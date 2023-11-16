Какие задачи решает Neoflex Dognauts
Подготовка данных и фичей
Платформа поможет подготовить данные и фичи для успешного обучения ML-модели, что отразится на ее эффективности.
Разработка моделей
В платформе вы сможете гибко управлять средами разработки (JupyterLab, VSCode, RStudio) и использовать все современные ML-библиотеки.
Коллективная разработка
Платформа поможет организовать процесс CI/CD от разработки до эксплуатации ML-моделей, а также использовать ролевую модель для разграничения прав доступа к платформе.
Применение моделей любой сложности
Платформа дает возможность применять модели в batch, online и потоковом режимах, создавать сложные модельные сервисы на основе ансамбля моделей и использовать GPU, CPU.
Мониторинг данных и метрик моделей
Платформа позволяет определять на регулярной основе дрейф данных, метрик моделей, а также рассчитывать профиль данных.
На какой инфраструктуре можно развернуть платформу
Почему Neoflex Dognauts стоит разместить на инфраструктуре Selectel
Используем серверы Intel® и AMD
Мы можем разместить платформу на серверах с процессорами Intel® Xeon® Gold или AMD EPYC™.
Даем в аренду новейшие GPU
Предлагаем серверы с GPU разных моделей, включая NVIDIA А2, А30, RTX 6000 Ada и другие. Они помогут выполнять задачи машинного обучения еще быстрее. Для ресурсоемких задач доступны конфигурации с A100 и NVlink.
Помогаем быстро масштабироваться
У нас в наличии более 100 готовых конфигураций выделенных серверов с запуском от двух минут. На подключение новых облачных серверов потребуется меньше минуты. Сделать это можно в нашей панели управления.
Можем разместить проект в А-ЦОДе
Если вам важно соблюсти требования российского и международного законодательства в отношении чувствительных данных, то мы можем разместить сервер в А-ЦОД. Такой сервер аттестован ФСТЭК и помогает сохранить полный контроль над безопасностью данных.
Строим полноценную инфраструктуру
Для работы платформы мы предлагаем в аренду выделенные, облачные серверы и Managed Kubernetes с GPU. Также у нас можно арендовать продукты для связи вашей on-premise инфраструктуры с серверами в наших ДЦ.
Из каких компонентов состоит платформа
Neoflex Dognauts Portal
Notebooks
MLflow
Airflow
Seldon Core
Feature Store
Model Monitoring
Нужно больше деталей? Изучите документацию
В чем особенности Neoflex Dognauts
Возможность организовать работу независимых команд Data Science на платформе
Рабочие места с библиотеками и динамически выделенными ресурсами под среды разработки
Платформа полностью Open Source
Единый пользовательский интерфейс для всех компонентов
Feature Store с различными источниками данных
Возможность автоматизировать задачи по выводу моделей в эксплуатацию
Модульность и расширяемость платформы
Высокий уровень безопасности
Платформа включена в реестр российского ПО
Не уверены, что Neoflex Dognauts вам подходит?
В Selectel есть собственная ML-платформа. Оставьте заявку — мы расскажем про платформу и ответим на все ваши вопросы.
Как арендовать платформу
Оставьте заявку
Наш менеджер свяжется с вами в течение рабочего дня.
Обсудим детали
Вместе со специалистами Neoflex поможем выбрать подходящую под проект инфраструктуру и рассчитаем ее стоимость.
Запустим платформу
Развернем платформу Neoflex Dognauts на наших выделенных или облачных серверах, в зависимости от ваших потребностей.
Будем на связи 24/7
Специалисты нашей технической поддержки ответят на вопросы, связанные с работой инфраструктуры. Среднее время ответа — 15 минут. А с Neoflex можно подписать договор на обслуживание и поддержку.
Арендуйте платформу Neoflex Dognauts на инфраструктуре Selectel
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подключить услугу.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.