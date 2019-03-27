Пресса о нас

Провайдер ИТ-инфраструктурных решений для бизнеса Selectel открыл вторую очередь дата-центра «Берзарина» в Москве. Управляющий директор компании Максим Семенихин рассказал TelecomDaily о том, что такое модель coopetition и как растет спрос на инфраструктурные услуги «в одном окне».

Как вы позиционируете новый проект, чем он отличается от ваших предыдущих?

Аппаратные платформы облачных сервисов Selectel создаются на новейшем оборудовании, способном работать в расширенном температурном диапазоне. Учитывая это, при проектировании второй очереди дата-центра «Берзарина» мы приняли решение использовать систему охлаждения внешним воздухом (прямой фрикулинг) с адиабатическим доохлаждением.

По сравнению с традиционными решениями, такая схема охлаждения потребляет до 80% меньше электроэнергии, затраты на которую составляют значительную часть операционных расходов дата-центра. Высокая эффективность в эксплуатации в итоге снижает стоимость облачных услуг для наших клиентов.

На «Берзарина 2» уже развернут ряд сервисов облачной платформы Selectel, в том числе «Выделенные серверы» и «Виртуальное приватное облако». Открыты возможности для организации здесь частных облаков и гибридных клиентских инфраструктур. Следующим этапом станет запуск на площадке услуг «Облако на базе VMware» и «Облачное хранилище».

Аналитическое агентство IKS-Consulting назвало Selectel самым быстрорастущим провайдером на российском рынке IaaS по итогам 2018 года. Рост каких сервисов отметили бы вы сами?

Прошлый год был насыщенным и продуктивным в отношении развития бизнеса и реализованных проектов. Лучшая динамика роста на рынке — закономерный результат проделанной работы.

Наиболее динамично развиваются облачные услуги, на которые приходится уже более 85% выручки Selectel. Растут как хорошо знакомые рынку продукты, в которых нам нет равных (например, «Выделенные серверы»), так и новые — легко масштабируемое «Облако на базе VMware», «Облачный репозиторий Veeam Cloud Connect» для хранения резервных копий и другие.

Почти все последние новости о Selectel связаны с Москвой. Вы подчеркиваете, что это стратегический вектор развития компании.

На долю Москвы приходится, например, почти 70% российского рынка услуг дата-центров. Логично, что мы расширяем команду и активы в столице. Большое внимание уделяем развитию здесь партнерской сети компании.

Кто ваши клиенты на сегодняшний день? Какие выгоды несут им сервисы Selectel?

Сегодня Selectel обслуживает более 18 тысяч клиентов. Исторически мы выстраивали лидера в сегменте инфраструктурных решений для среднего и малого бизнеса, разработчиков и стартапов. Но сегодня мы видим растущий спрос на наши услуги от более крупных и консервативных организаций и все больше внимания уделяем работе с заказчиками корпоративного уровня.

Наше большое преимущество — в возможности предоставить полный спектр инфраструктурных услуг «в одном окне». При этом, аналитики TAdviser поставили Selectel на вторую строчку среди наиболее зрелых облачных провайдеров России. Наши сервисы отвечают самым высоким требованиям заказчиков в части автоматизации, гарантий доступности, производительности и безопасности.

До прихода в Selectel вы работали топ-менеджером в глобальном технологическом бизнесе — компании Red Hat. Какие особенности видите у российского облачного рынка?

Мне всегда было интересно работать на острие технологий, в наиболее динамичных компаниях. Так я оказался в Red Hat и именно поэтому работаю теперь в Selectel.

Сравнивая западные рынки с российским, я бы отметил значительную разрозненность последнего. Консолидация игроков только начинается, но она будет набирать обороты. Другая специфическая черта — ультрацентрализация вычислительных мощностей в Москве и Петербурге. Также следует отметить пока не сильное доверие брендам локальных провайдеров со стороны заказчиков. Но в целом российский облачный рынок следует глобальным трендам с относительно небольшой задержкой в пару лет.

Насколько наш рынок интересен гипероблачным провайдерам, что им могут противопоставить российские игроки?

Безусловно, интересен — все международные лидеры уже присутствуют здесь и ведут бизнес. У российского облачного рынка большой органический потенциал: доля России в мировом ВВП приблизительно в три раза выше доли российского облачного рынка в глобальном. Динамика его роста на десятки процентов ежегодно в течение последних нескольких лет подтверждает этот тезис.

Мы понимаем, что, например, в сегменте публичных облаков игроки из большой десятки американских и китайских технологических компаний в долгосрочной перспективе займут значительную долю. При этом, мы не мыслим в категориях противопоставления и действуем в модели coopetition, когда как конкурируем, так и сотрудничаем с глобальными провайдерами. В прошлом году мы открыли направление MultiCloud и стали российским партнером Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud. На платформах Selectel и четырех глобальных игроков мы создаем гибкие и отказоустойчивые инфраструктуры, обеспечивая нашим клиентам максимальный экономический эффект.

Источник: tdaily.ru