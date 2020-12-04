Пресса о нас

Российские компании IT-отрасли уже не раз заявляли о том, что рынку катастрофически не хватает кадров. Это касается, как высококлассных специалистов в сфере разработки ПО, так и начальных позиций технических специалистов, работающих непосредственно с железом.

Каждая компания пытается решить кадровую проблему по-своему и у кого-то это получается весьма успешно. Так, компания Selectel, владеющая сетью центров обработки данных, провела курс по обучению инженеров для работы дата-центров. Уникальность этого проекта в том, что курс не ограничился парочкой вебинаров, а растянулся на несколько недель ежедневных лекций, которые завершились итоговым тестированием. Мы поговорили с директором по клиентскому сервису компании Selectel Никитой Мельниковым о том, зачем компания решила учить людей искусству работы инженера дата-центра и решит ли подобный подход нехватку кадров в IT.

Недавно Selectel провел курс для инженеров дата-центра. В описании к курсу говорилось, что прошедшие его и сдавшие тесты, получат соответствующие сертификаты и даже возможность устроиться к вам на работу. Для чего компания провела это мероприятие и оказалось ли оно на ваш взгляд полезным для участников курса и для Selectel в целом?

Курс для инженеров ЦОД на базе Selectel School — это совместный проект нескольких департаментов нашей компании — инженерно-технического отдела, HR, отдела организации мероприятий и маркетинга. Проект важен для нас и в рамках просветительской миссии Selectel — мы стремимся повысить общий уровень знаний коммьюнити в сфере IT и помочь заинтересованным кандидатам на старте карьеры в нашей отрасли.

Одна из задач, которые стояла перед нами — формирование пула квалифицированных кандидатов на роль инженеров дата-центра. Помимо этого, школа — это отличная возможность рассказать о нашей компании, продуктах и услугах, повысить узнаваемость HR-бренда Selectel на IT-рынке и донести до внешней аудитории наши ценности и принципы работы.

Кто-либо из окончивших курс подал заявки на трудоустройство к вам?

Курс получился очень успешным: мы получили около 1800 заявок на участие в интенсиве, 250 человек дошли до итогового тестирования. В результате, мы закрыли большую часть открытых на тот момент вакансий инженерно-технического отдела в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Мы также планируем оставаться на связи с остальными участниками, успешно прошедшими тестирование — направлять им информацию о текущих вакансиях и в целом не терять их из вида. Наличие сертификата Selectel School может стать их преимуществом при устройстве на работу в нашу компанию.

Я сам внимательно прошел ваш курс и обратил внимание, что в нем достаточно подробно описана работа дата-центров и неплохо структурирована информация. Этих знаний будет достаточно, чтобы начать работу инженером дата-центра?

Участники шестинедельного интенсива от Selectel узнали об устройстве наших дата-центров, освоили сборку и обслуживание серверов, изучили принципы установки и настройки сетевого оборудования. Они увидели «начинку» современного коммерческого ЦОДа: серверные стойки, каналы связи, источники бесперебойного питания, устройства для охлаждения и многое другое.

Этих знаний, на наш взгляд, достаточно, чтобы начать работу на стартовых позициях инженерно-технического отдела. Курс прошли как люди с определенными IT- и техническими знаниями — с целью повышения профессионального уровня, так и «новички» в этой сфере, которые хотели познакомиться с работой инженера дата-центра и узнать, как ЦОД функционирует изнутри.

Какие вообще компетенции необходимы инженеру дата-центра в текущих реалиях и какими знаниями и умениями он должен обладать?

Системный инженер — человек, работающий на стыке нескольких областей знаний: он знаком с сетевыми технологиями, способен пересобрать сервер (или домашний ПК), с интересом относится к тому, как устроен телеком. В его повседневные задачи входит мониторинг, работа с оборудованием в серверных залах и общение с клиентами.

Топ качеств, которыми должен обладать инженер дата-центра, по мнению Selectel (кстати, об этом мы спросили непосредственно наших инженеров):

Внимание к деталям и аккуратность. Любые действия с оборудованием требуют максимальной внимательности. Неважно, демонтаж ли это одного из кабелей, или установка коммутатора в рабочую стойку.

Готовность к нестандартным ситуациям.

Желание постоянно изучать новое. ЦОД соединяет в себе различные инженерные и IT-системы. Каждый инженер может узнать, как работают в комплексе современные технологии и каким образом они обеспечивают надежность ЦОД.

Клиентоориентированность. При любых неполадках сервера инженер должен решить возникшую проблему. Общение с клиентами происходит как вживую, так и в онлайн-тикетах, любые ошибки и неточности важно свести к минимуму.

Занимается ли сейчас кто-либо подготовкой инженеров под нужды дата-центра или зачастую к вам приходят специалисты из смежных областей, которых вы затем доучивание?

Поскольку речь идет о стартовых позициях инженеров, на них могут прийти люди из разных сфер. Специализированных учебных программ на рынке сейчас не так много, поэтому мы сформировали курс, который послужит хорошей базой для быстрого входа в профессию и поможет эффективно усвоить дальнейшие знания.

Как по вашему мнению обстоят дела на рынке труда? Хватает ли сейчас отечественных специалистов для работы в центрах обработки данных?

Мы давно отметили нехватку кадров в этой сфере. На наш взгляд, на рынке труда не так много квалифицированных специалистов, компетенций у которых достаточно, чтобы начать работу в дата-центре «уже завтра». К тому же, у Selectel как у компании есть определенная специфика работы и организации процессов — нам важно, чтобы сотрудники понимали ее и поддерживали качество процессов на высоком уровне.

Повысится ли в будущем потребность в таких специалистах, учитывая, что рынок ЦОД растет?

Объем рынка, действительно, растет в соответствии с увеличением спроса на услуги дата-центров. Спрос, в свою очередь, порождает цифровизация бизнеса: услуги уходят в онлайн, даже малому бизнесу требуется инфраструктура для реализации своих задач. Пандемия лишь ускорила тенденцию, подогрев потребность в серверах, облачных решениях, и т.д. В связи с этим потребность в квалифицированных инженерах дата-центров будет только расти, сотрудники на эти позиции нужны будут всегда.

Планируете ли вы и дальше развивать направление обучения каким-либо IT-специальностям на базе вашей компании?

Организация такого масштабного курса стала нашим первым подобным опытом и, в первую очередь, мы планируем проанализировать его. Но в планах есть и организация новых курсов — например, на тему разработки.

Как в Selectel подходят к подготовке и набору сотрудников? Предпочитаете брать уже готового специалиста или повышать уровень компетенций сотрудника внутри компании?

Стратегия подбора кандидатов зависит от конкретной позиции и задачи. «Горячие» вакансии, как правило, мы закрываем подготовленными, квалифицированными специалистами, перешедшими к нам из других компаний.

Также в Selectel существует система «внутренних» переходов из одного отдела в другой. Если сотрудник понимает, что ему было бы интересно развиваться в рамках другого направления или он «вырос» из своей текущей позиции, то по согласованию с руководителем у него есть возможность участвовать в программе ротации: поработать в других командах, попробовать себя в новой роли. После этого может быть принято решение о переводе в другой отдел — многие сотрудники развивают свою карьеру внутри компании таким образом.

Мы не боимся и даже мотивируем руководителей привлекать в свои команды стажеров — в 2014 году Selectel запустил официальную программу стажировок. Человек, который приходит к нам на практику, с самого начала становится частью команды. У него есть все возможности для повышения уровня компетенций — как за счет работы в рамках своего направления, так и за счет дополнительного обучения. Selectel проводит большое количество мероприятий для сотрудников — с внутренними и приглашенными экспертами. Интерес и участие в них стажеров мы всячески поддерживаем.

Источник: nag.ru