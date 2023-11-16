TAdviser: Выручка Selectel замедлила рост, чистая прибыль выросла в два раза

За 9 месяцев 2023 года выручка провайдера сервисов ИТ-инфраструктуры Selectel выросла на 27%, составив 7,5 млрд рублей, сообщила компания 13 декабря. Чистая прибыль за отчётный период увеличилась в 2 раза, до 2,3 млрд рублей, а долговая нагрузка снизилась до 1,0х чистый долг/скорректированная EBITDA.

Гендиректор Selectel Олег Любимов отметил, отвечая на вопросы TAdviser, что в 2022 году у компании был эффект высокой базы, и по итогам всего 2023 года ожидается замедление – рост выручки на уровне плюс/минус 25%. По итогам 2021 года оборот Selectel вырос на 47% год к году, 2022 года – на 68%, до 8,1 млрд рублей.

«Мы видим, что рынок в целом сейчас растёт медленнее. В прошлом году был единомоментный всплеск, связанный, во-первых, с переездом клиентов с западных сервис-провайдеров на российских, т.к. за западных стало сложно платить и появились риски блокировки. И многие из этих рисков в этом году начинают реализовываться», – отметил Олег Любимов.

Из презентации Олега Любимова

Гендиректор Selectel отмечает, что у компании планомерно растёт количество клиентов и при этом также растёт средний чек: «просто в силу того, что в последние годы мы больше ориентируемся на средних и крупных клиентов, чем на небольших, хотя и небольшие для нас важны».

Из презентации Олега Любимова

Большая часть выручки (59%) за 9 месяцев 2023 года пришлась на сервисы уровня ИТ-инфраструктуры – bare metal или, как это называют в компании, сегмент частных облаков поверх выделенных серверов. А на выручку от услуг классических дата-центров (аренда места в дата-центре, colocation), с которых начинался бизнес Selectel, за отчётный период пришлось всего 11%, и год к году её доля снижается.

Олег Любимов, отвечая на вопросы TAdviser, спрогнозировал, что в 2024 году на услуги классических дата-центров, вероятно, будет приходиться 8-9% оборота Selectel, затем ещё меньше, но совсем до нуля этот сегмент не сойдёт, потому что для многих клиентов компания делает гибридные решения. Иногда клиент приходит со своим legacy, а для масштабирования арендует ресурсы у Selectel.

«Для нас как для компании этот сегмент бизнеса не интересен, и в целом модель потребления ИТ-услуг в России меняется: всё меньше компаний предпочитают покупать собственное оборудование и строить серверные комнаты, и всё больше предпочитают покупать это в виде готовых сервисов», – пояснил Олег Любимов.

Имеется тренд к росту доли платформенных (PaaS) сервисов в общей структуре выручки. Среди новых сервисов, которые в 2024 году будут запущены в коммерческую эксплуатацию, – платформенный сервис готового облака «1С». В 2023 году он вышел в формате бета-теста. В фокусе также развитие сервисов для машинного обучения, для контейнерной разработки, расширение линейки управляемых СУБД.

Из презентации Константина Ансимова

Напомним, что Selectel за последние годы пришёл к самостоятельной сборке всего серверного оборудования, на базе которого предоставляет услуги своим клиентам. Компания собирает его из серверных платформ разных производителей и отдельно закупленных комплектующих. Ранее основным вендором вычислительных платформ для Selectel была Supermicro, но теперь спектр вендоров стал более широким. Правда, российского серверного оборудования у компании в продакшн пока нет. Российское сетевое оборудование при этом уже используется.

«Российское серверное оборудование мы сейчас смотрим, тестируем, экспериментируем, становимся партнёрами с компаниями, которые его производят. Пока что, как правило, российские платформы дороже, чем те, что мы покупаем», – рассказал TAdviser директор по продуктам Selectel Константин Ансимов.

В числе тенденций по спросу по «железу» директор по продуктам Selectel отмечает, что большее количество клиентов, чем года три назад, стали индифферентно относиться к вендору процессора. Раньше Intel доминировал и мало кто хотел смотреть в сторону AMD. А сейчас основной критерий – цена/производительность. Теперь больше доверия не только к AMD, клиенты также начинают экспериментировать с ARM процессорами, которые появились в линейке Selectel, рассказал TAdviser Константин Ансимов.

Что касается оперативной памяти, в 2022 году произошёл большой скачок – память перешла со стандарта DDR4 к DDR5, стала более производительной, и для больших нагрузок клиенты теперь предпочитают «железо» с DDR5. В случае с хранением данных – с дисковой подсистемой тоже идёт прогресс: вендоры добавляют IOPS, добавляют производительности в диски, и клиенты хотят использовать более современные технологии.

Также российские компании хотят получать самые современные GPU в связи с ростом использования технологий ИИ. Константин Анисимов отмечает, что доставать их сейчас не так просто, как было до 2022 года, но компания предлагает широкую линейку GPU, и клиентам есть из чего выбирать.

«Сейчас мы ведём работу по введению в линейку ускорителей Nvidia H100. Они не самые последние – недавно Nvidia уже представила H200, которые пока никто на рынке не может купить, кроме её основных партнёров. Но H100 очень востребованы», – отметил в разговоре с TAdviser Константин Анисимов.

Для развития и дальнейшего масштабирования бизнеса компании требуется привлекать финансирование. Бизнес, в котором занят Selectel, достаточно капиталоёмкий: нужно на будущее строить новые здания, наполнять их инженерным и ИТ-оборудованием.

«У нас большая инвестиционная программа каждый год. Нам, чтобы вырасти в годовом выражении на 1 млрд выручки, нужно потратить на оборудование 1 млрд рублей. То есть у нас коэффициент сейчас примерно один к одному. Соответственно, если в следующем году мы планируем вырасти со скоростью рынка на 25-30%, т.е. на 2-3 млрд рублей, нам нужно понести соответствующие расходы на покупку ИТ-оборудования, – объяснил TAdviser гендиректор Selectel. – Плюс мы продолжаем строительство нашей большой площадки в Москве на Юрловском проезде, также требующей капитальных затрат».

Из презентации Олега Любимова

По словам гендиректора, исторически свободный денежный поток в компании был отрицательным, Selectel занимала средства как банковского финансирования, так и на рынке в виде облигаций. Но в последние несколько кварталов она показывает положительный денежный поток, впервые выйдя на него в 2022 году, а на стабильный положительный поток – в 2023 году за счёт увеличения маржинальности бизнеса по мере его масштабирования.

На банковское финансирование компания ориентируется в меньшей степени, больше на размещение облигаций на Московской бирже и привлечение денег с долгового рынка. К настоящему моменту Selectel осуществила три выпуска по три млрд рублей в 2021-2023 гг.

Олег Любимов рассказал TAdviser, что компания не исключает и новый выпуск в 2024 году, но во многом решение будет зависеть от ключевой ставки – при высокой ключевой ставке компании делать это не очень интересно. Вместе с тем, даже при высокой ставке финансирование через облигации более привлекательно для компании, чем акционерные деньги через привлечение нового инвестора.

На текущий момент у Selectel, напомним, 4 площадки в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской области на 3,5 тыс. стоек. Олег Любимов рассказал TAdviser, что сейчас есть большой резерв по серверным стойкам – порядка 700-800 стоек свободно. Таким образом, на ближайшие 1,5-2 года есть запас по росту внутри своих площадок.

Для предоставления услуг компания опирается на собственную разработку на базе open source и для своих ключевых продуктов не использует проприетарный софт. Из-за развитой собственной разработки у Selectel штат больше, чем в похожих компаниях, говорит Олег Любимов. В компании работают более 830 человек, из которых порядка 500 заняты разработкой и поддержкой продуктов.

Источник: TAdviser