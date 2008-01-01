Соберите конфигурацию VPS/VDS-сервера с необходимым количеством ядер, оперативной памяти и нужным размером дисков.

Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.

Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.