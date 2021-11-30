- управление сервером для хостинга с помощью API или Terraform,
- защита от DDoS-атак на уровнях L3-L4,
- бесплатный DNS-хостинг,
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц бесплатно,
- круглосуточная техподдержка.
Рассчитайте стоимость виртуального сервера для хостинга сайта
Соберите сервер для хостинга с нужными характеристиками vCPU, памяти, дисков и добавьте его в счет. Если вам нужно собрать несколько виртуальных машин, сначала добавьте в счет одну, а затем там же начните собирать новую.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном регионе и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Хотите разместить хостинг для сайта вашей компании на выделенном сервере, чтобы все его ресурсы были только ваши?
Что входит в тариф
Почему выбирают 1С-Битрикс
Простое управление
Вам не нужно уметь программировать, чтобы управлять сайтом на 1С-Битрикс. Вы сможете добавлять новые страницы и блоки на них, редактировать или удалять старые.
Обширные возможности
В CMS есть больше 40 модулей управления контентом и структурой сайта: фотогалереи, медиафайлы, форумы, блоги и многое другое для решения ваших бизнес-задач.
Высокая безопасность
CMS помогает защитить сайт от взлома, имеет встроенный антивирус, использует для входа пользователей одноразовые пароли и другие меры защиты.
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать хостинг для 1С-Битрикс
Преимущества аренды хостинга для Битрикс в Selectel
Легко масштабироваться
Если ваш проект быстро растет, вы сможете арендовать дополнительные ресурсы облака, чтобы быстро масштабироваться. Сделать это можно через нашу панель управления. Укажите нужное количество памяти, дисков или других ресурсов и примените их к своему облачному серверу. Это займет не больше пары минут.
Оплата хостинга по потреблению
Платите только за используемые ресурсы виртуального хостинга. Лицензии на 1С-Битрикс нужно приобрести отдельно.
Бесплатная защита от DDoS
Обеспечивается на уровне сетевых протоколов L3, L4. Используйте дополнительно DDoS-GUARD или Qrator для защиты на уровне приложений L7 и фильтрации, в том числе зашифрованного HTTPS-трафика.
SLA — 99,98%
SLA облачных серверов Selectel — 99,98%. Если серверы будут недоступны, мы компенсируем 0,5% стоимости услуги за каждые 30 минут простоя.
Уровень SLA регламентируется юридическим документом «Условия использования отдельных сервисов».
Дата-центры в пяти регионах
У нас есть шесть собственных ЦОДов в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они уровня Tier III. Помимо этого мы пользуемся дата-центрами надежных партнеров в Новосибирске, Ташкенте и Амстердаме. Арендуйте сервер в том городе, где больше ваших пользователей, чтобы сократить время ответа сайта на запрос.
Помощь с переездом
Если вам нужна помощь с переносом всего проекта в Selectel, мы оценим работы, сформируем требования и перенесем все на выгодных условиях.
Нет бумажной волокиты
Заключаем один договор на все услуги. Поможем с настройкой электронного документооборота для быстрого обмена документами.
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
Я не знаю, какая конфигурация облачного сервера подойдет для хостинга CMS моего проекта. Что делать?
Свяжитесь с нашей технической поддержкой. Отправьте письмо на почту support@selectel.ru , позвоните по телефону 8 (800) 555-06-75 или создайте тикет. С вами оперативно свяжутся специалисты.
Можно ли у вас купить систему управления сайтом (CMS) Битрикс?
Нет, мы не продаем лицензии Bitrix. Вы можете приобрести их на официальном сайте компании.
Как можно оплатить хостинг?
Оплатить виртуальную машину для хостинга можно в несколько кликов в панели управления Selectel. Чтобы арендовать облачный сервер, нужно пополнить баланс облачной платформы. Подробнее об оплате читайте в базе знаний.
Вы платите только за потребленные ресурсы, используется почасовая оплата. В статье из базы знаний мы рассказали о биллинге подробнее.
Есть ли у вас тестовый период для услуги хостинга?
Нет, мы не предоставляем тестовый период. Но вы можете арендовать сервер на срок от часа. За это время вы сможете протестировать его, понять все преимущества сервиса и принять решение о том, подходит ли он вам.
Могу ли я разместить у вас свои домены?
Да, у нас есть услуга бесплатного DNS-хостинга — вы сможете разместить столько доменов, сколько вам требуется.
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Конфигурации облачных серверов
Оплата облачного сервера
DNS-хостинг
Интеграция CDN c WordPress
Решайте сложные задачи с помощью дополнительных услуг Selectel
Ускорить загрузку сайта
Обеспечить стабильную работу сайта
Защита от DDoS-атак
Резервное копирование в облаке
Балансировщик нагрузки для облака
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.