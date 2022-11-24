VPS/VDS-серверы с большим диском

Арендуйте облачный сервер с диском объемом до 10 ТБ для самых требовательных проектов. Готовность — меньше минуты.
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  • SSD- и HDD-диски
  • Включены 3 ТБ трафика
  • 152-ФЗ
  • PCI DSS
  • API и Terraform
  • Бесплатная защита от DDoS
VPS/VDS c большим диском
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Рассчитайте стоимость VPS/VDS-сервера с большим диском

Соберите конфигурацию сервера с нужным объемом ресурсов: ядрами процессора, оперативной памятью, SSD- и HDD-дисками, в том числе NVMe с высокой скоростью чтения и записи. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных серверов, сначала соберите один, а затем там же создайте новый.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

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Что входит в тариф VPS/VDS с большим диском

  • управление серверами с помощью API и Terraform,
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
  • безлимитный трафик между продуктами Selectel,
  • DNS-хостинг без ограничений на количество доменов,
  • защита от DDoS на сетевом и транспортном уровне (L3, L4),
  • выделенный IP-адрес.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы арендовать сервер с большим диском, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.