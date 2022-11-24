Пресса о нас

Selectel, провайдер облачной инфраструктуры, предоставил геораспределенную платформу для государственного образовательно-просветительского портала финансовой грамотности «Мои финансы». Заказчиком проекта выступил «Научно-исследовательский финансовый институт» Министерства финансов России (НИФИ). Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Сервис «Мои финансы» был создан по инициативе НИФИ для повышения финансовой грамотности населения страны. Портал рассчитан на широкую аудиторию и предоставляет доступную и практичную информацию о финансовой культуре.

Для создания катастрофо- и отказоустойчивой инфраструктуры провайдер предоставил клиенту выделенные серверы, размещенные на географически удаленных друг от друга площадках — дата-центрах Selectel в Москве и Санкт-Петербурге, а также организовал между ними сетевую связность, позволяющую работать с выделенными серверами в части IP-адресации как с единым геозарезервированным объектом. На этой базе заказчик реализовал web-сервис с выделенным сервером для размещения аналитики и резервных копий.

Selectel поддерживает информационную безопасность проекта. Провайдер обеспечивает защиту платформы от DDoS-атак, а также осуществляет фильтрацию трафика и защиту веб-приложений с помощью WAF Qrator — сервиса, который предоставляется в партнерстве с Qrator Labs.

«Для заказчика были важны скорость и качество оказания услуг, а также готовность провайдера работать с учетом всех требований и стандартов, которым следуют государственные организации при исполнении условий закупок. Поэтому мы в течение одного дня предоставили инфраструктуру самого высокого уровня в соответствии с параметрами технического задания и совместно с командой заказчика смогли в максимально сжатые сроки подготовить все необходимое для миграции портала», — сказал Роман Венедиктов, директор по GR и региональному развитию Selectel.

«Создавая “Мои финансы”, мы стремились предоставить полезный и открытый ресурс для всех граждан страны. Учитывая широкую аудиторию и важность вопросов, с которыми пользователи обращаются к сервису, нам крайне важно, чтобы портал был постоянно доступен и устойчив. Selectel четко выполняет поставленные задачи и обеспечивает надежную работу проекта», — отметил Игорь Акимов, заместитель начальника отдела информационных технологий НИФИ Минфина.

Источник: CNews