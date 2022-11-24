Пресса о нас

По мере все более глубокой цифровизации мира у бизнеса возникает потребность максимально оптимизировать свою ИТ-инфраструктуру. Компании все чаще приходят к решению о переносе тех или иных компонентов в облако, к их числу относится и комплекс работ с базами данных.

О том, как облачные базы данных интегрируются в архитектуру современных сервисов и почему использование DBaaS экономически более привлекательно, чем традиционные on-premise решения, рассказал Андрей Андронов, менеджер PaaS-продуктов компании Selectel.

Базы данных как сервис

Облачные базы данных — это полностью управляемые СУБД (системы управления базами данных), созданные и развернутые в облаке.

Selectel, как провайдер DBaaS (Database-as-a-service), берет на себя полное администрирование инфраструктуры под базы данных и предоставляет их в аренду. В такой модели обслуживания клиенту не нужно заниматься организацией ИТ-инфраструктуры с нуля, что позволяет сконцентрировать ресурсы команды на разработке и непосредственном решении бизнес-задач.

Сервис включает в себя:

обеспечение работы вычислительного оборудования;

установку и обновление операционных систем и самих баз данных;

автоматическое резервное копирование, которое происходит вплоть до секунды (по принципу point-in-time recovery).

Все это дает возможность для горизонтального и вертикального масштабирования без простоя работы базы данных.

Пользователю DBaaS остается только корректно подключиться к базе данных и выстроить ее архитектуру и запросы. Решения о масштабировании и оптимизации запросов также принимаются на стороне клиента — для этого в сервисе предусмотрен мониторинг с возможностью отправлять метрики в формате Prometheus, а также уведомления о наиболее важных событиях.

Кто уже работает с базами данных в облаках

Сферы использования DBaaS разнообразны, поскольку любое ИТ-решение имеет под капотом базу данных.

Стартапы, малый и средний бизнес

Среди клиентов Selectel, которые работают с облачными базами данных, много стартапов и небольших компаний. Они отдают предпочтение облачным сервисам, поскольку это сокращает time-to-market, позволяет оптимизировать работу инженеров и избавляет специалистов от рутинных задач по организации ИТ-инфраструктуры.

Представим, что перед командой разработки стоит задача запустить новую фичу, а для этого ей нужна система управления базой данных. Традиционно для того, чтобы поднять СУБД с нуля до production-ready решения, нужно потратить неделю-две только на подготовку инфраструктуры.

Выбирая DBaaS, к работе с базой данных можно приступить уже через пять минут — достаточно зайти в панель Selectel, создать необходимую конфигурацию и загрузить свой дамп. В рамках услуги мы берем на себя все заботы об инфраструктуре и даем в аренду готовую облачную базу данных, которой можно управлять с помощью понятного интерфейса панели Облачной платформы, API и такими IaC-инструментами (infrastructure as code), как Terraform. Настройки базы данных уже подобраны под выбранную конфигурацию, но так как это управляемый сервис, клиенты могут настраивать их под свои задачи, а также добавлять реплики для чтения и увеличивать производительность.

Крупные и enterprise-компании

DBaaS также успешно используют и корпоративные клиенты. В ситуации, когда количество баз данных и их объем значительно разрастается — до 10-20 кластеров — дальнейшее расширение штата инженеров становится крайне ресурсозатратным. Согласитесь, лучше направить силы инженера на развитие продукта и создание ценности, чем на обслуживание инфраструктуры.

Обычно в крупных проектах используется сразу несколько облачных баз данных или связка из них. Чаще всего в качестве основной выступают реляционные СУБД — MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL и другие. В связке с ними часто используются нереляционные базы данных, например, Redis для кеширования и ускорения работы приложения или Cassandra и подобные ей СУБД для работы с Big Data.

Для решения каких задач используются облачные базы данных

С помощью облачных баз данных можно решать совершенно разные по типу и сложности задачи. Мы предоставляем облачные СУБД для проектов любого масштаба — будь это интернет-магазин локального производителя, решение для интернета вещей (IoT) или наукоемкая разработка международной корпорации. Также базы данных используются во внутренних сервисах любых компаний: корпоративный портал, CRM, 1С:Предприятие или баг-трекер в Jira.

В Selectel мы предлагаем набор интегрируемых конфигураций облачных баз данных:

Также у нас большие планы по развертыванию в облаке других популярных баз данных. Тем не менее, с помощью текущего инструментария можно сделать любой проект и достаточно быстро получить желаемый результат.

Мы замечаем, что клиенты увеличивают потребление баз данных в среднем на 200-300% каждый год. Для нас это является доказательством того, что сервис востребован, клиентские проекты растут, базы данных масштабируются, а значит нагрузка на них возрастает, добавляются дополнительные кластеры для тестирования и разработки.

Также клиенты расширяют набор используемых баз данных, поэтому им могут понадобиться более комплексные решения по организации ИТ-инфраструктуры. В Selectel облачные базы данных являются частью облачной платформы, которая включает в себя виртуальные машины, диски, бэкапы, управляемые кластеры Kubernetes, подключение объектных хранилищ и других облачных услуг.

Преимущества DBaaS по сравнению с on-premise

При организации ИТ-инфраструктуры все больше компаний переходят на облачную модель потребления ресурсов, в том числе, в вопросе использования баз данных. Причин тому несколько.

Возможность безграничного масштабирования

В отличие от традиционных решений, где базы данных и сами данные хранятся на физическом сервере, который сложно масштабировать, облачные базы данных позволяют масштабировать отказоустойчивый кластер «на лету» и с нулевым простоем.

Клиент может выбрать готовую конфигурацию сервера под любую нагрузку, а при наличии специфических задач создать кастомную конфигурацию.

Снижение затрат

DBaaS позволяет быстро создать надежную, отказоустойчивую и масштабируемую базу данных без капитальных вложений, экономя ресурсы и время работы персонала за счет делегирования забот об инфраструктуре в Selectel.

Мы работаем по модели pay-as-you-go, поэтому клиент платит только за фактически используемые ресурсы — они выделяются автоматически и учитываются ежечасно.

Минимальные риски потери данных

С приложением всегда могут возникнуть проблемы, выход из которых возможен только при восстановлении данных из резервной копии.

Наш сервис автоматически делает резервные копии баз данных — это минимизирует риски, связанные с человеческим фактором или программными сбоями. Резервные копии надежно хранятся и восстанавливаются на любое время в пределах 7 дней, используя технологию Point in Time Recovery (PITR).

В случае, когда виртуальная машина с кластером БД выходит из строя, происходит аварийное переключение, и ее роль берет на себя резервный сервер. Благодаря этому приложение клиента продолжает работать, несмотря на сбой.

Для повышения отказоустойчивости виртуальные серверы кластера размещаются в разных, полностью изолированных между собой зонах доступности.

Также кластеры баз данных, размещенные в облаке Selectel, защищены от злоумышленников средствами информационной безопасности, поэтому клиентские данные не будут скомпрометированы.

Мониторинг и уведомления

Решение DBaaS позволяет мониторить использование вычислительных ресурсов, а также работу самого кластера и баз данных. Благодаря этому клиент может заранее инициировать масштабирование или оптимизацию схемы базы данных и запросов.

При заполнении диска кластера до порогового значения мы отправляем клиенту уведомление с призывом масштабировать ресурсы кластера. Когда место на диске заканчивается, кластер автоматически переходит в режим read-only, то есть работает только на чтение, без записи, для того, чтобы из-за нехватки ресурсов база не вышла из строя. Чтобы вернуть кластер в нормальный режим, мы предлагаем масштабирование — для этого клиенту необходимо выбрать конфигурацию с более крупным размером диска. Все метрики можно получить в формате Prometheus, визуализировать в своем мониторинге и настроить алерты.

Перспективы развития облачных баз данных

Российский сегмент DBaaS в настоящее время находится в фазе бурного развития с очевидным трендом на импортозамещение на фоне ушедших глобальных игроков. В марте 2022 г. произошло резкое увеличение спроса на услуги Selectel, в том числе на облачные базы данных. Тогда только за месяц количество пользователей DBaaS увеличилось на 25% по сравнению с февралем 2022 г. и на 250% по сравнению с мартом 2021 г.

В Selectel мы ответственно подходим к экономической составляющей наших сервисов. В ходе возросшего спроса на облачные услуги мы начали искать возможности для оптимизации цен на ключевые продуктовые решения. Так, уже во втором полугодии мы смогли снизить цены на все облачные базы данных на 30%.

С точки зрения востребованности различных СУБД можно отметить, что за последние десять лет для небольших проектов практически ничего не изменилось — как был спрос на MySQL и PostgreSQL, так большинство и продолжает ими пользоваться для основного хранилища данных. Но все чаще встречаются ситуации, когда для специализированных задач используются такие базы данных, как Redis, ClickHouse, Cassandra и другие. Поэтому мы следим за трендами и поддерживаем в сервисе все новые базы данных.

Однако сами классические СУБД не стоят на месте, а развиваются: появляются новые функции, направленные на повышение производительности, более быструю обработку информации и абсолютную гарантию записи.

Также эволюционировала возможность хранения баз данных — появились облака, и вместе с ними стали развиваться платформенные сервисы, которые позволяют компаниям избавиться от рутинных задач и сконцентрироваться на разработке инноваций.

Потребление ИТ-ресурсов растет, поэтому платформенные сервисы, включая DBaaS, безусловно, будут развиваться и увеличивать свою долю в структуре рынка публичных облаков. Многие российские компании, привыкшие к специализированным сервисам иностранных вендоров, сейчас находятся в поиске достойных альтернатив. Мы, как провайдер, готовы адаптироваться под потребности рынка и работать в еще более интенсивном режиме, чтобы удовлетворить этот спрос.

Источник: CNews