Поиск

Система хранения данных как сервис

Размещайте большие объемы данных в высокопроизводительной и отказоустойчивой системе хранения (СХД). Ее можно напрямую подключить к выделенным или облачным серверам, а также к облаку на базе VMware.
  • Обрабатывает до 200 000 операций в секунду
  • Умеет масштабироваться до нескольких петабайт
  • Соответствует 152-ФЗ
  • Позволяет размещать SSD- и HDD-диски вместе
Оставить заявку

Компании, которым СХД может быть полезна

Занимаются Machine Learning и Data Analytics

В поиске блочного хранилища для бэкапов

Имеют большое количество данных

Ищут более производительную альтернативу on-premises-решению

Хотят соответствовать российскому законодательству и международным стандартам

С какими задачами сервис поможет справиться

Хранить петабайты данных

Если текущее решение не подходит по производительности, СХД точно подойдет. А если у вас уже есть какая-то инфраструктура в Selectel, вы сможете ее соединить с арендованной системой хранения данных.

Создать резервную площадку существующей СХД

Если у вас уже есть СХД и вы хотите дополнительно обезопасить данные, которые в ней хранятся, можно арендовать систему хранения данных у нас и использовать ее как резервную площадку. Это значит, что данные на обеих площадках будут идентичны. Если с вашей СХД что-то случится, сможете переключиться на резервную.

Бесшовно интегрироваться с VMware, Red Hat Openshift и SAP

Наша СХД входит HCL-лист VMware и SAP. Это значит, что она идеально подходит для работы с виртуализацией и программными продуктами.

Также система хранения данных совместима с решениями по контейнеризации, например Red Hat Openshift. Все, что нужно, чтобы достичь совместимости, — воспользоваться Kubernetes CSI-драйверами.

Хранить и обрабатывать персональные данные

Система хранения данных Selectel соответствует международному стандарту ISO 27001 и 152-ФЗ. В ней можно хранить и обрабатывать персональные данные четвертого и третьего уровня защищенности.

Сколько стоит решение

Зависит от многих параметров: объема данных, типа дисков, скорости. Оставьте заявку, и мы поможем подобрать оптимальный вариант по производительности и цене.
Оставить заявку

Арендовать СХД в Selectel удобнее и надежнее, чем покупать свою

У нас разные вендоры

В Selectel есть СХД Huawei, Infinidat и других производителей оборудования. Вы можете озвучить свои пожелания, и мы предоставим вам систему хранения данных от того вендора, который вам нужен.

Мы отвечаем за инфраструктуру

И за то, чтобы ваша система хранения данных работала исправно. Если что-то пойдет не так, мы поможем разобраться или разберемся сами.

Подключение на высокой скорости

Протокол Fibre Channel позволяет не ограничиваться пропускной способностью и подключаться на скорости до 25 Гбит/с по сети Ethernet.

СХД легко масштабировать

Вы можете увеличивать объем хранимых данных в системе: от 5 ТБ до петабайт.

Можно использовать с разными продуктами

Вы можете одновременно пользоваться ресурсами СХД в выделенных и облачных серверах и в облаке на базе VMware.

Просто применять гибридные сценарии

Можно совмещать блочное и объектное хранилища в рамках одной СХД.

Можно соответствовать 44-ФЗ

Вы можете взять СХД из реестра Минпромторга, чтобы соответствовать закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Есть популярные протоколы подключения

NVME-oF, iSCSI,SAS, Fibre Channel и NFSv4.2.

Продукты, к которым можно подключить СХД

Выделенные серверы

Аренда физических серверов с запуском от 2 минут и бесплатной заменой комплектующих.

Облако на базе VMware

Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России.

Облачные серверы

Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ.

Managed Kubernetes

Готовый к работе кластер Kubernetes для управления контейнерами.

Компании, которые нам доверяют

Наши клиенты

Хотите разместить большой объем данных?

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, зададим вопросы про проект, сориентируем по срокам и стоимости.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.