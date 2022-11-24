- управление серверами с помощью API и Terraform,
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- безлимитный трафик между продуктами Selectel,
- DNS-хостинг без ограничений на количество доменов,
- защита от DDoS на сетевом и транспортном уровне (L3, L4),
- выделенный IP-адрес.
Рассчитайте стоимость VPS/VDS-сервера с большим диском
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что входит в тариф VPS/VDS с большим диском
Преимущества VPS/VDS-хранилища
Фиксированные и произвольные конфигурации на выбор
Вы можете выбрать виртуальный сервер фиксированной или произвольной конфигурации.
Фиксированные конфигурации составлены по оптимальному соотношению ядер процессора, памяти и дисков. В произвольных конфигурациях вы можете самостоятельно выбрать нужное количество ресурсов.
Управление через панель, API и Terraform
Работайте с серверами через панель управления. Так вы получите быстрый доступ к масштабированию мощностей и подключению дополнительных услуг. Управление через панель помогает лучше контролировать потребление ресурсов.
Если вы хотите автоматизировать управление, чтобы снять часть нагрузки, используйте API или Terraform.
Гибкие настройки сети
Вы можете сами настраивать сеть для ваших бизнес-задач. Можно подключиться к приватной сети без соединения с интернетом или с доступом к нему. Или связать виртуальные серверы с другими продуктами Selectel, частями своей инфраструктуры или гипероблаками, а также другими частями инфраструктуры.
В сеть включены 3 ТБ трафика в месяц и защита от DDoS-атак на уровне L3-L4.
Библиотека готовых образов
Предлагаем уже настроенные и готовые к работе образы Ubuntu, CentOS, Debian и другие. Если никакая из операционных систем вам не подходит, вы можете загрузить свой образ в разных форматах.
Соответствие 152-ФЗ и PCI DSS
Облачные серверы Selectel соответствуют 152-ФЗ. Это значит, что они подходят для хранения персональных данных до 1 уровня защищенности: ФИО пользователей, паспортных данных, телефонов, email, адресов доставки и других.
Кроме того, у наших облачных серверов есть сертификат PCI DSS, который гарантирует защиту данных платежных карт и действий при транзакциях. А еще безопасность на уровне инфраструктуры подтверждают ISO 27001, AICPA SOC® 2 и GDPR.
Попробуйте дополнительные услуги для удобной аренды VPS/VDS
Локальные и сетевые диски
11,18 ₽/мес.
7,28 ₽/мес.
8,99 ₽/мес.
18,55 ₽/мес.
39,18 ₽/мес.
Почему VPS/VDS-хостинг — в Selectel
Запуск меньше, чем за минуту
Чтобы начать работу, зарегистрируйтесь в панели управления и пополните баланс. Для старта потребуется меньше минуты.
Оплата по потреблению
В облачной платформе вы платите только за ресурсы, которыми пользуетесь фактически. Применяется почасовая оплата.
Помощь с администрированием
Поможем снизить нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение. А еще поддержим при миграции — на выгодных условиях.
Дата-центры в России и за рубежом
У нас шесть своих дата-центров в Москве, Петербурге и Ленобласти. Еще два дата-центра партнерские — в Новосибирске и Ташкенте.
Целая экосистема сервисов
Можно развернуть облачные базы данных и кластеры Managed Kubernetes, подключить хранилище, сеть доставки контента и не только.
Заботливая техподдержка
Специалисты помогут быстро разобраться с ошибками и проблемами, объяснят, как работать с инструментами, и ответят на вопросы.
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Образы
Сети
Бэкапы
Сетевые диски
Локальные диски
Какие задачи решает VPS/VDS с большим дисковым пространством?
Виртуальные серверы с большим объемом диска подходят для размещения больших объемов данных, раздачи и хранения файлов, в том числе видео, а также стриминга. Благодаря виртуализации облачные серверы хорошо справляются с нагрузками, которые требуют моментального масштабирования.
В целом виртуальные серверы оптимальны для веб-хостинга. На них можно размещать разные проекты: от небольших сайтов до крупных медиа с миллионной аудиторией, интернет-магазинов с широким каталогом и корпоративных порталов со сложной структурой.
Также виртуальные машины подойдут для систем аналитики и управления контентом, баз данных, проектов на PHP и Python, тестирования.
В чем разница между локальным и сетевым диском?
Локальный диск может быть только загрузочным, он не используется в качестве дополнительного. У сервера может быть только один локальный диск.
В качестве локальных мы используем SSD NVMe-диски. У них
отсутствуют сетевые задержки, поэтому локальные диски подходят для задач, чувствительных к показателям скорости чтения и записи.
Сетевой диск может быть загрузочным или дополнительным. К серверу можно подключить до 255 сетевых дисков.
С помощью сетевых дисков вы можете масштабировать мощности без изменения загрузочного диска. Достаточно увеличить дисковое пространство, и на диске появится больше места для хранения данных.
В чем разница между сетевыми базовыми, универсальными и быстрыми дисками?
У нас доступно четыре типа сетевых дисков: базовые HDD, базовые SSD, универсальные SSD и быстрые SSD (SSD NVMe). Разница — в пропускной способности, а также скорости чтения и записи.
Каждый из дисков решает разные задачи. Например, базовый диск подойдет, если вам не требуется часто обращаться к данным. А быстрые диски оптимальны для нагрузок, которые требуют высокой скорости чтения и записи.
Подробнее о различиях между типами сетевых дисках читайте в документации.
Как начать работу с диском?
Для старта необходимо создать сетевой диск. Это можно сделать при создании виртуального сервера или позже — тогда отдельно потребуется подключить диск. Локальный диск создается только вместе с сервером.
Читайте в документации, как подключить сетевой диск к виртуальному серверу.
Можно ли увеличить размер диска?
Вы можете увеличить размер сетевого диска. В документации мы описали, как это сделать. После того, как диск увеличится, будет необходимо подготовить его к работе.
Размер локального диска увеличить напрямую не получится. Однако можно изменить конфигурацию виртуального сервера, и тогда расширение диска произойдет автоматически.
Если вам требуется увеличить дисковое пространство на сервере, есть альтернатива, — вы можете подключить дополнительный сетевой диск.
Какие операционные системы доступны и можно ли загрузить свою?
Вы можете выбрать образы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux — с готовым рабочим окружением и настройкой параметров.
Если ни один из образов не подходит, можно загрузить свой в панели управления. В том числе лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера. Как загрузить или создать образ, читайте в документации.
Как перенести данные с других облачных серверов в Selectel?
Вариант 1. Создайте резервную копию сервера или его диска, загрузите ее в облако Selectel как образ и создайте сервер из нее.
Вариант 2. Создайте сервер с публичным адресом в облаке и перенесите данные по сети.
Если возникнут сложности, вам поможет команда по переносу проектов в Selectel. Инженеры оценят проект, подберут решение и проведут миграцию на выгодных условиях.
Решайте задачи с экосистемой продуктов Selectel
Хранить и восстанавливать данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Объектное хранилище (cloud storage)
Аренда СХД
Ускорить загрузку контента и повысить отказоустойчивость
CDN
CDN Akamai
Балансировщик нагрузки
Обезопасить данные, сайты и приложения
Передать администрирование сервисов провайдеру
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Администрирование сервисов
DevOps as a Service
Базовое администрирование
Снизить расходы и избавиться от рутины
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы арендовать сервер с большим диском, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс.Создать аккаунт
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