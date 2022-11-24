Работайте с серверами через панель управления. Так вы получите быстрый доступ к масштабированию мощностей и подключению дополнительных услуг. Управление через панель помогает лучше контролировать потребление ресурсов.

Если вы хотите автоматизировать управление, чтобы снять часть нагрузки, используйте API или Terraform.