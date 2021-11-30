Система хранения данных как сервис

Наша СХД входит HCL-лист VMware и SAP. Это значит, что она идеально подходит для работы с виртуализацией и программными продуктами.

Также система хранения данных совместима с решениями по контейнеризации, например Red Hat Openshift. Все, что нужно, чтобы достичь совместимости, — воспользоваться Kubernetes CSI-драйверами.