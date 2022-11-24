Пресса о нас

Текущие клиенты увеличивают потребление облачных услуг, а миграция российских пользователей из западных сервисов привела к увеличению числа новых клиентов в марте в 3,5 раза, рассказал CNews Сергей Пимков, заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов компании Selectel. По его словам, ключевым направлением бизнеса является IaaS, при этом компания активно развивает и платформенные сервисы. А для удовлетворения нужд новых клиентов провайдер собирается запустить новый дата-центр в Москве, где будет построен самый большой в России машинный зал вычислительной техники.

Облачные сервисы Selectel

CNews: Почему в Selectel решили сделать ставку на развитие облачного бизнеса, а не традиционной услуги colocation? Каково сейчас соотношение выручки от этих двух направлений?

Сергей Пимков: Классическая услуга аренды стоек — только фундамент для инфраструктуры клиента. Selectel с самого начала развивалась как технологическая компания, ориентированная на запуск сервисов для решения комплексных задач заказчика. Мы стали одними из первых на рынке, кто начал развивать облачные сервисы в ответ на запросы инновационных компаний, которые стремились передать часть задач на аутсорс внешнему провайдеру для повышения эффективности своего бизнеса.

Сейчас основная ёмкость дата-центров Selectel занята оборудованием под наши ключевые сервисы — IaaS: аренда выделенных серверов, частные облака, услуги облачной платформы. Их доля в выручке компании в 2021 году составила 86%.

Что касается colocation (аренды юнитов), доля этих услуг довольно мала и составляет около 12%. В основном мы предоставляем ее клиентам с гибридной инфраструктурой (с собственным и арендованным оборудованием), а также операторам связи.

CNews: Какие облачные сервисы пользовались наибольшим спросом в 2021 г. и какие новые услуги были выведены на рынок за прошедший год?

Сергей Пимков: В течение прошлого года Selectel фиксировал рост клиентской базы и незначительный процент оттока заказчиков. В основном отток был связан с закрытием проектов клиентами или остановкой деятельности их компаний.

По итогам 2021 г. рост выручки Selectel составил 47% (и 46% в сегменте IaaS). Это обусловлено в первую очередь увеличением потребления услуг текущими клиентами, которые стабильно наращивают объемы используемых ресурсов. Вместе с ростом их бизнеса растет и потребность компаний в масштабировании ИТ-инфраструктуры.

Рост также происходит за счет увеличения количества заказчиков. Бизнес осознает преимущества аутсорсинга ИТ-инфраструктуры и, стремясь снизить капитальные затраты на собственное оборудование, использует ресурсы внешних провайдеров.

В 2021 г. ощутимо вырос спрос как на базовые IaaS-услуги, так и managed PaaS-решения (такие как облачные базы данных и управляемые кластеры Kubernetes). Значительно вырос интерес клиентов к частным облакам, вычислениям на GPU и ML-решениям.

В прошлом году, отвечая на потребности рынка, мы запустили ряд новых сервисов. Среди ключевых обновлений: сеть L3 VPN, отказоустойчивый балансировщик нагрузки, файловое хранилище и бэкапы по расписанию в облачной платформе. Также команда Selectel активно работала над совершенствованием VDI-решения — инфраструктуры виртуальных рабочих мест. Кроме того, мы добавили новые базы данных в наш продукт «Облачные базы данных» и продолжаем развивать новые сервисы, предназначенные для работы в парадигме cloud-native.

CNews: Наиболее динамично развивающимся сегментом облаков сейчас являются платформенные сервисы (PaaS), какие решения в этой области вы готовы предложить клиентам?

Сергей Пимков: Selectel широко известен на рынке в первую очередь как провайдер IaaS-услуг. Однако с 2019 г. мы успешно развиваем и направление платформенных сервисов, таких как управляемые кластеры Kubernetes, облачные базы данных, в которых уже поддерживаются самые популярные решения. Например, сейчас в коммерческую эксплуатацию вышла база данных Redis, а приватное хранилище контейнеров Container Registry находится на финальной стадии открытого бета-тестирования. Кроме того, у нас есть направление Serverless — это продукт «Облачные функции», предназначенный для запуска небольших функций в приложениях и ботах.

Мы видим большой потенциал в развитии PaaS-сервисов, а выручка этого направления выросла на 412% в прошлом году. PaaS — сложные с точки зрения запуска технологические решения, но они чрезвычайно полезны в работе, так как снимают нагрузку и большое количество рутинных задач с системных администраторов и DevOps, делая инфраструктуру надежнее и производительнее. При запуске новых сервисов мы фокусируемся в первую очередь на запросах наших пользователей и на тех ключевых продуктах, потребность в которых у заказчиков наибольшая и в которых мы исторически сильнее.

CNews: На базе каких технических решений построено облако Selectel (серверы, СХД, система виртуализации) и каковы ваши планы по поддержке существующей инфраструктуры и импортозамещению в связи с уходом западных вендоров?

Сергей Пимков: Систему хранения данных мы разрабатываем сами на базе программных решений open source, что позволяет нам как оптимизировать цены, так и повысить контроль над инфраструктурой. С точки зрения импортозамещения, так как облако – это наша собственная разработка, стоит вопрос только с поиском альтернативного железа. Мы с самого начала использовали серверное и сетевое оборудование разных вендоров, чтобы не «блокироваться» одним, и развивались таким образом, чтобы исключить или минимизировать возможные риски и проблемы с поставками.

Миграция из западных в российские облака

CNews: Какие изменения на рынке облачных сервисов вы наблюдаете с марта? Какую динамику вы наблюдаете сейчас и каков ваш прогноз по росту рынка по итогам года и почему?

Сергей Пимков: В первой половине 2022 г. возник повышенный спрос на российские облака, связанный с уходом зарубежных игроков с рынка РФ. Наша компания так же получила большой поток заказчиков, переносящих инфраструктуру из-за рубежа. Многие сотрудники Selectel выходили работать сверхурочно, чтобы обработать большое количество запросов.

По сравнению с февралем 2022 года мартовские показатели клиентской базы в IaaS-решениях компании выросли в 3,5 раза. Текущие клиенты также увеличили объем приобретения облачных услуг. На данный момент пик пройден, но повышенный спрос по-прежнему сохраняется.

CNews: Ряд облачных провайдеров объявили о росте тарифов на 30-60%. Какова была ваша ценовая политика и чем она была обоснована? Какую динамику цен вы прогнозируете до конца года?

Сергей Пимков: Как и другие провайдеры, мы столкнулись с усложнением цепочек поставок оборудования, колебанием валютного курса, а также с повышением операционных затрат. Чтобы и в дальнейшем предлагать качественные услуги, а также иметь возможность наращивать ресурсы под запросы клиентов, возникла необходимость повысить тарифы на самые распространенные услуги на 40-60%. Такая мера позволит нам обеспечивать качественный стабильный сервис и развивать продукты с учетом будущего — когда бизнесу заказчиков для прогресса понадобятся решения нового уровня, а не вчерашние технологии.

Важно также отметить, что на российских IaaS-провайдерах лежит определенная ответственность, продиктованная текущей ситуацией на рынке и необходимостью обеспечить не только инфраструктурную поддержку российских компаний, но и развитие ИТ-отрасли в новых условиях.

Мы активно ищем возможности по снижению цен на ряд услуг для наших клиентов. В частности, недавно мы снизили цены на 20% на ключевые конфигурации Chipcore – недорогих выделенных серверов с десктопным железом, которые активно используются малым бизнесом и ИТ-стартапами. Для таких компаний важен быстрый запуск, а также возможность получить максимум вычислительных ресурсов для своего проекта за минимальный бюджет.

CNews: Как изменились запросы пользователей в этом году и почему?

Сергей Пимков: Мы отмечаем, что в несколько раз увеличилось количество запросов на DRaaS-решения, наращивание инфраструктурных мощностей и защиту от DDoS-атак. Вырос спрос и на серверы с GPU: мы расширили линейку доступных конфигураций с графическими процессорами в облаке и в выделенных серверах. Текущие клиенты Selectel также увеличили потребление облачных сервисов, особенно высокоуровневых PaaS-решений.

CNews: Есть ли среди ваших клиентов бывшие пользователи западных облаков? Ожидаете ли вы массового переезда таких клиентов и как вы готовы им помочь в миграции?

Сергей Пимков: Мы получили большой поток клиентов, частично или полностью мигрирующих от западных провайдеров. Из последних кейсов: компания YCLIENTS обратилась к нам с задачей реорганизовать ИТ-инфраструктуру и быстро нарастить вычислительные мощности. Для клиента было важно провести миграцию данных в инфраструктуру российского провайдера в ограниченный срок. В результате миграция прошла в течение одного месяца: компания воспроизвела отказоустойчивую инфраструктуру продукта, распределенную между облаком и выделенными серверами, в нескольких дата-центрах Selectel.

Чтобы поддержать клиентов во время миграции в Selectel есть отдельное направление Managed Services. Это команда архитекторов, DevOps-инженеров и администраторов, которая помогает клиенту с переносом систем на инфраструктуру Selectel и их дальнейшем администрированием. Наши специалисты самостоятельно переносят системы клиента, внедряют лучшие методологии создания сервисов и следят, чтобы все работало 24/7. Такой подход снижает нагрузку на системных администраторов заказчика и минимизирует влияние на бизнес-процессы во время переезда.

CNews: Какие сложности возникают при миграции из западных облаков и как их можно решить?

Сергей Пимков: Миграция данных — сложная техническая задача, во время нее многие процессы находятся на паузе или теряют надежность. На сам процесс переезда влияет то, как устроена инфраструктура компании. В случае инфраструктурных услуг перенос может проходить достаточно легко. Ситуация осложняется, если клиент пользовался западными PaaS-сервисами. В новом облаке у этих сервисов будут свои особенности, которые следует учесть при переносе данных. Зачастую это может повлечь за собой переписывание части программного кода.

Планы по развитию облачного бизнеса

CNews: Каковы ваши планы по развитию облачного бизнеса с точки зрения показателей выручки, вывода новых сервисов и роста потребления существующих услуг?

Сергей Пимков: С точки зрения запуска новых и развития текущих сервисов мы планируем продолжить развитие и внедрение услуги управления идентификацией доступа (IAM). Она востребована крупными компаниями и помогает им интегрироваться с облаком. Кроме того, в наших планах добавить специальные типы виртуальных машин, которые позволяют оптимизировать затраты в облаке, а также расширить возможности платформенных сервисов Selectel.

Еще одним приоритетным направлением является развитие наших сервисов информационной безопасности. В первую очередь это предоставление защищенных, аттестованных сегментов IaaS и PaaS для государственных и коммерческих заказчиков. А также дополнительные наборы услуг, такие как предоставление средств защиты информации по подписке, мониторинга информационной безопасности, анализа защищенности и другие.

Что касается прогноза по динамике в 2022 г., мы ожидаем дальнейший рост потребления облачных сервисов. Это обусловлено общей ситуацией на рынке: спрос на услуги российских провайдеров ИТ-инфраструктуры продолжает расти за счет того, что многие компании переносят или резервируют свою инфраструктуру из-за рубежа.

CNews: На базе каких ЦОД оказываются услуги и какова география присутствия Selectel?

Сергей Пимков: Сейчас у нас 6 собственных дата-центров — в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На стадии проектирования и выполнения общестроительных работ находится второй дата-центр Selectel в Москве — «Юрловский». Основной критерий, на который мы опираемся при запуске собственных дата-центров – это актуальность для заказчиков, и не только с точки зрения оборудования и организации серверных, но и с точки зрения решения комплексных задач наших клиентов.

Мы также предоставляем услуги на базе партнерских дата-центров в Новосибирске и Ташкенте (Узбекистан).

CNews: Каковы будут технические характеристики ЦОД «Юрловский», который строится в Москве?

Сергей Пимков: Особенностью ДЦ «Юрловский» станет самый большой единый машинный зал в России площадью 4500 кв. метров, рассчитанный на 2000 серверных стоек с дальнейшим потенциалом расширения. Общая подведенная мощность дата-центра составит 20 МВт, средняя мощность на стойку — 8 кВт.

Также уже идет сертификация в Uptime Institute по уровню надежности Tier IV.

«Юрловский» будет построен по схеме резервирования 6/5N. Мы условно поделим дата-центр на две части. Для каждой части на 1000 стоек будет пять рабочих кластеров и один резервный. Причем резервный он условно: все шесть работают, просто один из этих кластеров имеет возможность в моменте отключиться. Это такой элемент беспрерывной автоматизированной подачи питания, не требующей предварительной настройки переключения. Кроме того, такая система легко «упаковывается» в контейнер, который можно разместить вне серверной. Благодаря этому мы выполняем требование Tier IV о физической изоляции резервируемых кластеров друг от друга.

Для охлаждения мы используем систему вентиляции с адиабатикой. И при любом сценарии мы бы делали непрерывное охлаждение (без перезапусков системы во время перехода на дизели) с автоматизацией всех систем.

Эти и многие другие решение, которые мы базово применяем к нашему дата-центру, делают его соответствующим уровню Tier IV.

Планируется, что «Юрловский» станет самым «зеленым» дата-центром Selectel и в его основу лягут лучшие инженерные решения и технологии, уже доказавшие свою эффективность в ДЦ «Берзарина». PUE одного из модулей нашего московского дата-центра «Берзарина» составляет 1,15. Мы ожидаем, что среднегодовой PUE «Юрловского» будет в диапазоне от 1,1 до 1,15.

CNews: Спасибо.

Источник: CNews