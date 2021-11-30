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Виртуальный хостинг

Арендуйте хостинг для вашего проекта с оплатой по потреблению. Заботьтесь о ваших ресурсах, а мы предоставим инфраструктуру и позаботимся о ее непрерывной работе.
  • Процессоры серверного класса Intel® Xeon® и AMD EPYC™
  • Запуск за пару минут
  • Бесплатная техподдержка
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Виртуальный хостинг
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Преимущества аренды серверов для хостинга в Selectel

Оплата ресурсов по потреблению

Выберите нужную конфигурацию виртуального сервера и платите только за то время, когда вы его использовали. Минимальный срок — час.

Белый IP и бесплатный DNS-хостинг

Мы предоставляем плавающий IP-адрес от 3,67 ₽/день, в том числе IPv6, и бесплатный DNS-хостинг для всех облачных серверов.

Бесплатная защита от DDoS-атак

Для сервисов облачной платформы действует защита от DDoS-атак Selectel. Она работает на уровнях L3 и L4. Если потребуется защита на уровне L7, используйте решения наших партнеров: DDoS-Guard и Qrator.

Удобная панель управления

В ней вы сможете оформить заказ, оплатить услугу, отправить тикет в нашу службу поддержки, а также подключить дополнительные услуги: базы данных, резервное копирование и т. д. Все доступно в едином окне.

Бесплатная техподдержка

Специалисты Selectel круглосуточно консультируют по всем вопросам: от подбора оборудования до решения проблем.

6  наших дата-центров уровня Tier III

Все серверы расположены в наших дата-центрах в Москве и Петербурге, а также доступны в партнерских ДЦ в Амстердаме, Новосибирске и Ташкенте.

Чтобы арендовать надежный сервер для хостинга, зарегистрируйте аккаунт в панели управления

Если вы уже зарегистрированы, то перейдите в панель, чтобы сделать заказ.
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Компании, которые уже доверили нам свои проекты

Больше 23 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого — своя история.

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Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы арендовать виртуальный хостинг, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.