Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023

Market.CNews опубликовал обновленный рейтинг провайдеров GPU Cloud 20236/26/2023
ИТ-маркетплейс Market.CNews обновил рейтинг провайдеров GPU Cloud 2023. Аналитики провели сравнение видов серверов на базе GPU, процессоров, графических ускорителей, цен и других параметров.
Развитие GPU Cloud связано в первую очередь с повышением сложности вычислений в различных областях, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, наука о данных и других. Использование графических процессоров в этих областях обеспечивает более быстрое и эффективное выполнение задач, чем традиционные центральные процессоры.
Однако для использования графических процессоров требуются высококачественные ресурсы и оборудование, а также эксперты в области настройки и управления этой инфраструктурой. Это создало спрос на облачные GPU-решения, которые позволяют компаниям и исследовательским учреждениям быстро получать доступ к высококачественным ресурсам и инфраструктуре для выполнения своих вычислительных задач.
Рейтинг GPU Cloud 2023
Сравнение поставщиков проводилось по методике, учитывающей следующие критерии:
- Платформы виртуализации.
- Виды GPU-серверов.
- Количество конфигураций.
- Тип процессоров vCPU.
- Тип оперативной памяти RAM.
- Тип графических ускорителей GPU.
- Минимальная и максимальная конфигурации облачных серверов.
- Заявленный SLA.
- Параметры ЦОД, на базе которых оказывается услуга.
- Тестовый период и его ограничения.
- Скидка при годовой оплате.
- Стоимость.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что рынок GPU Cloud переживает период бурного развития, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Практически у каждого провайдера отмечены значительные изменения по сравнению с рейтингом прошлого года. OnCloud и mClouds покинули рынок. МегаФон и Linx добавились в рейтинг. Если год назад наличием карт NVIDIA Tesla A100 мог похвастаться только Selectel, то теперь они есть у половины компаний. Интерес к теме GPU подтверждается и расширением спектра услуг, оказываемых на базе графических ускорителей».
Лидером рейтинга второй год подряд признана компания Selectel. Технологическая база этого провайдера находится на высоте, GPU Cloud доступно сразу в пяти дата-центрах, а продуктовая линейка расширилась новыми сервисами на базе GPU.
«В конце 2022 года Selectel запустил услугу аренды прерываемых облачных серверов, в том числе с графическими ускорителями, — отмечает Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel. — Мы предлагаем арендовать виртуальную машину со скидкой до 75% при условии, что облачный сервер может быть приостановлен, если его ресурсы потребуются другим ВМ. Такой сервис быстро нашел отклик среди заказчиков, которым нужны мощные и недорогие вычислительные ресурсы на короткий срок — например, для обучения ML-моделей».
Источник: Market.CNews