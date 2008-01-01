- управление серверами с помощью API или Terraform,
- 3 ТБ трафика в месяц,
- защита от DDoS-атак,
- DNS-хостинг,
- выделенный IP,
- поддержка в режиме 24/7,
- размещение и обслуживание сервера в одном из дата-центров уровня Tier III.
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
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Соберите конфигурацию VPS/VDS-сервера с необходимым количеством ядер, оперативной памяти и нужным размером дисков.
Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.
Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
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Что еще включено в тариф
Решайте задачи вашего бизнеса с серверами VPS/VDS
Запускайте программы и приложения под свои запросы
Облачные VPS-серверы подходят для сайтов, интернет-магазинов, систем аналитики и обработки данных, CMS, баз данных, например, MySQL и PostgreSQL, проектов на Python и PHP.
Создавайте инфраструктуру для удаленной работы
Сотрудники смогут использовать корпоративные программы и приложения на своих устройствах и безопасно работать из любой точки мира — для этого нужен только интернет.
Разворачивайте мощные 1С-системы в облаке
Настройте VPS-сервер и при необходимости арендуйте лицензии 1С. Для роста производительности можно использовать серверы с процессорами Intel® Gold с тактовой частотой 3,6 ГГц.
VPS/VDS-сервер на Linux — удобно и выгодно
Готовые к работе образы Linux
Пользуйтесь образами Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux. Они уже настроены и готовы к работе.
Масштабируемые быстрые SSD-диски
Вы можете в любой момент увеличить размер NVMe SSD-дисков, а вместе с ним — и производительность серверов.
Мощные процессоры под капотом
В основе серверов — процессоры Intel® Xeon® 6240, 6240R и 6354.
Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы арендовать VPS/VDS-сервер на Linux
Почему аренда VPS/VDS-сервера — в Selectel
Оплата за ресурсы по потреблению
Выберите нужную конфигурацию виртуального сервера и платите только за то время, когда вы его использовали. Минимальный срок — час.
Белый IP и бесплатный DNS-хостинг
Размещайте домены и записи на DNS-серверах. По запросу предоставим дополнительную услугу — публичный IP-адрес.
У нас экосистема сервисов
Вы можете не только развернуть Linux VPS-сервер, но и разместить данные в облаке, привести системы в соответствие со 152-ФЗ, запустить облачные базы данных.
6 дата-центров уровня Tier III
Все VPS расположены в наших дата-центрах в Москве и Петербурге, а также доступны в партнерском ДЦ в Новосибирске.
FAQ
Какой VPS-сервер выбрать: на Linux или Windows?
Как создать виртуальный Linux-сервер?
Какие конфигурации VPS-серверов на Linux я могу выбрать?
Есть ли бесплатный тестовый период, чтобы оценить работу VPS-сервера?
Можно ли управлять VPS-сервером в Selectel через IPSmanager?
Какие диски можно подключить к VPS-серверу на Linux?
Можно ли увеличить мощность VPS-сервера?
Можно ли загрузить свою операционную систему Linux на VPS-сервер?
Как осуществить перенос сайта или другого проекта на VPS-сервер Selectel?
Документы
Облачные серверы
Конфигурации облачных серверов
Облачные серверы 152-ФЗ
Регионы и зоны
Проекты
Оплата и биллинг
Используйте продукты, которые совместимы с VPS/VDS-серверами
Объектное хранилище с поддержкой S3 API
Резервное копирование в облаке
Балансировщик нагрузки
Глобальный роутер
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать VPS/VDS-хостинг на Linux.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.