Виртуальный хостинг

- облачный сервер, где будет расположен ваш ресурс;
- защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов;
- размещение доменов и записей на DNS-серверах;
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
- безлимитный внутренний и публичный трафик между продуктами Selectel;
- выделенный IP;
- техническая поддержка в режиме 24/7.
Преимущества аренды серверов для хостинга в Selectel
Оплата ресурсов по потреблению
Выберите нужную конфигурацию виртуального сервера и платите только за то время, когда вы его использовали. Минимальный срок — час.
Белый IP и бесплатный DNS-хостинг
Мы предоставляем плавающий IP-адрес от 3,67 ₽/день, в том числе IPv6, и бесплатный DNS-хостинг для всех облачных серверов.
Бесплатная защита от DDoS-атак
Для сервисов облачной платформы действует защита от DDoS-атак Selectel. Она работает на уровнях L3 и L4. Если потребуется защита на уровне L7, используйте решения наших партнеров: DDoS-Guard и Qrator.
Удобная панель управления
В ней вы сможете оформить заказ, оплатить услугу, отправить тикет в нашу службу поддержки, а также подключить дополнительные услуги: базы данных, резервное копирование и т. д. Все доступно в едином окне.
Бесплатная техподдержка
Специалисты Selectel круглосуточно консультируют по всем вопросам: от подбора оборудования до решения проблем.
6 наших дата-центров уровня Tier III
Все серверы расположены в наших дата-центрах в Москве и Петербурге, а также доступны в партнерских ДЦ в Амстердаме, Новосибирске и Ташкенте.
Чтобы арендовать надежный сервер для хостинга, зарегистрируйте аккаунт в панели управления
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
Наши клиенты
Рассчитайте стоимость аренды сервера для web-хостинга
Закажите фиксированную конфигурацию или соберите произвольную конфигурацию облачного сервера с необходимым CPU, RAM и нужным размером HDD или SSD NVMe дисков.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что входит в тариф web-хостинга сайта
Облачные серверы
Конфигурации облачных серверов
Облачные серверы 152-ФЗ
Регионы и зоны
Проекты
Оплата и биллинг
Что такое виртуальный хостинг?
Виртуальный хостинг (сайта или другого ресурса) — это услуга, в рамках которой ваш сайт, интернет-магазин или другой ресурс размещается в интернете. Это позволяет ресурсу бесперебойно работать круглые сутки.
Чем платный хостинг отличается от бесплатного?
В ситуации, когда вы пользуетесь бесплатным хостингом, провайдер не отвечает за его работоспособность, не несет ответственности за сохранность ваших данных. На таком сервере может базироваться много проектов других клиентов. Это замедляет скорость работы вашего ресурса.
Платный облачный хостинг лишен всех этих минусов. Ваши ресурсы будут работать стабильно, а если произойдет сбой, то провайдер несет за это ответственность и компенсирует простой по SLA.
В чем преимущества виртуального хостинга?
Вам не придется самостоятельно покупать оборудование и заботиться о том, чтобы оно все время было работоспособным. Мы возьмем эту задачу на себя.
Помимо этого, в Selectel вы можете приобрести ряд дополнительных продуктов, которые помогут защитить ваш сайт или другой ресурс от хакерских атак, помогут организовать хранение информации, создание резервных копий и т. д.
Если вам потребуется для хостинга более мощный сервер, например, с GPU, мы также сможем предложить вам такие варианты оборудования.
Где располагаются дата-центры, в которых находится сервер для хостинга?
У нас есть шесть собственных дата-центров уровня Tier III. Они находятся в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве. Также мы пользуемся партнерскими дата-центрами в Амстердаме, Ташкенте и Новосибирске.
Арендуя виртуальный сервер, вы можете выбрать дата-центр, в котором он будет располагаться.
Установлены ли CMS на серверах?
Нет, мы предлагаем виртуальные машины без предустановки CMS.
Если вам понадобится помощь с установкой и настройкой системы управления контентом, вы можете всегда обратиться в нашу техподдержку. Пишите нам через тикет-систему в панели управления. Специалисты быстро ответят на вопросы и помогут разобраться.
Хочу, чтобы мой сайт был доступен по HTTPS. Что делать?
Вы можете использовать бесплатный SSL-сертификат от Центра Сертификации Let’s Encrypt®. Чтобы сайт на CMS Joomla был доступен по HTTPS, нужно выпустить сертификат, а для этого — подтвердить право на доменное имя и пройти проверку. Процедуру нужно повторять через каждые 60 дней.
Если у вас остались вопросы о том, как провести настройку SSL-сертификатов Let’s Encrypt®, читайте статью в базе знаний.
Сколько доменов я могу у вас разместить?
Вы можете бесплатно разместить у нас любое количество доменов и записей на DNS-серверах по всему миру: от Москвы до Нью-Йорка. Это заметно ускорит работу сайта.
Какие CMS поддерживает ваш хостинг?
Вы можете разместить на наших серверах для хостинга любые CMS: от WordPress до Битрикс.
Могу ли я протестировать сервер до запуска хостинга?
Нет, тест сервера для web-хостинга не предусмотрен. Но вы можете арендовать сервер на час, чтобы убедиться, что он подходит для работы с вашим ресурсом.
Помогаете ли с переходом от другого провайдера?
Чтобы узнать детали о миграции, свяжитесь с нашей техподдержкой через тикет-систему.
Могу же те ли вы подписать документы с юридическим лицом через систему электронного документооборота (ЭДО)?
Да, мы пользуемся ЭДО «Диадок». Если вы еще не подключены к электронному документообороту, поможем вам это сделать. Через него вы будете раз в месяц получать УПД (универсальный передаточный документ) и авансовые УПД, а раз в квартал ― акт сверки.
- Документы будут доставлены вам через несколько минут после формирования.
- Электронные копии станут всегда доступны. Вы можете не переживать, что какой-то файл потеряется.
Если вы никогда не работали с ЭДО, но хотите упростить процесс передачи документов, или если вы уже работаете с другим оператором ЭДО и вам нужно настроить роуминг с «Диадок», — обратитесь к нам через тикет-систему в панели управления.
Решайте задачи, используя дополнительные услуги и продукты Selectel
Зарезервировать и сохранить данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Объектное хранилище
FTP-сервер
Организовать сеть
Защититься от угроз
Организовать работу команды
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы арендовать виртуальный хостинг, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.