получать данные для применения моделей с помощью единого API.

Model Monitoring

В платформу встроены инструменты, позволяющие отслеживать качество работы моделей, а также дрейф данных и метрик моделей.

Нужно больше деталей? Изучите документацию

Вы можете обратиться к руководству по установке и к руководству пользователя Neoflex Dognauts.

В чем особенности Neoflex Dognauts

Возможность организовать работу независимых команд Data Science на платформе

Платформа позволяет создать свой независимый набор пользователей, выделить необходимые вычислительные ресурсы и развернуть ML-компоненты.

Рабочие места с библиотеками и динамически выделенными ресурсами под среды разработки

DS/ML-специалисты могут самостоятельно создать свое рабочее место с необходимыми инструментами или выбрать предустановленные IDE с популярными ML-библиотеками для разработки на выделенном и гарантированном пуле ресурсов.

Платформа полностью Open Source

Open Source-инструменты позволяют избежать vendor lock-in и соответствуют политике импортозамещения.

Единый пользовательский интерфейс для всех компонентов

Платформа позволяет пользователю легко навигироваться между различными компонентами в рамках единых правил авторизации и аутентификации.

Feature Store с различными источниками данных

Платформа поддерживает разные источники данных: PostgreSQL, Greenplum, Apache Hive, Apache Impala, Apache Parquet + Apache Spark, а также возможность разрабатывать собственные коннекторы.

Возможность автоматизировать задачи по выводу моделей в эксплуатацию

В платформе предусмотрены визарды для создания и деплоя модельных сервисов в эксплуатацию.

Модульность и расширяемость платформы

Платформа обладает открытой модульной архитектурой и расширяемым набором инструментов, необходимых для всех этапов разработки и внедрения моделей, что позволяет быстро и качественно внедрять новые решения.

Высокий уровень безопасности

Реализована ролевая модель, https, SSO, сканирование образов на уязвимости, хранение секретов в vault, изоляция рабочих групп на уровне namespace Kubernetes и сетевых политик.

Платформа включена в реестр российского ПО

Компании, участвующие в госзакупках, должны выбирать для работы российское ПО, которое входит в реестр Минцифры. Neoflex Dognauts входит в этот реестр.

Не уверены, что Neoflex Dognauts вам подходит?

В Selectel есть собственная ML-платформа. Оставьте заявку — мы расскажем про платформу и ответим на все ваши вопросы.

Как арендовать платформу

Оставьте заявку

Наш менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня.

Обсудим детали

Вместе со специалистами Neoflex поможем выбрать подходящую под проект инфраструктуру и рассчитаем ее стоимость.

Запустим платформу

Развернем платформу Neoflex Dognauts на наших выделенных или облачных серверах, в зависимости от ваших потребностей.

Будем на связи 24/7

Специалисты нашей технической поддержки ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры. Среднее время ответа — 15 минут. А с Neoflex можно подписать договор на обслуживание и поддержку.

Арендуйте платформу Neoflex Dognauts на инфраструктуре Selectel

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подключить услугу.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.