Cамосбор вместо Dell и HP. Как Selectel отказался от покупки готовых серверов

Selectel постепенно пришёл к тому, что всё серверное оборудование, на базе которого он предоставляет услуги дата-центров своим клиентам, собирает сам.

Провайдер ИТ-инфраструктуры предлагает клиентам и уже готовые выделенные серверы своей сборки, и осуществляет сборку и тестирование серверов по запросам заказчиков, для которых на сайте компании есть специальные конфигураторы. Обычно собственный сервер клиенты собирают, если, к примеру, им нужна платформа с очень высокой производительностью или с нестандартным количеством дисковых накопителей.

Selectel собирает серверы из серверных платформ разных производителей и отдельно закупленных комплектующих, включая процессоры Intel и AMD, GPU-ускорители, материнские платы, память, блоки питания и др. Для их хранения у компании есть специальный склад. Собственную сборку Selectel имеет в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области.

В одном из ЦОДов Selectel на ул. Цветочной в Санкт-Петербурге (фото: TAdviser)

«Мы перекрываем весь клиентский спрос», – отметил в разговоре с TAdviser Илья Михайлов, директор по технологиям дата-центров Selectel. В компании говорят, что это довольно нетипичная история: единичные игроки на рынке коммерческих ЦОД развернули собственную сборку в значительном масштабе, особенно до 2022 года. Раньше большинство игроков закупали серверы в сборе, при этом в основном это были вендоры «А» класса, включая Dell, HP, Lenovo и др. Теперь их закупать стало сложнее.

Хотя готовые вендорские серверы Selectel больше не приобретает, в серверных помещениях в её дата-центрах при этом можно встретить такие решения, в том числе топовые модели серверов западных производителей. Это оборудование, которое разместили в дата-центре сами клиенты, объясняют в компании.

Директор по продуктам Selectel Константин Ансимов в разговоре с TAdviser отметил, что ещё задолго до событий 2022 года их компания выстраивала бизнес таким образом, чтобы не иметь привязки к отдельным вендорам и обеспечить по каждому направлению разные варианты серверов. Для этого было налажено сотрудничество с широким спектром российских поставщиков – дистрибуторов, в том числе, крупных, которые взяли на себя головную боль, связанную с логистикой комплектующих.

После демарша многих крупных иностранных вендоров из России в 2022 году выбранный подход оказался ещё более актуальным, чем раньше.

Константин Ансимов рассказал TAdviser, что среди клиентов Selectel есть компании, которые раньше закупали оборудование Dell, HP, Lenovo и т.д. Сейчас они столкнулись с проблемами в его приобретении, и выходом для них является аренда оборудования собственной сборки от провайдера, потому что сами они не хотят выстраивать заново процесс закупок, а хотят готовый сервис. Запросов от клиентов, которые желают заместить таким образом продукты класса «А», стало больше, констатируют в Selectel.

Оборудование класса «А» заказчики покупали, в том числе, из-за вендорской техподдержки с очень высокой оперативностью, говорит Константин Ансимов. Поддержку оборудования собственной сборки Selectel обеспечивает сам. А если есть техподдержка на том же уровне и производительность такая же, то нет разницы, от какого вендора оборудование.

При этом, как рассказал на конференции 21 сентября технический директор Selectel Кирилл Малеванов, у их компании в 2022-2023 гг. отдел закупок вырос с трёх человек до десяти при примерно тех же объёмах оборудования. Это сотрудники, которые занимаются бумагами и ведут административную деятельность с поставщиками. Расширение потребовалось в связи с тем, что теперь продукты приходится закупать более мелкими партиями: если раньше, к примеру, приобретались 100 видеокарт Nvidia A100, то теперь надо делать 10 маленьких партий от 9 до 11 штук. «Мало того, что они едут из разных стран, надо ещё и платить в разные места», – говорит Кирилл Малеванов.

Примеры комплектующих, которые предлагаются клиентам в серверных конфигурациях (фото: TAdviser)

В предлагаемых клиентам платформах используется не только оборудование известных западных поставщиков, но и, в том числе, китайское, причём от вендоров не первого эшелона. Спектр вендоров из Китая, с которыми Selectel работает и тестирует их продукты, стало больше, отмечает Константин Анисимов. Компания закупает и тестирует, в том числе, такое оборудование, которое не использует, чтобы знать, подойдёт оно или нет.

В 2023 году Selectel в дополнение к конфигурациям на процессорах Intel и AMD предложил своим клиентам серверы на процессорах ARM – Ampere Altra. Пока серверами на ARM пользуется небольшое количество клиентов: «этот тренд только зарождается», – говорит Константин Ансимов. Данную процессорную архитектуру пока нельзя назвать подходящей для широкого спектра задач, но для некоторых специфических задач она подходит лучше, чем х86. И в мире наблюдается тренд на рост доли серверов на базе процессоров ARM.

Экспериментировали, в том числе, с процессором «Эльбрус» – «Эльбрус-8СВ», в частности. Но на тот момент, в 2022 году, в Selectel пришли к выводу, что для перевода серверов на «Эльбрусе» к такому же удобству для конечного пользователя, как на стандартных процессорах, нужно будет вложить очень много сил и времени: поломать голову над автоматизацией процессов, перекомпилировать необходимые программы, подумать, как обойти все существующие ограничения. В компании сочли, что без катастрофической надобности эти вложения не будут оправданы.

Источник: TAdviser