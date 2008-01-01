Пресса о нас

Согласно исследованию Forrester, в 2017 году рынок облачных сервисов в России вырос на 24%. Российские провайдеры облачных услуг (Cloud Service Providers или CSP), с которыми нам удалось пообщаться, сходятся на еще более впечатляющих темпах роста рынка: 30-40% в год.

Растущий спрос отражает стремление бизнес- и технических лидеров в нашей стране оптимизировать IT-инфраструктуру управляемых ими компаний:

Снизить стоимость владения инфраструктурой

Упростить управление вычислительными ресурсами и доступами к ним

Увеличить скорость вывода продуктов и услуг на рынок

Сосредоточить ресурсы компании на ее собственных конкурентных преимуществах

Российские компании все чаще фокусируются на своих ключевых компетенциях, продуктах и услугах, доверяя профессиональным игрокам, которые предоставляют высоконадежную инфраструктуру и сопутствующую экспертизу в виде услуги.

Ключевые драйверы рынка

В России выросло поколение менеджеров, осознающих ценность анализа пользовательских данных при принятии управленческих решений. Данные помогают бизнесу быть более конкурентным и зачастую становятся его основой. Как следствие, сегодня растет потребность к хранению и обработке данных и это происходит с катастрофической скоростью: за последние два года были сгенерированы 90% всех хранимых данных.[1]

Взрывной рост новейших технологий, включая машинное обучение, VR и интернет вещей, придает развитию облачных технологий дополнительный импульс.

Несмотря на то, что проникновение облачных сервисов сегодня практически универсально, некоторые крупные российские компании осторожно подходят к экспериментам с облачной инфраструктурой. В этой статье мы поговорим о том, почему даже самые консервативные корпорации и институты могут выиграть от использования облачной и гибридной[2] инфраструктуры.

Причина 1. Time-to-market (скорость вывода продуктов и услуг на рынок)

Подход компаний к построению IT-инфраструктуры сильно изменился как в мире, так и в России. Еще 20 лет назад цикл планирования, закупки и настройки собственного серверного, сетевого и инженерного оборудования занимал месяцы и годы. Инфраструктурный цикл также страдал от необходимости строительства собственных серверных помещений.

Облачные технологии нового поколения позволяют разворачивать неограниченные ресурсы в течение нескольких минут, что сокращает весь продуктовый и производственный цикл организации.

Проведенный Forbes опрос генеральных директоров по всему миру показал, что 72% из них полагают, что следующие 3 года станут более трансформационными для их индустрии, чем последние 50 лет. В условиях современной конкуренции и потребительского поведения, сложно оставаться релевантным без четкого фокуса на собственных продуктах и ключевых компетенциях. Развитие облачных технологий и появление надежных CSP в России позволяют бизнесу доверить периферические инфраструктурные сервисы профессиональным игрокам.

Причина 2. Снижение стоимости владения инфраструктурой

Грамотная облачная или гибридная стратегия может драматически снизить стоимость владения IT-инфраструктурой практически любой компании за счет целого ряда факторов:

Точность планирования

Вернемся к примеру гипотетической компании из относительно недавнего прошлого. При планировании инфраструктурных инвестиций, менеджмент был вынужден ориентироваться на свои прогнозы пикового потребления на несколько лет вперед. Это неизбежно приводило к одному из двух сценариев:

Неудовлетворенный спрос и упущенная выручка в случаях, когда запланированная пиковая мощность не отвечала фактическим потребностям Неэффективные капитальные инвестиции в сценариях, когда фактический спрос не оправдывал надежды менеджмента

Наглядный пример первого сценария: во время распродажи у Huawei перестал работать сайт. Китайский вендор не рассчитывал, что смартфоны за 1,000 рублей могут так заинтересовать россиян.

Гибкость и неограниченная масштабируемость современных облачных решений позволяет потреблять ровно столько ресурсов, сколько необходимо в любой момент времени.

В период максимальных нагрузок на сайт или сервис, клиент может увеличить производительность виртуальных машин, чтобы сохранить комфортный уровень работы прикладного ПО и избежать перебоев в работе. Когда нагрузка падает, заказанные мощности можно уменьшить до привычного уровня.

Наращивание пиковых мощностей актуально и для внутренних бизнес-процессов, например, когда нужно обработать большие массивы данных с использованием алгоритмов машинного обучения.

Уход от долгосрочных капитальных инвестиций

Собственная IT-инфраструктура, даже относительно небольшой компании, может стоить как минимум десятки или сотни тысяч долларов. При этом затраты необходимо делать на начальном этапе, даже если проект рассчитан на несколько лет вперед.

Облачные технологии позволяют потреблять инфраструктуру как услугу, отказавшись от капитальных инвестиций в пользу операционных расходов. Это особенно актуально для российского рынка в период непростой экономической ситуации и нестабильного рубля.

Дополнительно стоит отметить, что современные CSP ― довольно крупные игроки, которые делают значительные инвестиции в серверное оборудование. Их масштаб и отношения с производителями позволяют добиваться гораздо более привлекательных цен на закупаемое оборудование. Это неизбежно вытекает в дополнительную экономию для компаний, пользующихся услугами CSP.

Экономия на персонале

Использование облачных ресурсов поможет избежать найма администраторов для развертывания и поддержки вычислительных мощностей, сократить другие непрофильные издержки на строительство и эксплуатацию сложной инфраструктуры. Менеджмент и команда при этом получают возможность фокусироваться на собственном бизнесе.

Причина 3: Отказоустойчивость и катастрофоустойчивость

Непрерывность бизнес-процессов необходима для обеспечения конкурентоспособности компании на рынке. Если доступ к сайту или сервису ограничен, компания понесет финансовые и репутационные потери.

Сбои в работе оборудования и инженерных систем могут повлиять на внутренние системы компании: CRM, ERP, бухгалтерию, телефонию. В этом случае может быть парализована работа целых подразделений или всей компании.

Исключать неполадки полностью нельзя, но CSP делают значительные инвестиции в отказо- и катастрофоустойчивость своих решений. При определенных условиях, даже серьезные аварии, катастрофы или природные катаклизмы не отражаются на работе облачной инфраструктуры.

Принцип работы катастрофоустойчивой системы: вычислительные мощности облака дублируются, резервируются и развертываются на нескольких альтернативных площадках. Они соединяются друг с другом непересекающимися и зарезервированными оптическими каналами. Если авария парализует работу одного ЦОД, системы автоматически перезапускаются в другом, и инфраструктура заказчика продолжает работать в штатном режиме.

Любой отдельно взятой компании гораздо сложнее самостоятельно избежать драматических последствий таких явлений. К тому же CSP несет финансовую ответственность за доступность своих сервисов, что дополнительно защищает клиента.

В заключение, облачные решения позволяют значительно упростить процессы резервного копирования, распределенного хранения и мгновенного восстановления клиентских данных. Эти практики ― залог надежного функционирования инфраструктуры, например, если сотрудник клиента случайно удалил часть кода или произошел системный сбой. При этом клиент сам устанавливает политику резервирования и выбирает те типы данных, которые необходимо копировать, равно как и периодичность создания копий, локации и сроки хранения версий.

На что обратить внимание при выборе CSP

Лицензии. Существует ряд лицензий, наличие которых обязательно для большинства CSP:

Лицензия ФСТЭК — для оказания услуг, связанных с технической защитой конфиденциальной информации (коммерческой тайны, персональных данных)

Лицензия ФСБ — для предоставления услуг с использованием средств криптографической защиты информации (шифрование)

Лицензия на телематические услуги — для предоставления доступа к сети Интернет или оказания услуг хостинга

Лицензия на услуги связи по предоставлению каналов связи — для создания скоростной сети и предоставления в аренду каналов на территории одного либо нескольких субъектов РФ

Соответствие требованиям. Выбирая провайдера, необходимо обращать внимание не только на лицензии и соблюдение правил регуляторов, но и на способность инфраструктурного партнера подстраиваться под пожелания клиента.

Соответствует ли инфраструктура провайдера стандарту предприятий электронной коммерции PCI DSS? Если да, то он может хранить данные платежных карт

Соответствуют ли сервисы провайдера закону ФЗ-152 «О персональных данных», выполняя юридические, организационные и технические мероприятия?

Готов ли CSP выполнять специфические требования заказчика (например, по техническим характеристикам, уровню безопасности, поддержки или с точки зрения соответствия стандартам по защите информации?)

Репутация. Посмотрите, как давно компания работает на рынке, и чего она достигла за это время. Логотипы клиентов на сайте могут подсказать, проекты в какой сфере CSP реализуют чаще остальных, и с каким уровнем компаний они работают. Некоторые CSP размещают на своем сайте истории успеха клиентов.

Уровень надежности дата-центра. От него зависит, дублируются ли внутренние системы в ЦОД. Например, повлияет ли на работу дата-центра отключение электричества.

Резервирование ЦОД. Предоставляет ли провайдер облачных услуг возможности для создания отказоустойчивой и катастрофоустойчивой инфраструктуры, доступно ли резервирование между несколькими географически-распределенными дата-центрами.

Масштаб провайдера. Стоит обратить внимание, сколько дата-центров в распоряжении у компании, и как организованы каналы связи между ними. Наличие резервированных, проложенных по разным маршрутам, каналов связи и алгоритмов реализации их восстановления обеспечивают катастрофоустойчивость инфраструктуры.

Система оплаты. Самая удобная — за фактическое потребление. Оплата только за те мощности, которыми вы воспользовались.

Отсутствие ограничений. Количество ресурсов: дисков, машин и сетей не лимитировано. Клиент должен иметь возможность создать инфраструктуру любой сложности.

Разграниченный доступ к проектам. Разные сотрудники могут иметь разный доступ к ресурсам компании.

Стоимость услуг. Компаний, которые предлагают услуги по созданию инфраструктуры в облаке на рынке много. Следует изучить цены и особенности предоставления услуг. Сравнивая цены, убедитесь, что оцениваете услуги одного уровня надежности и степени резервирования.

Техническая поддержка и администрирование сервисов. Она должна быть доступна круглосуточно, быстро реагировать на обращения и оперативно решать возникающие вопросы. Администрирование сервисов, в свою очередь, позволит делегировать обслуживание IT-инфраструктуры на специалистов облачного провайдера. Задайте рассматриваемым CSP вопрос о возможности предоставления персонального customer care менеджера для вашей компании.

Уровень квалификации сотрудников, которые будут обслуживать IT-инфраструктуру. Стоит обратить внимание на менеджмент, размер команды, наличие сертификатов у сотрудников. А также на партнеров провайдера.

Производительность. Разработчикам важно посмотреть, на каком оборудовании построена инфраструктура. Предпочтительны процессоры последнего поколения, большие объемы оперативной памяти, доходящие до сотен гигабайт на виртуальную машину, наличие не только сетевых, но и локальных дисков.

Интерфейс. Насколько удобно работать с созданием новых серверов и как просто управлять ресурсами и доступами.

Наличие API у облачного провайдера позволит автоматизировать работу с ним и интегрироваться с собственными и сторонними сервисами.

Заключение

Современный бизнес рассчитывает на технологичные решения, которые оптимизируют расходы на содержание IT-инфраструктуры, уменьшают время вывода товаров и услуг на рынок, и обеспечивают непрерывность бизнес-процессов. Современные облачные технологии позволяют достигать этих целей, и этот факт признается практически всеми членами бизнес- и технологического сообщества.

По данным Cisco, к 2021 году 94% задач и вычислений будут выполняться в облачных дата-центрах, в традиционных — 6%. Российский рынок ожидает похожая трансформация, и конкурентноспособность практически любой средней или крупной компании будет зависеть от способности их лидеров адаптироваться к новым реалиям.

[1] https://www.ibm.com/watson/advantages/accelerate/

[2] Гибридная IT-инфраструктура — комбинация локальной инфраструктуры, нескольких частных и публичных облаков различных провайдеров.

Источник: www.gd.ru