Ленточная система хранения данных

Арендуйте ленточную СХД и размещайте критичную информацию на носителях, к которым невозможно добраться по сети. А мы поможем с хранением и ротацией картриджей.
  • Хранение без доступа по сети
  • Удаленный доступ к СХД
  • Ротация картриджей
  • СХД от Dell, HPE и IBM

Как устроен сервис по аренде ленточной СХД в Selectel

Данные, которые вы предварительно собрали средствами резервного копирования, отправляются на ленточную СХД через сервер бэкапа. Они записываются на ленточные картриджи по 18 ТБ (LTO-9). После того, как вы проверите, что запись прошла успешно, мы маркируем записанные картриджи и переносим их в индивидуальную ячейку хранения. Там они хранятся без доступа по сети, пока не понадобятся вам для восстановления или перезаписи бэкапа. 

Какие задачи помогает решить ленточная СХД

Хранение бэкапов без доступа по сети

Вы сможете восстановить базы данных и критичную информацию из бэкапа, до которого невозможно добраться по сети без специального запроса. Картриджи хранятся в изолированных ячейках.

Холодное хранение
данных

Размещайте на ленточных картриджах большие массивы данных, к которым не нужен частый доступ. Гарантийный срок сохранности информации на «лентах» — до 3 лет.

Соблюдение сроков по хранению данных

Это особенно актуально для финансовых организаций, операторов связи и медицинских учреждений. А также в других отраслях, в которых по закону необходимо сохранять чувствительные данные.

Сколько стоит решение

Зависит от модели ленточной СХД, количества картриджей, глубины хранения и частоты ротации. Оставьте заявку, и мы поможем рассчитать стоимость аренды.

Особенности аренды ленточной СХД в Selectel

Удаленное подключение

К ленточной СХД можно подключиться по web-интерфейсу, чтобы записать или восстановить бэкап.

Защищенный доступ к данным

Ленточная СХД открывается при помощи PIN-кода — его знаете только вы. Если вам необходимо установить или демонтировать картриджи, вы можете передать код инженеру Selectel или открыть ему mail слот удаленно. Для этого создайте тикет в панели управления.

Ячейки хранения картриджей изолированы друг от друга. Кроме того, мы установили за ними круглосуточное видеонаблюдение.

Ротация картриджей

По запросу мы перенесем картриджи из хранилища, установим их в СХД и вернем обратно. Так, например, вы сможете перезаписывать старый бэкап каждый месяц или выбрать другой удобный период рекординга.

Компании, которые нам доверяют

Более 24 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Хотите арендовать ленточную систему хранения данных?

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня, зададим вопросы про проект, сориентируем по срокам и стоимости.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.