Оплатить виртуальную машину для хостинга можно в несколько кликов в панели управления Selectel. Чтобы арендовать облачный сервер, нужно пополнить баланс облачной платформы. Подробнее об оплате читайте в базе знаний.

Вы платите только за потребленные ресурсы, используется почасовая оплата. В статье из базы знаний мы рассказали о биллинге подробнее.