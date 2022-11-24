Пресса о нас

Объем услуг российских облачных сервисов (IaaS) в 2022 г. достигнет отметки в 86,6 млрд руб., что на 41,6% больше, чем годом ранее. Такую оценку приводит в своем исследовании аналитическая компания iKS-Consulting. Активному переходу корпоративных пользователей с иностранных облачных сервисов на российские облака способствовало вступление в силу западных санкций в отношении российских компаний с весны 2022 г., утверждают авторы исследования.

Из-за ухода иностранных игроков спрос перераспределился, и места ушедших зарубежных поставщиков заняли российские игроки. В частности, Yandex Cloud и Selectel выросли быстрее остальных лидеров и обогнали в пятерке лидеров «Крок» и МТС, отмечают авторы исследования. При этом почти половина компаний пользовались услугами сразу нескольких провайдеров, уточняют в iKS-Consulting. Основными потребителями облаков авторы исследования называют ритейл.

По предварительным подсчетам (исследование проводилось с августа по ноябрь), Selectel (9,5%) по итогам года перемещается на третью позицию и опережает МТС (9,3%). В пятерку лидеров попадает Yandex Cloud (6,3%), стоявший до этого на седьмой строчке рейтинга, он обгоняет OnCloud (3,1%) и «Крок» (5,6%). Лидерство по-прежнему будет удерживать «Ростелеком-ЦОД» с 25% рынка, а второе место сохранится за Cloud (бывшая SberCloud) с 17,2%, говорится в исследовании.

Облачная инфляция

В связи с уходом иностранных провайдеров серьезно изменилась конъюнктура рынка облаков: многие компании из сегмента малого и среднего бизнеса были вынуждены искать альтернативы западным продуктам, подтверждает директор по развитию бизнеса «Крок облачные сервисы» Сергей Зинкевич. «Это солидная доля рынка с точки зрения количества потенциальных заказчиков, но средний чек там небольшой. Изменение позиций в рейтинге связано с тем, что многие облачные провайдеры сделали ставку на привлечение клиентов из этого сегмента», – объясняет он. «Крок», в свою очередь, фокусируется на заказчиках enterprise-сегмента, строит инфраструктуру для крупных проектов, добавил он.

Помимо увеличения числа клиентов отдельные компании увеличили долю рынка за счет повышения цен на свои услуги, следует из ответов опрошенных «Ведомостями» IaaS-провайдеров и потребителей услуг. В частности, в апреле 2022 г. Selectel повысил на 40–60% цены на большинство самых распространенных услуг, рассказал директор по развитию инфраструктурных продуктов компании Константин Ансимов.

Цены выросли в том числе из-за удорожания сетевого и серверного оборудования и ухудшения логистики, объясняет технический директор онлайн-кинотеатра «Старт» Кирилл Евсеенко.

Рост цен на облачные сервисы подтверждает вице-президент по IT «Азбуки вкуса» Юлия Золотарева. По ее словам, весной 2022 г. часть российских сервисов подняли цены и не были готовы фиксировать или ограничивать стоимость услуг даже при долгосрочном сотрудничестве. В связи с этим летом компания проводила повторный тендер среди облачных провайдеров и выбрала «Крок», сообщила она.

Представитель МТС заверил, что компания не повышала расценок на облачные услуги, в то же время выручка CloudMTS по итогам III квартала 2022 г. выросла на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расценки на услуги OnCloud компании «Онланта» не изменились, рассказал «Ведомостям» представитель ГК «Ланит», которая владеет облачным сервисом.

Миграция в Россию

В течение года Selectel помогал российским компаниям мигрировать от зарубежных игроков, утверждает Ансимов. «Для некоторых российских компаний Amazon Web Services, Google Cloud Platform или Microsoft Azure были основным облаком, для некоторых – дополнительным», – сказал он. В 2022 г. компании мигрировали от зарубежных игроков к наиболее зрелым российским провайдерам. «Большие компании часто строят свою инфраструктуру по гибридной модели: часть находится на собственной площадке (on-premise), а часть распределена по нескольким облачным провайдерам. Иногда из-за дефицита оборудования и сложных логистических процессов к провайдерам переносились и те мощности, которые ранее разворачивались on-premise», – объяснил он.

В первом полугодии 2022 г. также наблюдалась волна активной миграции клиентов с ресурсов глобальных гиперскейлеров (hyperscaler – сервис передачи данных для пользователей со всего мира с максимальной скоростью загрузки контента) на облачные платформы российских поставщиков, отметил директор по продуктам «Ростелеком-ЦОД» Александр Обухов.

По словам Ансимова, новым клиентом Selectel в этом году стала X5 Group, а уже существующему клиенту Yclients (сервис для онлайн-записи) компания помогла оперативно нарастить вычислительные мощности в России и перенести данные от иностранного провайдера. Информация о переходе X5 Group на мощности дата-центра Selectel в Санкт-Петербурге есть и на официальном сайте компании, убедились «Ведомости».

По сравнению с прошлыми годами Selectel стал активнее работать с госзаказчиками, «поскольку с их стороны увеличился спрос на ресурсы входящей в реестр российского ПО облачной платформы», отметил Ансимов. По его словам, также возрос интерес к перемещению разработки информационных систем в аттестованный ФСТЭК сегмент ЦОД. По официальным данным компании, услугами Selectel в ноябре 2022 г. пользовалось более 22 000 клиентов.

Рост доверия к российским облачным платформам отмечает и директор по инфраструктурному бизнесу «Максимателеком» Илья Черкасов. По его словам, заметен возросший интерес заказчиков к созданию выделенных зон в ЦОД с использованием отечественного оборудования и ПО для соблюдения требований к размещению критической информационной инфраструктуры.

Количество платящих клиентов провайдера Yandex Cloud только за первые шесть месяцев 2022 г. увеличилось в 1,5 раза и превысило 23 000, сообщил коммерческий директор компании Александр Черников. Как крупный, так и средний бизнес активно наращивает потребление мощностей, уточнил он: цифровые и аналитические сервисы в облако начал переносить «Магнит», новым клиентом стал «Абсолют банк». Кроме того, «Лента» перешла на решения Yandex Cloud после ухода иностранных провайдеров с российского рынка, сказали «Ведомостям» в пресс-службе ритейлера. О частичном использовании решений Yandex говорит и управляющий IT «Вкусвилла» Дмитрий Апаршев. Кроме того, партнер «Вкусвилла» (кто именно, Апаршев не раскрыл) по поддержке устойчивости IT-системы в марте перешел на российского провайдера Selectel, заменив немецкую Hetzner.

То, что Yandex Cloud в этой гонке начинает набирать новых клиентов, совершенно логично, объясняет директор центра проектирования вычислительных комплексов компании «Инфосистемы джет» Илья Воронин. «У провайдера большая линейка платформенных сервисов, которая активно развивается, в том числе за счет создания экосистемы с партнерами», – объясняет он.

Интерес ритейла к облачным сервисам объясняется большим объемом данных, которым оперируют сети, – это информация о продажах, покупателях, движении товаров, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. «Очевидно, что именно этот сегмент является крупнейшим потребителем облачных услуг», – добавляет он.

«Сейчас рынок облачных услуг находится в стадии динамичного роста, и причины понятны: кто-то переезжает с западных облачных провайдеров в Россию, кто-то выбирает облака для развития инфраструктуры вместо приобретения труднодоступного оборудования», – считает Воронин.

Уход иностранных облачных провайдеров не оказал негативного воздействия на деятельность компании, а клиенты иностранных игроков смогли найти требуемые сервисы у российских компаний, считает директор по инновационному развитию «Онланты» Олег Коновалов. «Рынок осознает, что отечественные продукты пока не столь автоматизированы, как ранее используемые зарубежные аналоги, и существуют сложности с интеграцией, – говорит он. – Но экспертизы российских сервис-провайдеров и разработчиков достаточно, для того чтобы в ближайшее время отечественные IT-решения стали достойной заменой иностранным».

Источник: Ведомости