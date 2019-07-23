Пресса о нас

Объем российского рынка ИТ-услуг увеличился по итогам 2018 г. на 7,2% и составил $4,84 млрд. Такие данные приводят исследователи IDC. Они отмечают, что импортозамещение в отрасли набирает обороты, и ожидают, что в активную фазу этот процесс вступит в 2019–2020 гг., когда в полной мере начнут действовать законодательные нормы. Однако такие гиганты, как «Роснефть», Сбербанк, «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть», МТС, РЖД, «Росатом» и «Транснефть», могут стать серьезным сдерживающим фактором развития российского рынка ИТ-услуг в среднесрочной перспективе.

По результатам исследования, на фоне расширения интереса к облачным технологиям со стороны заказчиков наиболее высокие темпы роста по итогам года продемонстрировали такие категории ИТ-услуг, как хостинг обслуживания и администрирования ПО и хостинг инфраструктурных услуг. За ними следовали услуги консалтинга и кастомизация ПО и разработки заказного ПО, которые пользуются спросом у заказчиков, осуществляющих цифровую трансформацию и импортозамещение.

«Тема цифровой трансформации не уступает импортозамещению по актуальности, однако и здесь многие заказчики не спешат вкладываться в новые продукты и технологии, полагая, что цифровая трансформация является очередным маркетинговым ходом со стороны вендоров. Лишь некоторые, в основном крупные и очень крупные компании, экспериментируют с новыми технологиями и возможностями», — говорится в исследовании.

«Словосочетания „цифровая трансформация“ и „цифровая экономика“ довольно прочно вошли в лексикон участников российского рынка ИТ-услуг и стали своего рода мантрами как для поставщиков, так и для заказчиков. Одни произносят их в надежде на рост выручки, другие рассчитывают с их помощью улучшить бизнес-процессы. Как бы то ни было, в условиях стагнирующей экономики и внешнего давления санкций именно эти два фактора выглядят основными стимуляторами роста российского рынка ИТ-услуг в ближайшие годы», — полагает старший аналитик IDC Василий Агапов.

Наиболее заметным трендом рынка ИТ-услуг в 2018 г. исследователи называют усиление присутствия инсорсинговых ИТ-компаний, все чаще получающих крупные проекты, которые могли бы осуществить традиционные поставщики ИТ-услуг. «Такие гиганты как „Роснефть“, „Сбербанк“, „ЛУКОЙЛ“, „Газпром нефть“, МТС, РЖД, „Росатом“ и „Транснефть“ сосредоточены на развитии внутренних ИТ-компетенций, что может стать серьезным сдерживающим фактором развития российского рынка ИТ-услуг в среднесрочной перспективе», — считают аналитики IDC.

Управляющий директор Selectel Максим Семенихин в целом согласен с приведенными экспертами IDC оценками. «Результаты, которых добился в прошлом году Selectel, соответствуют их выводам о динамике рынка и о доминирующем «облачном» тренде. Основу нашего бизнеса составляют именно облачные сервисы. Здесь мы продолжаем расти по 40-50% ежегодно. При этом мы сохраняем маржинальность, достаточную для поддержания высоких темпов развития и инвестиций в новые инфраструктурные проекты. В 2019 г. мы ожидаем еще более высоких средних темпов роста. Более того, считаем, что на горизонте следующих трех лет рынок ИТ-услуг будет бурно развиваться и явно выделяться этим на фоне остальных индустрий. И кризисные явления, и тренд на локализацию, и естественный всплеск проектной деятельности и подвижности персонала — все будет стимулировать рост потребления внешних ИТ-услуг.

Национальный проект «Цифровая экономика» ставит одной из целей поднять уровень обработки мировых данных на территории РФ до 5% к 2024 году. Это амбициозная задача — обрабатывать и хранить не только «свои» данные, но и данные из других государств, как это делают более развитые и эффективные рынки. Особенно принимая во внимание тот факт, что в 2018 г. доля России на мировом рынке облачных услуг не превышала 0,9%. Несмотря на то что рынок облачных вычислений в России в последние годы растет в среднем на 20% год от году, по объему мы очень серьезно отстаем от развитых экономик. Для сокращения этого отставания рост рынка облачных вычислений России должен быть кратным. Эффективное развитие облачных провайдеров невозможно без развития дата-центров. Этот бизнес капиталоемкий, поэтому без устойчивого и привлекательного климата он не будет расти как следовало бы. Для того, чтобы позитивно повлиять на три основных составляющих, которые обуславливают развитие индустрии дата-центров — электричество, землю и связь, нужно последовательно убирать барьеры во многих направлениях. Например, получение электрической мощности провайдерами сопряжено с гигантскими бюрократическими барьерами, временем и затратами. Необходимо упростить получение электрической мощности провайдерами как на новые дата-центры, так и на расширение существующих. Кадастровая стоимость земли повышается также абсолютно неведомым и непредсказуемым образом на величины, намного превышающие инфляцию. Поэтому необходимо заморозить кадастровую стоимость участков земли, где располагаются дата-центры. Также необходимо вывести и облачных провайдеров, и провайдеров дата-центров из-под лицензионных требований к оказанию услуг связи и из-под закона Яровой, как имеющих очень слабое отношение к услугам связи. Параллельно нужно стимулировать отрасль. Создать налоговые послабления или, как минимум, значительные каникулы, как при работе на внутренний рынок, так и при экспорте таких услуг. Вести магистральные каналы связи до электростанций, чтобы создать зоны с относительно дешевыми электричеством, землей и каналами связи. Ускорять перевод всех государственных баз данных, госуслуг, проверок, инспекций и прочего в исключительно цифровой формат», — прокомментировал управляющий директор Selectel Максим Семенихин.

Источник: www.comnews.ru