Пресса о нас

В декабре 2020 г. Совет по цифровой экономике при Совете Федерации предложил размещать ЦОДы в Арктике. Возникло активное обсуждение — действительно ли создание центров по обработке данных в этом регионе сократит расходы и какие преимущества это даст?

Удобство ЦОДов в Арктике

80% населения нашей страны живет в Европейской части. В деятельности экономики мы также видим явный перекос на часть света, где расположена столица. И как следствие, подавляющее количество дата-центров сконцентрированы в этом регионе. Причем наибольшее количество стойко-мест в коммерческих дата-центрах расположено в Московском регионе.

Российское заполярье далеко от эпицентра экономической деятельности страны. Данные, которые хранятся в дата-центрах, желательно иметь в «шаговой доступности». Как с точки зрения так называемого показателя latency (задержка получения информации по запросу в Интернете), так и с точки зрения физического доступа к серверу, на котором данные хранятся.

Дата-центр создается для хранения данных, к которым необходим быстрый доступ, и архивных, к которым обращаются не так часто. Вряд ли представители ИТ-компаний будут рады частым командировкам из Москвы в условный Мурманск, Нарьян-Мар или Воркуту. Только дорога в данные регионы займет больше времени, чем любые работы по сервисному обслуживанию.

Большая территориальная удаленность серверов — это затраты на непредвиденные командировки, возможные неполадки со связью и сбои в передаче данных. Что приводит к ухудшению сервиса и крупным незапланированным расходам.

Преимущества в создании ЦОДов в арктической зоне

Важной составляющей для дата-центров является бесперебойный доступ к электрической энергии. Не обладая точными статистическими сведениями, можно предположить, что регионы, где находится большое число различных производств, исторически обладают лучшей инфраструктурой с точки зрения энергетики. Арктика все же ассоциируется с суровым регионом, где первоначально менее рентабельно создавать различные производства из-за сурового атмосферного климата и меньшего числа человеческих ресурсов.

Тепло, которое вырабатывает электричество, следует отводить для точной работы оборудования. И безусловно, если погода на улице позволяет не проводить охлаждение воздуха для подачи к серверам, — это плюс. Однако Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE), к примеру, советует охлаждать серверное оборудование воздухом в диапазоне от +15 °С и вплоть до +32 °С.

Значительная часть территории нашей страны комфортно попадает под такой температурный режим. Более того, минусовая температура, которая зачастую преподносится как основной «плюс» Арктики, оператору дата-центра вообще не нужна. Хорошо, если дата-центр уже запущен и вырабатывает достаточное количество тепла, чтобы подмешивать его в наружный воздух. А если дата-центр только построен и начинает заполняться оборудованием, то получается, что воздух еще и искусственно придется подогревать. Зачем ехать за тысячи километров, если такой же по эффективности охлаждения дата-центр можно построить в Москве или Петербурге?

Минусовая температура Арктики не является преимуществом для размещения ЦОДов в этом суровом регионе. Проблема стабильного доступа к электроэнергии в Арктике до сих пор не решена. В зоне вечной мерзлоты очень затратно размещать объекты капитального строительства. Соединение с Интернетом будет нестабильным, проводить волоконно-оптические трассы затратно, поэтому и задержка в передаче сигнала будет значительной. Это резко снизит привлекательность размещения в этих дата-центрах.

Технические сложности дата-центров

Дата-центр — это сложный инфраструктурный проект, который состоит из множества дорогостоящих компонентов: дизель-генераторные установки (ДГУ), источники бесперебойного питания, холодильные машины, электрощитовое оборудование. Все это необходимо сначала доставить на место строительства, а затем еще и обслуживать квалифицированными сотрудниками — чаще всего от производителей этого оборудования. А если попробовать доставить несколько фур с ДГУ, например, в Нарьян-Мар, то дополнительно придется воспользоваться речным флотом, чтобы грузы большой массы оказались на стройплощадке. И это точно не скажется на экономике проекта положительно. К чему такие жертвы?

В основном к предложению создать ЦОДы в Арктике многие представители данной отрасли отнеслись скептически. Аналитики считают, что строительство ЦОДов в Арктике будет намного превосходить по стоимости создание дата-центров в Москве или Петербурге, а основной «плюс» в виде минусовой температуры реально переоценен. Скорее всего, данное предложение подойдет государственным организациям, так как для рентабельности таких проектов понадобится господдержка.

Источник: www.itweek.ru