Пресса о нас

В условиях жесткой конкуренции на ИТ-рынке недостаточно предлагать достойные решения ведущих вендоров. Необходимо иметь в портфеле уникальные продукты и услуги, в том числе — собственной разработки. О том, что готова предложить компания Selectel, рассказал генеральный директор компании Олег Любимов.

Каковы ключевые отличия решений Selectel от предложений конкурентов?

Олег Любимов: У Selectel широкая продуктовая линейка: услуги дата-центров, аренда выделенных серверов, публичные и частные облака, услуги по интеграции и администрированию и так далее. Нам есть что предложить любому заказчику: от большой компании до индивидуального разработчика.

При этом в большинстве случаев мы сами разрабатываем сервисы на базе opensource технологий, а затем разворачиваем и масштабируем их в собственных дата-центрах. Ведь при использовании проприетарных решений до половины выручки провайдера может уходить на лицензионные отчисления вендору. Наш же подход позволяет предлагать клиентам выгодные цены и сохранять при этом маржинальность, достаточную для быстрого развития и инвестиций в новые инфраструктурные проекты.

Какие решения Selectel Вы бы отметили особо?

Олег Любимов: У Selectel есть уникальные для российского рынка продукты. Например, выделенные серверы. Только у нас сервис автоматизирован до уровня bare metal cloud, когда серверы стандартных конфигураций готовы к работе практически сразу после оплаты. Это собственная разработка Selectel, которую мы создавали и совершенствовали в течение десяти лет. На рынке нет готового аналогичного решения, которое можно просто купить и развернуть. Поэтому о серьезной конкуренции здесь говорить не приходится.

Не меньше мы гордимся нашими серверами произвольной конфигурации. На сайте компании с помощью простого онлайн-калькулятора заказчик может «создать» под свои конкретные потребности сервер необходимой ему конфигурации с произвольным количеством процессоров, модулей памяти, жестких дисков, сетевых и дополнительных устройств, и он будет готов за один день. Внешне процесс кажется простым, но за ним огромный пласт работ: отладить ввоз необходимых комплектующих по адекватным ценам, организовать сборочный процесс в Москве и Петербурге, непрерывно обновлять склад и всегда иметь в наличии всю номенклатуру. С полной уверенностью скажу, что это тоже уникальный опыт и экспертиза Selectel.

Какие технологии, по вашему мнению, будут востребованы в ближайшие 2–3 года в крупном бизнесе и в секторе СМБ?

Олег Любимов: Не думаю, что за это время нас ждут серьезные перемены. Большим бизнесом по-прежнему будут востребованы частные облачные инфраструктуры на базе ставших стандартом технологий, например, VMware. Продолжит расти спрос на отказоустойчивые решения, сервисы для создания резервных копий и хранения данных. Средний и малый бизнес продолжит использовать публичные облака, где сегодня доминирует Openstack, а также выделенные серверы и VDS/VPS сервисы.

Какие новые продукты и услуги собирается запускать компания?

Олег Любимов: Классический подход к облаку будет доминировать еще долгое время. Но в 60–70% новых проектов в Кремниевой Долине уже преобладают микросервисы и serverless-решения. Мы верим в большое будущее этих технологий и работаем над созданием продуктов в этих категориях. Думаю, спрос на них появится уже в этом году. Также готовим к запуску сервис баз данных, DBaaS, который расширит функциональные возможности облачной платформы Selectel.

Облачные вычисления — важная составляющая проектов, связанных с нейросетями и машинным обучением. Есть ли сейчас у Selectel интересные кейсы такого рода?

Олег Любимов: Мы первыми в России предложили аренду серверов с графическими ускорителями. Сейчас клиентам Selectel доступны не только физические, но и виртуальные машины с GPU в публичном облаке. Оба предложения востребованы заказчиками и часто используются ими в проектах с машинным обучением.

За счет чего обеспечивается бесперебойность работы и отказоустойчивость сервисов Selectel? Какие технологии вы для этого применяете?

Олег Любимов: Все наши дата-центры соответствуют стандарту Tier III. Ключевые системы в них надежно зарезервированы, вплоть до резервирования между городами сетевых компонентов. Решены вопросы бесперебойной подачи электричества. В каждом дата-центре, в дополнение к двум подключениям к центральной электросети, мы создали собственные источники энергоснабжения с автономностью до 10 дней.

На уровне ИТ-инфраструктуры у нас используется гиперконвергентная среда, то есть кластеры из большого количества вычислительных нод. Системы хранения данных построены на Ceph, что позволяет объединять множество машин в единый кластер. Если один или несколько серверов выходят из строя, это не приводит к потере данных и перерывам в работе сервисов.

Используете ли вы какие-нибудь нестандартные решения при создании дата-центров?

Олег Любимов: В прошлом году мы запустили вторую очередь дата-центра «Берзарина» на 350 серверных стоек. Она проектировалась именно под облачные сервисы и имеет ряд технологических особенностей.

Главная — использование системы охлаждения внешним воздухом с адиабатическим доохлаждением. По сравнению с традиционными кондиционерами, такая установка позволяет экономить до 80% электроэнергии и поддерживать значение PUE, коэффициента эффективности использования энергии дата-центра, на уровне 1,1-1,15. В типичных для российского рынка дата-центрах с фреоновыми системами этот показатель колеблется в пределах 1,5-1,6.

Отказ от кондиционеров и использование фрикулинга с адиабатикой позволило нам не только уменьшить инвестиции в проект. За счет меньшего потребления энергии на охлаждение дата-центра мы можем при той же мощности разместить в нем существенно больше оборудования. Поэтому на новой площадке используются увеличенные стойки открытого типа емкостью в 52 юнита.

Мы продолжаем развивать наш московский дата-центр и сейчас проектируем его третью очередь, в которой будут широко применяться современные энергоэффективные технологии.

Как Selectel видит свое место на рынке? Собирается ли компания активно влиять на него?

Олег Любимов: Selectel — один из лидирующих облачных провайдеров как по экономическим показателям, так и в технологическом отношении. И хотя мы последовательно дистанцируемся от участия в различных саморегулируемых организациях и лоббистских структурах, сам факт нашего присутствия, нашей работы отражается на рынке. При этом мы не закрываемся от сообщества и открыто делимся своим опытом с коллегами.

Источник: www.cnews.ru