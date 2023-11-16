Роман Красильников, Selectel: Сегодня госзаказчики полностью переносят свои ГИС в облака

Государственный сектор всё чаще обращается к облачным решениям в дополнение к развитию собственной ИТ-инфраструктуры. О том, какие потребности есть у госзаказчиков, как строится работа с ними и чем живет рынок госзаказа в области ИТ-ресурсов сегодня, поговорили с Романом Красильниковым, руководителем направления по работе с госзаказчиками Selectel.

TAdviser: Можете ли вы оценить рынок госзаказчиков как потребителей ИТ-инфраструктуры? Многие годы ведутся споры, что «подача» рынка слишком разрознена, чтобы можно было привести его точные оценки.

Роман Красильников: Рынок инфраструктурных решений для госзаказчиков и правда достаточно сложный и разрозненный. Тем не менее, оценить его масштабы возможно, например, по количеству публичных закупок. Не секрет, что государственные организации ищут исполнителей для своих проектов через Единую информационную систему закупок (ЕИС). Однако запросы со схожими задачами могут называться абсолютно по-разному: «услуги облачной платформы», «услуги виртуализации ресурсов», «создание ИТ-сервиса» и так далее. Это значительно затрудняет мониторинг и анализ подобных проектов.

Тем не менее, за первое полугодие 2023 года в ЕИС было опубликовано минимум 150 госзакупок, связанных с созданием или использованием ИТ-инфраструктуры. Получается, что в среднем каждый рабочий день появляется хотя бы одна закупка с подобным запросом. Это говорит о том, что спрос есть, и он большой. Конечно, подобные подсчеты достаточно условны и являются лишь верхушкой айсберга, в основе которого лежат комплексные проекты, в которых вычислительные ресурсы зачастую предоставляются вместе с заказной разработкой ПО. Не стоит забывать и про малые закупки, когда госучреждение имеет право не проводить конкурентную процедуру, поэтому заключает прямой договор с поставщиком.

TAdviser: А что с точки зрения состава закупаемых ИТ-ресурсов?

Роман Красильников: За последний год госорганизации стали кратно чаще обращаться к нам с запросами на сравнение стоимости облака и локальной инфраструктуры на базе собственного или внешнего ЦОД. Меняется модель потребления ИТ-услуг: раньше облака были интересны госзаказчикам в основном как временное решение на период модернизации своей инфраструктуры или тестирования новых сервисов. Сегодня же они всё чаще полностью переносят свои информационные системы в облако или используют его в качестве резервной площадки. Ещё одним часто встречающимся сценарием является запуск новых ГИС сразу на ресурсах сервис-провайдера.

В текущих экономических обстоятельствах госорганизации хотят получить надежный облачный сервис «под ключ». С такими ресурсами можно начать работу сразу с момента заключения контракта, не теряя времени на покупку и установку «железа», развертывание среды виртуализации, подключение средств информационной защиты и процедуры аттестации регулятором.

Важно отметить, что потребление вычислительных ресурсов постоянно растет, и это свойственно не только ГИС, но и коммерческим проектам. Даже статичные ресурсы (например, информационные интернет-порталы) постоянно обрастают новыми облачными сервисами, которые обрабатывают растущий объем трафика и обеспечивают защиту от различного рода атак.

С точки зрения задач, которые клиенты решают с нами в облаке, можно выделить растущий спрос на поддержку систем видеонаблюдения и видеоаналитики, высоконагруженных централизованных медицинских и финансовых систем, а также интернет-порталов. Например, с 2022 года Selectel является технологическим партнером всероссийского портала про финансовую грамотность «Мои Финансы», созданного по инициативе НИФИ Минфина России. Команда портала пришла с запросом на организацию катастрофо- и отказоустойчивой инфраструктуры. Наши специалисты осуществили миграцию сервиса в максимально сжатые сроки, а также обеспечили защиту платформы от DDoS-атак.

TAdviser: Selectel имеет многолетний опыт работы с компаниями из совершенно разных отраслей. Расскажите, как вы выстраиваете взаимодействие с государственными заказчиками?

Роман Красильников: Selectel работает с госзаказчиками как напрямую, так и вместе с партнерами-интеграторами. В проектах с интеграционной составляющей нам важно предоставить госзаказчику качественно реализованный проект с эффективным взаимодействием всех исполнителей. Примером подобного проекта можно назвать сотрудничество Selectel c компанией ИНКОМА: в сжатые сроки нужно было предоставить конечному заказчику выделенную аттестованную инфраструктуру для размещения ГИС. Меньше чем за месяц мы развернули инсталляцию серверов произвольных конфигураций в аттестованном сегменте ЦОД и передали заказчику межсетевой экран для самостоятельного управления ресурсами.

В то же время государственные организации могут работать с Selectel напрямую. Мы принимаем участие в закупочных процедурах по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

TAdviser: Какие услуги вы оказываете представителям госсектора?

Роман Красильников: Selectel предоставляет надежные решения для реализации задач государственной цифровизации в условиях, когда заказчик не может оперативно или из-за ограничений бюджета осуществить поставку оборудования, перейти от одного вендора к другому или найти подходящую конфигурацию сервера в реестре Минпромторга.

Для поддержки ГИС с неравномерной нагрузкой подойдет аттестованное облако Selectel — это специальная зона доступности облачной платформы собственной разработки (входит в реестр отечественного ПО), которая аттестована по приказам ФСТЭК №17 и №21 и соответствует специальным требованиям и рекомендациям по технической защите конфиденциальной информации. В таком облаке можно размещать ГИС до первого класса защищенности (К1), информационные системы персональных данных (ИСПДн) до первого уровня защищенности (УЗ-1) включительно и автоматизированные системы (АС) в защищенном исполнении класса 1Г.

Для размещения ГИС со стабильной нагрузкой мы можем предложить выделенные сегменты ЦОД, которые также аттестованы по требованиям ФСТЭК и включают в себя:

изолированную стойку или группу стоек со СКУД и видеонаблюдением;

выделенные серверы из реестра Минпромторга, которые инженеры Selectel собирают на заказ;

аппаратный межсетевой экран, через который только заказчик имеет логический доступ к инфраструктуре и может управлять ею;

дополнительные ИБ-средства: защита от DDoS-атак и WAF, средства доверенной нагрузки, шифрованные VPN-каналы.

Также мы отмечаем рост интереса к услугам администрирования, когда наши штатные DevOps-инженеры работают напрямую совместно с разработчиком ГИС и конечным заказчиком.

Как я уже отметил, мы предоставляем услуги по 223-ФЗ и 44-ФЗ и готовы работать как в «твердом» формате, когда объем ресурсов четко определен, так и по рамочному контракту, в котором фиксируем тарифы и учитываем фактическое потребление ресурсов (по сути применяем модель pay-as-you-go в госзаказе).

TAdviser: Может ли госзаказчик заказать у вас полную поддержку своей инфраструктуры?

Роман Красильников: Да, конечно. Мы обеспечиваем бесперебойную работу всей инфраструктуры заказчика: от предоставления физических и облачных серверов до обеспечения информационной безопасности и подключения дополнительного ПО. Мы также можем помочь с настройкой и управлением различными базами данных и запуском кластеров для управления контейнерами. Реализацией всех этих задач занимаются наши собственные сотрудники, что позволяет клиенту снизить трудозатраты своих штатных специалистов. Если какие-то работы требуется сделать в рамках заказной разработки, мы привлекаем партнера и решаем эту задачу вместе.

Примером реализации такого комплексного проекта можно назвать сотрудничество Selectel с ЦИТ Вологодской области. В 2022 году мы дополнили инфраструктуру ЦИТ вычислительными ресурсами в облаке Selectel, где были развернуты региональные сайты и программное обеспечение для совместной работы с документами.

Одно из главных преимуществ Selectel, которое отмечают наши заказчики, — это гибкость и оперативность. У нас одна из самых профессиональных техподдержек на рынке, отлаженные процессы быстрой настройки сервисов и миграции информационных систем.

TAdviser: Современное движение рынка информационных систем во многом определяют два проекта — ГЕОП и «ГосТех». По вашему мнению, какие основные задачи они решают?

Роман Красильников: В первую очередь, подобные проекты нацелены на «наведение порядка» в сегменте государственных ЦОД. На протяжении многих лет формировался ландшафт разрозненных локальных дата-центров с разными техническими решениями, средствами ИБ, базовым ПО и уровнем SLA. Если на рынке коммерческих ЦОД провайдеру необходимо соответствовать стандарту Tier III, чтобы быть минимально конкурентоспособным игроком, то в государственных региональных ЦОД это делали по мере своих возможностей, в том числе бюджетных. При этом требования по отказоустойчивости, импортонезависимости и безопасности сегодня как никогда высоки.

Если говорить на примере Selectel, то наша инфраструктура изначально стандартизована под высокую отказоустойчивость. Мы оказываем услуги на базе собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что позволяет создать географическое резервирование IT-систем. Наши ЦОД соответствуют уровню надежности Tier III, отечественным ГОСТ Р 58811-2020 и ГОСТ Р 58812-2020, а наличие аттестата по 17 и 21 приказам ФСТЭК дает единый гарантированный уровень надежности для любого ГИС как составной части ГЕОП. Работая с нами, можно быть уверенным в SLA, измеряемым часами, а не днями.

TAdviser: По вашему мнению, как будет развиваться облачный рынок для государственных заказчиков?

Роман Красильников: Можно выделить несколько трендов. Во-первых, мы ожидаем, что облачные инфраструктурные услуги в ближайшем будущем получат полную интеграцию с сервисами информационной безопасности. Раньше довольно часто возникала ситуация, когда заказчики заказывали инфраструктуру у сервис-провайдера, а потом самостоятельно привлекали внешнего подрядчика для её аттестации и обеспечения информационной безопасности. Развитие ИБ-сервисов от провайдера под ключ — это тренд, который только будет усиливаться и конечном счете приведет к упрощению миграции информационных систем из одного дата-центра в другой, потому что у всех будут плюс-минус одинаковые решения.

Во-вторых, это внедрение в проекты госзаказчиков готовых платформенных сервисов: управляемых баз данных и кластеров Kubernetes, 1С из облака и других решений. Сейчас это еще нельзя назвать трендом, но мы понимаем, что в этом есть достаточно серьезный скрытый интерес. На сегодняшний день такие решения отсутствуют в госзаказе, их нет как класса. Основным стопором для их развития является крайне сложная реализация мер информационной безопасности и разграничение ответственности между провайдером и заказчиком. Тем не менее, с течением времени и по мере развития проекта «ГосТех», в котором подразумевается наличие маркетплейса сервисов для разработчиков, предполагаем, что такая возможность будет реализована, в том числе на базе ЦОД сервис-провайдеров.

В целом заказчики осознали, что риски зависимости от российских облачных провайдеров гораздо ниже и являются управляемыми, чем риски зависимости от какого-либо вендорского оборудования и ПО, даже если оно производится на территории нашей страны. Эту смену парадигмы мы видим как один из ключевых драйверов дальнейшего развития рынка гособлаков.

Источник: TAdviser