Пресса о нас

Развитие рынка и технологий ставит перед компаниями задачи, которые сложно и дорого выполнять на традиционной ИТ-инфраструктуре. Разбираемся, какие новые решения и инструменты сегодня нужны

Задача: построить экосистему

Крупные компании — прежде всего, в ИТ и финансах — активно занялись созданием экосистем. Для многих игроков это естественный результат роста и развития.

Бизнес начинается с одного успешного сервиса, затем запускаются новые продукты и услуги. Когда у компании набирается пять-шесть успешных сервисов, появляется потребность в интеграции. Тогда и возникают экосистемы, способные генерировать дополнительную ценность для пользователя — например, более выгодные условия, удобство регистрации и идентификации. В частности, Apple, которая создала одну из первых и самых мощных экосистем в сфере b2c, недавно выпустила пакет подписок Apple One. По нему можно подключиться к любым пользовательским сервисам с любых личных устройств.

Экосистемный подход дает компаниям возможность продавать одному и тому же пользователю больше услуг. Более того, экосистемы позволяют перейти от отдельных сервисов к решению сложных пользовательских сценариев. Но такой подход требует соответствующих технических ресурсов и компонентов.

Какая нужна инфраструктура

Бизнес-модели провайдеров тоже подстраиваются под новый запрос и двигаются в сторону экосистемности. Мы в Selectel начинали с классических услуг дата-центров и предоставления выделенных серверов, потом появилось облачное хранилище, виртуальное частное облако и другие облачные сервисы. На первых этапах мы никак не связывали их между собой, чтобы не замедлять разработку и их вывод на рынок. Но когда продукты доросли до зрелого состояния, компания стала ориентироваться на комплексный подход.

Теперь Selectel не просто предлагает на витрине десятки разных сервисов, а сам подбирает и интегрирует их, чтобы решить задачу клиента. И если под нее нужен выделенный сервер, кусок облака и вычислительных мощностей, клиент получает их в виде готового набора инструментов.

Например, на базе облачного хранилища или платформы можно объединить разные системы управления ролями и правами доступа. Допустим, у клиента в хранилище есть несколько списков пользователей для разных сервисов, и нужно разграничить права между этими группами. Раньше требовалось сначала поуправлять одной частью пользователей, затем — другой. Причем делать это приходилось в разных частях панели управления или даже разных приложениях. Но интеграция систем, которую мы сейчас проводим, позволит управлять всеми списками пользователей и правами доступа из одной точки.

Задача: комбинировать технологии и уровни защиты

Наш клиент, у которого есть сайт по подбору квартир для покупки и аренды, планировал запуск нового сервиса по подбору ипотеки. Но в отличии от основного сайта, он предусматривает работу с персональными данными: в систему загружаются сканы паспортов и других важных документов. Это означает, что ресурсы для нового сервиса должны иметь повышенный уровень защиты и пройти сертификацию в соответствии с законодательством.

С подобными ситуациями сталкиваются многие компании. Особенно сейчас, когда продукты и услуги переводятся в онлайн, а для их оказания нужны персональные данные клиента.

Какая нужна инфраструктура

Мобильное приложение или портал для пользователей могут одновременно опираться на несколько систем и решений. Например, на гибрид частного и публичного облака или сочетание собственных on-premises решений с облачной инфраструктурой.

Так, упомянутая компания-клиент разместила свой ипотечный сервис в защищенном периметре частного облака Selectel. Эти ресурсы мы соединили со старой информационной системой на выделенных серверах компании.

Фактически у сайта под капотом находятся две ИТ-системы, построенные на абсолютно разных технологиях и объединенные провайдером. Но пользователи не замечают перехода, пользуясь обоими сервисами в едином приложении или сайте.

Задача: ускорить разработку продукта

Запуская новые продукты и проекты, компании стремятся сразу делать их гибкими и масштабируемыми. Но главное, они заинтересованы в том, чтобы процесс запуска был быстрым и по возможности экономным.

Но если создавать продукты и решения полностью с нуля, понадобится время и дорогостоящая команда разработчиков с глубокой экспертизой в ИТ. Поэтому требуются инструменты, сокращающие временные и финансовые затраты.

Какая нужна инфраструктура

Ускорить и упростить процесс запуска позволяют платформенные сервисы и элементы среды разработки. Например, технология Kubernetes, помогающая автоматизировать развертывание и управление контейнерами. По сути, это готовые единицы ПО, в которые «пакуется» приложение вместе с кодом, средой запуска, библиотеками и настройками. Сегодня это один из самых популярных запросов среди наших клиентов.

Кроме того, очень востребованы базы данных как сервис (DBaaS). Это всем знакомые базы данных, но полностью управляемые провайдером. Он отвечает за масштабирование, отказоустойчивость и бэкапы. Клиенту остается только подключиться и работать с данными

Такие инструменты сильно сокращают срок разработки и, как результат, время вывода продукта на рынок. А ИТ-специалисты компании могут сосредоточиться именно на продукте, а не на создании и поддержании программной среды.

При этом данные сервисы интегрированы со всеми остальными услугами. Например, можно использовать выделенные серверы для работы приложений, а базы данных вынести в DBaaS. Или оставить legacy-приложения в облаке на базе Vmware, а новые развернуть в Kubernetes в облачной платформе.

Задача: внедрить машинное обучение

Сейчас бизнес использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта в основном для голосовых помощников и чат-ботов. Они облегчают коммуникацию с пользователями, но едва ли приносят традиционному бизнесу ощутимые выгоды.

Однако постепенно компании начинают применять машинное обучение и нейросети для решения конкретных бизнес-задач — оптимизации расходов, перераспределения финансовых потоков, отладки логистики.

Скорее всего, такие корпоративные решения будут развиваться тем же путем, что и пользовательские программы. Например, в последней версии Photoshop технологии машинного обучения позволяют мгновенно менять цвет неба, освещение, палитру и даже тени на фотографии. Раньше это делали опытные редакторы и художники-иллюстраторы за несколько часов. Сейчас то же самое может обычный пользователь, причем всего в пару кликов.

Корпоративные бизнес-приложения с нейросетями также упростят процессы и освободят профессионалов от рутинных задач. Более того, компании смогут собирать и извлекать больше данных о работе предприятий и подразделений. И если раньше в этих данных не было смысла, то машинное обучение поможет их проанализировать и найти точки для оптимизации.

Какая нужна инфраструктура

Использование нейросетей и машинного обучения предъявляет повышенные требования к вычислительным мощностям. Чем более сложные алгоритмы применяются, тем больше нужно вычислительных ресурсов. Особенно много ресурсов отнимает обучение нейронных сетей.

Стандартный сервер, который считает условное «среднее арифметическое» по нескольким показателям, обойдется в сумму около 200 тыс. руб. Если в него поставить несколько GPU-ускорителей, позволяющих быстрее решать задачи машинного обучения, то стоимость будет варьироваться уже от полумиллиона до миллионов рублей. Такие расходы могут серьезно сказываться на бюджете компании.

Но задачи обучения носят периодический характер. Если компании нужно в течение одной-двух недель обучить нейронную сеть, использование облака для этих целей обойдется в 10-20 тыс. руб.

При таком подходе необязательно наращивать собственные ИТ-компетенции и развивать ИТ-департамент, который будет только потреблять ресурсы компании. Вместе этого можно сфокусироваться на задачах и направлениях, которые приносят деньги здесь и сейчас.

Что все это значит для рынка

Рассмотренные примеры подтверждают, что большинство задач, которые сегодня встают перед бизнесом, требуют комплексного подхода к ИТ-инфраструктуре. Именно поэтому мы в Selectel выбрали путь в сторону экосистемности и сместили фокус с отдельных продуктов на решение любых задач клиентов.

Пока этот переход не завершен. Но первые проекты показывают, что компаниям нужны именно комплексные решения. На платформах и витринах провайдеров сегодня представлены десятки и даже сотни различных продуктов. Далеко не всегда у клиентов есть желание и возможность изучать их тонкости и выискивать наиболее подходящие варианты. Задача провайдера — взять эту головную боль на себя и собрать идеальный конструктор под нужды конкретного бизнеса.

В таком подходе заинтересованы обе стороны. Компаниям-клиентам он позволяет быстрее получать необходимые сервисы и не тратить ресурсы на подбор решений. А провайдерам — эффективнее продавать свои продукты. Причем и те, и другие могут быть уверены, что все выбранные решения хорошо стыкуются между собой и дают синергию, а не постоянные сбои.

Источник: trends.rbc.ru