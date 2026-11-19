Middle/Senior DevOps-инженер Готового облака 1C
Забудьте всё, что вы знали о 1С. Мы не пишем код для 1С и не копаемся в конфигурациях - мы создаём инфраструктурную платформу нового поколения: Готовое Облако 1С на базе Kubernetes и DBaaS.
Если вы хотите заниматься развитием PaaS продукта, который меняет правила игры на рынке корпоративных решений - эта роль для вас.
Почему именно наша команда? Мы строим инфраструктуру, а не «чиним 1С». Мы не занимаемся доработками конфигураций или поддержкой пользователей.
Наша задача - создать идеальную среду для работы 1С:
- автоматизированное развёртывание за минуты; - оркестрация контейнеров через Kubernetes;
- автоматическое управление базами данных (DBaaS); - горизонтальное и вертикальное масштабирование под нагрузку;
- мониторинг и алертинг в реальном времени.
Наша миссия: трансформировать рынок облачных 1С
Мы не просто создаём продукт - мы меняем индустрию.
Вместо «костылей» и ручных настроек - облачная платформа, где 1С работает как сервис.
Если вы готовы присоединиться в команду, которая делает это возможным, - давайте знакомиться!
- Санкт-Петербург / Удаленно
- Гибкий
Основные задачи
Архитектура и развитие платформы
- Проектирование и развитие платформенных сервисов (Kubernetes, CI/CD, observability, security) как продукта для команд-разработчиков
- Оптимизация PaaS под требования высокой доступности, масштабируемости и безопасности
- Внедрение новых технологий и инструментов в платформу: оценка, пилотирование и продакшн-внедрение
Надёжность и эксплуатация
- Обеспечение отказоустойчивости, наблюдаемости и предсказуемости платформенных сервисов
- Решение сложных инцидентов, устранение системных проблем и узких мест
- Ведение и развитие практик SRE: SLI/SLO/SLA, постмортемы, capacity planning
Безопасность платформы
- Реализация DevSecOps-практик на уровне платформы: Zero Trust, supply chain security, shift-left
- Управление секретами, сертификацией и безопасностью CI/CD-пайплайнов
- Проектирование защищённой архитектуры PaaS: сегментация, RBAC, политики
Автоматизация и инфраструктура
- Развитие инфраструктуры через IaC: Terraform, GitOps, Kubernetes Operators
- Построение и поддержка мультикластерных и мультирегиональных решений
- Автоматизация CI/CD-процессов и интеграция инструментов в платформу
Командная роль и лидерство
- Наставничество для инженеров в команде, код-ревью и обмен опытом
- Участие в принятии ключевых инженерных решений
- Продвижение best practices в области DevOps и Platform Engineering
Мы ожидаем
OPS-трек
- Kubernetes на проде: экспертные знания Kubernetes — управление контроллерами и операторами, HPA, VPA, опыт работы с CNI/CSI-плагинами и интеграция с облачными сервисами
- PaaS-инфраструктура: опыт проектирования и эксплуатации мультикластерных и мультирегиональных решений, организация отказоустойчивости и масштабируемости
- Infrastructure as Code: уверенный опыт с Terraform/Terragrunt и GitOps-подходами (FluxCD/ArgoCD), умение описывать и поддерживать инфраструктуру как продукт
- CI/CD: автоматизация релизов с учётом безопасности и тестирования инфраструктуры
- Мониторинг: продвинутое использование Prometheus, Thanos, Grafana, Loki; проектирование метрик и дашбордов для платформы, настройка alerting
- Linux для продакшн-систем: опыт администрирования и оптимизации систем под высокую нагрузку, диагностика сложных инцидентов
- Секреты и безопасность: управление чувствительными данными (секреты, токены, сертификаты) с использованием современных инструментов — Secret Manager, Vault, KMS
DevSecOps-трек
- Zero Trust: понимание подхода, при котором нет «доверенных зон», а безопасность строится вокруг строгой аутентификации и минимизации прав доступа
- Supply Chain Security: опыт или интерес к защите цепочки поставки ПО — проверка артефактов, использование подписей образов, контроль зависимостей
- Shift Left: практика внедрения безопасности на ранних стадиях разработки — статический анализ кода, проверка IaC, автоматизированные тесты безопасности в CI/CD
- Безопасная эксплуатация PaaS: проектирование архитектуры с учётом угроз — изоляция окружений, защита API, безопасное хранение и передача данных
Что для нас важно
- Желание работать в команде и развиваться в новых технологиях
- Самостоятельность и ответственность в реализации задач
- Готовность делиться экспертизой с командой и участвовать в принятии решений
- Интерес к развитию DevOps-подходов и новых инфраструктурных решений
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса