Поиск

VPS/VDS-сервер на Linux

Создайте свой виртуальный сервер на Linux в облачной платформе Selectel. Выберите удобную операционную систему: CentOS, Ubuntu или Debian.
  • Процессоры серверного класса Intel® Xeon® и AMD EPYC™
  • Запуск меньше чем за минуту в панели управления
  • Управление через API и Terraform
  • Оплата по потреблению
Перейти в панель
Сервер на Linux
ЦеныО продуктеДокументацияСовместимые продукты

Рассчитайте стоимость своей идеальной конфигурации

Соберите конфигурацию VPS/VDS-сервера с необходимым количеством ядер, оперативной памяти и нужным размером дисков.

Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

Итоговая стоимость

0,00 ₽
Создать аккаунт Рассчитать другие продукты

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Итого: 0,00 ₽/мес.

Что еще включено в тариф

  • управление серверами с помощью API или Terraform,
  • 3 ТБ трафика в месяц,
  • защита от DDoS-атак,
  • DNS-хостинг,
  • выделенный IP,
  • поддержка в режиме 24/7,
  • размещение и обслуживание сервера в одном из дата-центров уровня Tier III.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать VPS/VDS-хостинг на Linux.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.