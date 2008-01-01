Соберите конфигурацию сервера с нужным объемом ресурсов: ядрами процессора, оперативной памятью, SSD- и HDD-дисками, в том числе NVMe с высокой скоростью чтения и записи. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных серверов, сначала соберите один, а затем там же создайте новый.

Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.