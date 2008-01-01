Пресса о нас

Концепция мультиоблачной среды (multi-cloud) и ее реализация в виде комплексного решения — одна из ключевых тем прошедшего недавно форума SelectelTechDay — традиционного мероприятия, проводимого ИТ-провайдером Selectel на площадке одном из своих дата-центров — Цветочная, 19.

По словам директора по продуктам Selectel Петра Щеглова, эйфория на тему облаков, существовавшая достаточно длительное время, прошла. С другой стороны, перед российскими компаниями встал вопрос о наиболее оптимальной модели использования облачных решений (SaaS, IaaS, PaaS). Так или иначе, объемы потребления облачных услуг с каждым годом растут как минимум на четверть, и именно этот сегмент рынка ИТ-услуг является сегодня, как и ранее, его драйвером.

Развивая облачную инфраструктуру, компаниям необходимо задумываться о таких вещах, как функциональность, катастрофоустойчивость и безопасность входящих в нее сервисов, но не забывать и о стоимости решения, а также о его соответствии законодательству.

Дмитрий Рыжов, директор департамента облачных решений Selectel

Организуя мультиоблачную среду, мы создаем между заказчиком и глобальным провайдером буфер, который позволяет решать вопросы обслуживания гораздо быстрее. Обращаясь непосредственно к глобальному провайдеру, клиенту необходимо приобретать отдельный дорогостоящий пакет поддержки, либо забыть о быстрой реакции на возникший инцидент. Мы же включаем в SLA скорости реагирования в зависимости от критичности инцидента. Кроме того, за счет глубокого понимания технических нюансов сервисов и моделей биллинга мы гибко рассчитываем нагрузки, предотвращая перерасход ресурсов и помогая заказчику получать выгоду.

Перейдя к рассказу о стратегии мультиоблачной среды (то есть использования более одной облачной платформы), директор департамента облачных решений Selectel Дмитрий Рыжов отметил, что, в отличие от гибридного облака, ресурсы, входящие в multi-cloud, могут не быть интегрироваными между собой. Таким образом, гибридные инфраструктуры можно считать частным случаем мультиоблака.

Существует целый ряд преимуществ данной стратегии. При ее реализации для каждой бизнес-задачи или приложения можно выбрать оптимальный набор сервисов. При этом отсутствует привязка к инфраструктуре одного провайдера (vendor lock-in).

Подбор лучшей стоимости идентичных услуг на нескольких платформах приводит к оптимизации расходов, а выбор разных провайдеров для разных регионов присутствия — к улучшению глобального присутствия — если таковое необходимо. Наконец, независимость от конкретного поставщика повышает катастрофоустойчивость облачной инфраструктуры компании.

Selectel предлагает услугу по разработке, внедрению и поддержке комплексных решений на базе сервисов Selectel, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform и Alibaba Cloud. Провайдер готов адаптировать многообразие облачных продуктов разных вендоров под конкретную задачу — то есть предлагать клиентам решение, включающее только необходимые ресурсы собственной инфраструктуры и инфраструктуры других провайдеров. При этом компания обязуется осуществлять для клиента первую и вторую линии поддержки.

«На текущий момент у Selectel одна из самых широких линеек облачных услуг, выделенных серверов. Но мы осознаем, что для клиентов важно получать дополнительные возможности глобальных платформ — это касается, например, географии присутствия и платформенных сервисов, таких как инструменты аналитики или готовые решения для Интернета вещей. Мы понимаем сложности, с которыми заказчики сталкиваются при выборе платформ и построении наиболее оптимальной архитектуры, и готовы помогать им», — резюмировал спикер.

Помимо концепции multi-cloud, заглавными темами осенней конференции SelectelTechDay стали защита информации в облаке и резервное копирование. Кроме того, с докладами выступили представители компаний Intel и MOHT.

Источник: ict-online.ru