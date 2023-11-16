Александр Гришин, Selectel: Драйверы развития рынка DBaaS

Спрос на облачные базы данных российских провайдеров стремительно растет. Его подталкивают стремление компаний сосредоточиться на основном бизнесе, государственная политика цифровизации и сложности с закупками оборудования и лицензиями, обусловленные санкциями.

Александр Гришин, менеджер DBaaS-продуктов, Selectel

DBaaS для компаний

Россия находится в активной фазе перехода к шестому технологическому укладу, и это определяет развитие облачных сервисов и переход от простой аренды места в серверной к аренде готовой платформы данных или кластера СУБД. Острый дефицит квалифицированных ИТ-кадров делает подобные сервисы интересными для компаний, не разрабатывающих собственные СУБД, поскольку позволяет не расходовать средства на выращивание специалистов в нецелевой для компании сфере.

Кроме того, все большую популярность набирают подходы типа lean-startup, HADI-цикл, а также принятие решений на основе данных. Крупнейшие российские компании создают внутренние продуктовые команды по образу стартапов. В такой парадигме использование облачных сервисов, в частности DBaaS, позволяет сильно ускорить вывод на рынок инноваций и уменьшить расходы на проверку продуктовых гипотез.

Основные внутренние по отношению к компаниям драйверы развития рынка DBaaS:

Стремление соответствовать нормативам в области защиты персональных данных. Все больше российских компаний уделяют повышенное внимание безопасности данных и соблюдению требований к их хранению и обработке.

Все больше российских компаний уделяют повышенное внимание безопасности данных и соблюдению требований к их хранению и обработке. Необходимость масштабируемости и гибкости. Компании стремятся к масштабируемым и гибким решениям для управления своими данными, особенно при быстром росте бизнеса.

Компании стремятся к масштабируемым и гибким решениям для управления своими данными, особенно при быстром росте бизнеса. Оптимизация затрат. Использование облачных решений, включая DBaaS, позволяет снизить капитальные затраты на инфраструктуру и платить только за потребленные ресурсы.

Использование облачных решений, включая DBaaS, позволяет снизить капитальные затраты на инфраструктуру и платить только за потребленные ресурсы. Удобство управления. DBaaS предоставляет готовую инфраструктуру и инструменты для управления базами данных, что может быть особенно привлекательным для компаний, у которых нет экспертизы в этой области.

DBaaS предоставляет готовую инфраструктуру и инструменты для управления базами данных, что может быть особенно привлекательным для компаний, у которых нет экспертизы в этой области. Фокус на бизнес-задачах. Многие компании хотят сосредоточиться на своей основной деятельности, а не тратить время и ресурсы на развитие нецелевых компетенций.

Многие компании хотят сосредоточиться на своей основной деятельности, а не тратить время и ресурсы на развитие нецелевых компетенций. Повышение скорости доставки продукта, инновации и конкурентоспособность. Использование DBaaS может улучшить инновационные возможности и конкурентоспособность компаний. С одной стороны, компании могут быстрее проверять гипотезы и находить точки роста, с другой — обеспечивать высокий уровень качества с помощью уже проверенных продуктов.

Внешние драйверы развития рынка DBaaS

Российский рынок DBaaS развивается параллельно с облачным рынком в целом, поскольку платформенные решения разворачиваются поверх инфраструктурных. Основные внешние по отношению к компаниям драйверы развития — это государственная политика цифровизации регионов (повышение качества интернет-соединений, развитие новых точек доступа в разных регионах, в том числе за Уралом, доступность центров обработки данных) и обусловленные санкциями проблемы с закупками оборудования, обновлением лицензий и прочими элементами для построения on-premise инфраструктуры.

Уход западных вендоров подстегнул рост спроса на облачные базы данных российских провайдеров. Например, в марте 2022 г. количество пользователей облачных баз данных Selectel увеличилось на 25% по сравнению с февралем 2022 г. и на 250% по сравнению с мартом 2021-го.

Еще один фактор, который подстегивает спрос на PaaS-сервисы в течение последних двух лет, — это тенденция перехода с проприетарного ПО на open-source решения. Например, переход с решений Oracle или Microsoft SQL на PostgreSQL или с Elasticsearch на Opensearch. Это в том числе определяет предложение провайдеров DBaaS, которые расширяют свой портфель решений за счет СУБД с открытым исходным кодом.

Сферы бизнеса

База данных — ключевой элемент любой информационной системы. Любому приложению всегда нужно где-то хранить данные, а также иметь интерфейс для их быстрой выгрузки и обработки. Таким образом, услуга DBaaS востребована среди компаний, которым нет необходимости накапливать собственные, нецелевые для их основного бизнеса компетенции по установке, настройке, оптимизации, мониторингу, реализации отказоустойчивости баз данных. Это может касаться целого ряда сфер деятельности.

Сфера бизнеса Цели и задачи, решаемые с помощью DBaaS Ритейл, e-commerce Хранение информации о продуктах, заказах, клиентах. Обеспечение масштабируемости и доступности во время пиковых нагрузок, например, во время распродаж Банки, страховые компании Хранение финансовых данных, транзакций, клиентских счетов. Обеспечение высокой безопасности и соответствия нормативам Медицинские учреждения Управление медицинскими записями и данными пациентов. Соблюдение требований к конфиденциальности медицинских данных Провайдеры связи Хранение данных о подключениях, тарифах, потреблении услуг. Обеспечение быстрой доступности и обработки больших объемов данных Интернет-сервисы Хранение данных о посещениях, ведение журналов активности, аналитика. Гибкая масштабируемость для адаптации к изменяющимся нагрузкам Производственные компании Управление производственными данными, инвентарем и заказами. Оптимизация производственных процессов. Быстрый запуск новых продуктов и проверка продуктовых гипотез Логистика и транспорт Отслеживание грузов, маршрутизация, управление парком транспортных средств. Обеспечение эффективности и оперативности логистических операций

Каждая из перечисленных сфер имеет свои уникальные потребности в хранении, управлении и обработке данных. DBaaS предоставляет высокую степень гибкости, масштабируемости и управляемости, что позволяет компаниям сосредоточиться на своей основной деятельности, не тратя значительные ресурсы на управление инфраструктурой баз данных и на взращивание нецелевых для бизнеса компетенций.

Источник: ИКС Медиа