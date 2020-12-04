Пресса о нас

Использование сервисов PaaS упрощает процесс разработки, уменьшает время вывода продукта на рынок и дает конкурентное преимущество бизнесу.

Отечественный рынок PaaS растет, в соответствии с мировыми тенденциями повышается и интерес клиентов к таким услугам. Компании все чаще начинают применять такие платформенные сервисы, как управляемые базы данных (Managed Databases), Managed Kubernetes, бессерверные вычисления, облачное хранилище и другие. Примечательно, что потребителями подобных продуктов становятся не только технологичные компании с «вшитой» ИT-экспертизой, но и вполне классический бизнес, где еще несколько лет назад даже не задумывались о DevOps-процессах. Эта особенность синхронизируется с тенденцией к автоматизации бизнес-процессов и массовой цифровизацией различных сфер жизни.

Пандемия повлияла на развитие рынка PaaS — спрос на облачные решения вырос, причем на всю группу сервисов: и IaaS, и PaaS, и SaaS. Многие компании ушли в онлайн, в том числе те, что раньше об этом не задумывались. Кто-то расширял инфраструктуру, кто-то начал ее выстраивать. Спрос не всегда поспевал за возможностями рынка труда, и в пандемию купить готовый сервис типа Managed Kubernetes или Managed DBaaS было проще, чем искать нужных специалистов для поддержки инфраструктуры. Правда, технологичные компании нередко закрывают потребности в PaaS-решениях самостоятельно. А «не-айтишным» бизнесам выгоднее использовать готовый сервис, чем нанимать специалистов с компетенциями, необходимыми для управления базами данных или контейнерными кластерами.

В числе наиболее популярных в публичном облаке сервисов PaaS выделил бы «базы данных как сервис», «Kubernetes как сервис» и облачное (объектное) хранилище. Многие компании перешли на использование контейнеров в разработке, и Kubernetes как инструмент стал более зрелым, избавился от «детских болячек». Добавим к этому различные инструменты для автоматизации DevOps-процессов. Компаниям легче внедрять, изменять, адаптировать код. Разработка становится более быстрой и легкой, значит, конечный клиент быстрее получит все запланированные к релизу «фичи». А скорость разработки и внедрения решений — это конкурентное преимущество не только для ИT-компаний.

Мы рассчитываем, что популярным станет и сервис для хранения и распространения контейнеров (CRaaS), добавление которого у нас запланировано. Надо сказать, что наши планы не лишены просветительской составляющей. Для многих клиентов мы являемся теми, кто рассказывает о новых тенденциях на рынке PaaS. Например, стоят упоминания бессерверные вычисления. Это интересная услуга, но спрос на нее пока меньше, чем на другие сервисы PaaS, потому что сама парадигма услуги пока слишком нова для клиентов.

Если говорить про мультиоблачность (ее мы поддерживаем с 2017 года), то это, скорее, поддерживающий фактор, дополнительный плюс для клиентов, которым часть инфраструктуры нужно развернуть за границей.

В ближайшие несколько лет повысится внимание к разработке сервисов в области машинного обучения. Это инструменты, которые позволят программистам, аналитикам, дата-сайентистам заниматься своими задачами, не погружаясь в «дебри» администрирования. То есть мы возвращаемся к задачам автоматизации и ускорения разработки, только в области машинного обучения. Сейчас работа с нейронными сетями носит, скорее, экспериментальный характер, но уже через несколько лет эти эксперименты имеют шанс стать реальным инструментом в руках бизнеса. Мы в Selectel уже смотрим в эту сторону, и этом или следующем году представим некоторые PaaS-решения, связанные с задачами машинного обучения.

Рынок PaaS в ближайшие четыре года будет ускоряться. По моему мнению, расти он будет быстрее, чем рынок IaaS-решений. Причем сегмент PaaS будут двигать крупные облачные провайдеры, ключевые игроки рынка. Новые компании могут появляться, но, скорее, будут сливаться с более крупными или просто не выживут. Дело в том, что сервисы PaaS более высокоуровневые, чем IaaS, и на их разработку нужно больше ресурсов. Именно поэтому у компаний, которые уже зарекомендовали себя на рынке, у которых есть стабильный доход и пул клиентов, больше шансов сделать востребованный, жизнеспособный продукт.

Ждать ли в России зарубежных конкурентов? Не думаю, что российский рынок в ближайшее время серьезно может заинтересовать крупных международных провайдеров.

Источник: www.iksmedia.ru