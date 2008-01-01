Back office

Менеджер по оплате

Санкт-Петербург
Сменный
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Санкт-Петербург
Сменный

Основные задачи

  • Обрабатывать запросы от клиентов по вопросам: пополнения баланса и оплаты услуг, формирования и предоставления отчетных и иных документов, условий договора, регистрации на сайте и получения доступа к панели управления услугами
  • Консультировать клиентов по вопросам через тикет-систему, по электронной почте и по телефону
  • Решать возникающие у клиентов проблемы, связанные с оплатой услуг и документооборотом, при необходимости взаимодействовать с платежными системами и операторами ЭДО
  • Работать с обратной связью от клиентов по вопросам оплаты услуг и функционалу панели управления
  • Анализировать причины расторжения договоров и предпринимать меры к удержанию клиентов
  • Отправлять по запросу отчетные и иные документы на бумаге и в системе ЭДО, производить с клиентами сверку взаиморасчетов
  • Активно работать с биллинговой системой компании и контролировать правильность функционирования корпоративных информационных систем при выполнении задач отдела, взаимодействовать с проектными командами

Мы ожидаем

  • Опыт работы с клиентами (преимуществом будет работа в клиентском сервисе/helpdesk)
  • Хорошо развитые soft skills и эмпатия, желание помогать людям
  • Хорошие навыки устной и письменной коммуникации как на русском, так и на английском языке (уровень не ниже B1)
  • Понимание термина tone of voice и умение адаптироваться к принятым в компании стандартам общения с клиентами
  • Знание основ финансового и хозяйственного законодательства, основ делопроизводства и документооборота, общих принципов работы платежных систем
  • Умение работать с программами: Google Workspace, MS office, JIRA, Confluence, 1C.Бухгалтерия или готовность их изучить в короткие сроки
  • Аналитический склад ума, умение работать с большими объемами информации
  • Умение работать в режиме многозадачности, хорошие навыки тайм-менеджмента

Про здоровье и спорт

  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач*
  • Доступ к психологическим консультациям: онлайн, в офисе или кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб
  • Спортивные мероприятия (турниры по пейнтболу, картингу, «Гонка героев», киберспорт)
  • Аренда залов для футбола на газоне, пляжного волейбола, йога в офисе
  • Офисный душ*

Про развитие

  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому, 50% — испанскому, еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями английского языка
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks
  • Персонализированный план обучения, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

Про досуг

  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции про вселенную или по психологии, квизы и многое другое)
  • Походы в кино на фильмы про динозавров и трансляции фильмов в собственном конференц-зале
  • PlayStation VR zone*, кикер и настольный теннис

*пока что только для питерского офиса

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