Виртуальный хостинг

В ситуации, когда вы пользуетесь бесплатным хостингом, провайдер не отвечает за его работоспособность, не несет ответственности за сохранность ваших данных. На таком сервере может базироваться много проектов других клиентов. Это замедляет скорость работы вашего ресурса.

Платный облачный хостинг лишен всех этих минусов. Ваши ресурсы будут работать стабильно, а если произойдет сбой, то провайдер несет за это ответственность и компенсирует простой по SLA.