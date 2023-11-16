Market.CNews обновил рейтинг провайдеров Kubernetes 2023

Market.CNews обновил рейтинг провайдеров Kubernetes 202312/12/2023
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал новую версию рейтинга провайдеров Kubernetes 2023. Аналитики провели сравнение версий, платформ виртуализации, возможностей и цен на кластеры провайдеров, представленных на российском рынке.
В рейтинге учтено 15 критериев, наиболее точно отвечающих потребностям бизнеса. Среди них:
- Функционал.
- Дополнительные возможности.
- Соответствие ФЗ-152.
- Используемые платформы виртуализации.
- Версии Kubernetes.
- Варианты обновления версий.
- Тестовый период и его ограничения.
- Стоимость.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
Лидеры рейтинга
Лидером рейтинга провайдеров Kubernetes 2023 признан Selectel. Платформа провайдера не только одна из самых функциональных, но и самая гибкая. Клиентам доступно большое число версий Kubernetes, несколько гипервизоров, ручное и автоматическое обновление версий. Но и уровень цен высокий. Тестовый период — 30 дней.
Источник: Market.CNews