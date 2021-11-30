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Хостинг для 1С-Битрикс

Запускайте проекты на 1С-Битрикс, а мы позаботимся о надежной инфраструктуре для хостинга. Масштабируйте ресурсы сервера в пару кликов в нашей панели управления.
  • Оплата хостинга по потреблению
  • Бесплатный DNS-хостинг
  • Бесплатная защита от DDoS
  • SLA — 99,8%
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Хостинг для 1С-Битрикс
ЦеныО продуктеFAQДокументацияСовместимые продукты

Рассчитайте стоимость виртуального сервера для хостинга сайта

Соберите сервер для хостинга с нужными характеристиками vCPU, памяти, дисков и добавьте его в счет. Если вам нужно собрать несколько виртуальных машин, сначала добавьте в счет одну, а затем там же начните собирать новую.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

Итоговая стоимость

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Итого: 0,00 ₽/мес.

Хотите разместить хостинг для сайта вашей компании на выделенном сервере, чтобы все его ресурсы были только ваши?

Нужно только выбрать сервер подходящей конфигурации и перенести сайт к нам. По любым вопросам можно писать на почту sales@selectel.ru или звонить по телефону 8 800 555 06 75.
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Что входит в тариф

  • управление сервером для хостинга с помощью API или Terraform,
  • защита от DDoS-атак на уровнях L3-L4,
  • бесплатный DNS-хостинг,
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц бесплатно,
  • круглосуточная техподдержка.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.