Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DBaaS 2023

Market.CNews обновил рейтинг провайдеров DBaaS 202312/6/2023
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал новую версию рейтинга провайдеров DBaaS 2023. Аналитики провели сравнение поддерживаемых СУБД, характеристик и ограничений сервиса российских провайдеров.
В основе рейтингов ИТ-маркетплейса Market.CNews лежит балльная система оценки продуктов и услуг. На первом этапе был составлен список критериев, по которым должны оцениваться участники. Далее по каждому из критериев была выработала балльная система оценки, впоследствии баллы суммируются. По этой сумме и ранжируются участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
В данном рейтинге учтено около 20 критериев, наиболее точно отвечающих потребностям бизнеса. Среди них:
- Заявленный SLA
- Поддерживаемые СУБД
- Задействованные ЦОДы
- Соответствие ФЗ-152
- Варианты репликации данных
- Возможности сервиса
- Ограничения сервиса
- Тестовый период и его ограничения
- Стоимость
Лидеры рейтинга
«В этом году мы сравнили не только наличие тех или иных СУБД в арсенале провайдеров, но и некоторые технологические характеристики сервиса, — отмечает Юрий Хомутский, директор ИТ-маркетплейса Market.CNews. — Среди них — скорость работы дисковой подсистемы, наличие высокопроизводительных CPU в кластере DBaaS, лимиты доступных для аренды хранилищ. Все это позволит лучше познакомиться с возможностями провайдеров на этапе изучения информации о них».
Лидером рейтинга провайдеров DBaaS 2023 признан Selectel. Облачные базы данных размещаются в 8 дата-центрах, клиентам доступны 5 различных СУБД, сервис обладает широкими возможностями по настройке и имеет высокие показатели в плане надежности. Новым клиентам предоставляется грант в размере 4000 рублей, уровень цен — средний.
Источник: Market.CNews