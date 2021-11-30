Выбор операционной системы зависит от задач проекта. У Windows и Linux свои преимущества.

Особенность Linux — открытость. Linux-хостинг бесплатный (в отличие от Windows, где нужно платить за лицензии) и функциональный: многие популярные приложения и скрипты созданы специально для работы с операционными системами Linux. Кроме того, Linux чаще всего более безопасен, так как большинство атак нацелены на Windows.

Однако Linux не поддерживает некоторые Windows-приложения: ASP и ASP.NET, Microsoft Access, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Visual Basic, Remote Desktop и другие. Также VPS на Windows проще в управлении: сервер легче настраивать и обновлять.