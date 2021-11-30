Система хранения данных как сервис

Если текущее решение не подходит по производительности, СХД точно подойдет. А если у вас уже есть какая-то инфраструктура в Selectel, вы сможете ее соединить с арендованной системой хранения данных.
Компании, которым СХД может быть полезна
Занимаются Machine Learning и Data Analytics
В поиске блочного хранилища для бэкапов
Имеют большое количество данных
Ищут более производительную альтернативу on-premises-решению
Хотят соответствовать российскому законодательству и международным стандартам
С какими задачами сервис поможет справиться
Хранить петабайты данных
Создать резервную площадку существующей СХД
Если у вас уже есть СХД и вы хотите дополнительно обезопасить данные, которые в ней хранятся, можно арендовать систему хранения данных у нас и использовать ее как резервную площадку. Это значит, что данные на обеих площадках будут идентичны. Если с вашей СХД что-то случится, сможете переключиться на резервную.
Бесшовно интегрироваться с VMware, Red Hat Openshift и SAP
Наша СХД входит HCL-лист VMware и SAP. Это значит, что она идеально подходит для работы с виртуализацией и программными продуктами.
Также система хранения данных совместима с решениями по контейнеризации, например Red Hat Openshift. Все, что нужно, чтобы достичь совместимости, — воспользоваться Kubernetes CSI-драйверами.
Хранить и обрабатывать персональные данные
Система хранения данных Selectel соответствует международному стандарту ISO 27001 и 152-ФЗ. В ней можно хранить и обрабатывать персональные данные четвертого и третьего уровня защищенности.
Сколько стоит решение
Арендовать СХД в Selectel удобнее и надежнее, чем покупать свою
У нас разные вендоры
В Selectel есть СХД Huawei, Infinidat и других производителей оборудования. Вы можете озвучить свои пожелания, и мы предоставим вам систему хранения данных от того вендора, который вам нужен.
Мы отвечаем за инфраструктуру
И за то, чтобы ваша система хранения данных работала исправно. Если что-то пойдет не так, мы поможем разобраться или разберемся сами.
Подключение на высокой скорости
Протокол Fibre Channel позволяет не ограничиваться пропускной способностью и подключаться на скорости до 25 Гбит/с по сети Ethernet.
СХД легко масштабировать
Вы можете увеличивать объем хранимых данных в системе: от 5 ТБ до петабайт.
Можно использовать с разными продуктами
Вы можете одновременно пользоваться ресурсами СХД в выделенных и облачных серверах и в облаке на базе VMware.
Просто применять гибридные сценарии
Можно совмещать блочное и объектное хранилища в рамках одной СХД.
Можно соответствовать 44-ФЗ
Вы можете взять СХД из реестра Минпромторга, чтобы соответствовать закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Есть популярные протоколы подключения
NVME-oF, iSCSI,SAS, Fibre Channel и NFSv4.2.
Продукты, к которым можно подключить СХД
Выделенные серверы
Облако на базе VMware
Облачные серверы
Managed Kubernetes
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.