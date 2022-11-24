Пресса о нас

Подводя итоги года, эксперты ведущего провайдера ИТ-инфраструктуры Selectel выделили несколько тенденций развития российских IaaS и PaaS-сервисов.

Основным фактором, определившим положение дел в текущем году, стало состояние логистической цепочки для аппаратных решений, а также повышенный спрос на отечественные IT-решения и меры информационной безопасности. Эти обстоятельства, при сохранении ситуации, продолжат влиять на российский рынок облачной инфраструктуры и в 2023 году.

1. Миграция в российские сервисы и использование ИТ-инфраструктуры облачных провайдеров

Весной 2022 года число запросов на миграцию инфраструктуры в российские облачные сервисы составляло сотни в месяц, что в 3-4 раза выше показателей за аналогичный период прошлого года. Переносились как простые нагрузки, не требовательные к аппаратной составляющей, так и тяжеловесные системы (например, SAP).

«К нам приходили компании, которые полностью потеряли свою инфраструктуру, ранее размещенную у западных провайдеров. В таких случаях бизнесу приходилось строить все с нуля», – отмечает Иван Колегов, менеджер продуктов Selectel.

«Enterprise-заказчики, которые раньше строили приватные облака исключительно на собственных площадках и на оборудовании, начиная с этого года стали рассматривать вариант развертывания частных облаков на базе провайдеров ИТ-инфраструктуры. Это связано с усложнением логистики и увеличением времени поставок оборудования, помноженным на санкционные риски. Вследствие этого увеличивается time-to-market продуктов. Поэтому в условиях высокой конкуренции и необходимости быстрого запуска ИТ-сервисов, крупные игроки рынка стремятся к использованию гибкой облачной инфраструктуры, которую могут предоставить провайдеры», – считает Константин Ансимов, директор по развитию инфраструктурных продуктов Selectel.

2. Увеличение спроса на удаленные рабочие места (VDI) и поиск альтернатив облачным офисным приложениям

«Мы отмечаем рост спроса на решения VDI – виртуализацию рабочих мест. Это происходит из-за нарушения логистических цепочек при поставке серверного оборудования – компании не могут себе позволить закупать собственные серверы и поэтому организовывают рабочие места сотрудников в облаке. Количество реализованных нами проектов в этой сфере возросло с весны 2022 года в 3 раза», – отмечает Иван Колегов.

Из-за санкционных ограничений клиенты также стали искать альтернативы таким привычным офисным приложениям, как Microsoft Office 365 и Google Workspace.

«Времени от ограничения доступа к облачным офисным сервисам для потребителей из России пока прошло немного, всего несколько месяцев. В связи с этим компании находятся в стадии активного изучения доступных на рынке решений и постепенно переносят в них свою офисную инфраструктуру», – говорит Александр Худяков, руководитель отдела специальных проектов и клиентских решений Selectel.

3. Рост спроса на платформенные сервисы: облачные базы данных и кластеры Kubernetes

Многие компании в этом году были вынуждены перенести свою инфраструктуру из зарубежных облаков в отечественные. Это привело к тому, что российский бизнес, привыкший к специализированным платформенным сервисам иностранных провайдеров, стал активно искать доступные по функциональности и цене российские альтернативы.

Selectel отмечает рост потребления в сегменте PaaS, в частности, облачных баз данных и кластеров Kubernetes. Например, в марте 2022 года количество пользователей DBaaS увеличилось на 25% по сравнению с февралем 2022 года и на 250% по сравнению с мартом 2021. Что касается услуги Managed Kubernetes, то в марте 2022 года спрос на неё вырос на 30% по сравнению с февралем 2022.

Андрей Андронов, менеджер PaaS-продуктов Selectel, добавляет: «Некоторые клиенты начали использовать GPU в кластерах Kubernetes, и размещать свои докер-контейнеры в приватном Registry, чтобы дополнительно защитить свои сервисы от возможных санкционных ограничений и улучшить показатели развертывания сервисов».

4. Спрос на услуги информационной безопасности вырос в 2-4 раза

Спрос на сервисы информационной безопасности увеличился в зависимости от услуги в 2-4 раза (так, в два раза вырос спрос на размещение в защищенном сегменте ЦОД, примерно в три раза вырос объем средств защиты по подписке, предоставляемых заказчикам Selectel). Клиенты все чаще стремятся получить у облачного провайдера полный набор сервисов киберзащиты.

«За последние годы среднее количество средств ИБ в компаниях выросло от двух-трех до нескольких десятков. Это превращает адекватное управление этими решениями и реакции на инциденты в сложную задачу для специалистов. Наш совет: переходить на сервисную модель – SECaaS – или задуматься о решениях оркестрации и автоматизации ИБ. К ним относятся, например, SOAR или SOC при передаче некоторых функций стороннему провайдеру», – рекомендует Денис Полянский, директор по клиентской безопасности компании Selectel.

5. Государственные сервисы стремятся в облако

Интерес государственных заказчиков к использованию облачной инфраструктуры значительно возрос. Увеличился и запрос на ресурсы, построенные на отечественных платформах виртуализации. Это связано не только со стремлением снизить риски в отношениях с иностранными поставщиками, но и со стартом миграции информационных систем на альтернативные решения, который начался заблаговременно до реализации проектов смены платформы виртуализации в собственных локальных ЦОДах.

Также активно ведется работа по перемещению контура разработки ГИС во внешние дата-центры. Цель этого процесса – снижение нагрузки на собственные ресурсы заказчиков.

«По-прежнему востребованы аттестованные ФСТЭК частные облака для размещения государственных информационных систем. Это обусловлено как трудностями с закупками оборудования, так и расширенными возможностями облачных провайдеров по защите веб-ресурсов. За счет аппаратных и программных решений облачные провайдеры оперативно организуют защиту на любом из уровней сетевой модели OSI, а также резервируют канальную составляющую», – добавляет Роман Красильников, руководитель направления по работе с государственными заказчиками Selectel.

6. Анализ данных и машинное обучение: спрос на GPU и импортозамещение

«Анализ данных и машинное обучение также были затронуты проблемами с поставками оборудования. Стоимость специализированных графических ускорителей (GPU), на которых в основном осуществляются проекты из этой сферы, увеличивается. Бизнес и до возникновения кризиса применял пользовательские версии GPU (например, RTX 2080, 3080 и других). В текущих обстоятельствах такие решения станут еще популярнее, а профессиональные модели из линеек Tesla и RTX A будут требоваться под масштабные проекты, где невозможно иными средствами решить поставленные задачи. Так как потребность в вычислительных мощностях будет только нарастать, компании будут все чаще совмещать собственную инфраструктуру on-premise с облачными сервисами», – уверен Антон Чунаев, менеджер ML-продуктов Selectel.

Российский рынок оставили проверенные сервисы аналитики, такие как Google Big Query и решения для BI – tableau, power BI, Qlik. Для создания полноценной альтернативы бизнесу требуются четыре-пять сервисов вместо двух. Кроме того, возникает проблема миграции данных и интеграции приложений с существующим окружением.

Провайдеры облачной инфраструктуры начали разрабатывать собственные решения для ML и обработки больших данных, однако полноценной альтернативы зарубежным аналогам пока не существует.

Selectel со своей стороны наблюдает увеличение запросов на инфраструктуру для размещения аналогов ранее популярных западных облачных Data Warehouse, например, ClickHouse и Greenplum.

К нехватке программных и аппаратных решений не только в анализе данных, но и в ИТ в целом, добавляется еще и дефицит квалифицированных кадров. Облачные провайдеры позволяют решать и эту проблему, так как инженеры поддерживают инфраструктуру «на аутсорсе».

Таким образом, облачные сервисы – IaaS и PaaS – станут еще более полезны бизнесу в 2023 году. Траектория развития рынка облачных услуг будет определяться стремлением компаний поддерживать темпы роста на фоне сложившейся ситуации и желанием сохранить конкурентоспособность за счет более эффективного использования ресурсов ИТ-инфраструктуры в противовес экстенсивному пути развития.

Источник: IT World