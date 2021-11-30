- управление серверами с помощью API или Terraform,
- 3 ТБ трафика в месяц,
- защита от DDoS-атак,
- DNS-хостинг,
- выделенный IP,
- поддержка в режиме 24/7,
- размещение и обслуживание сервера в одном из дата-центров уровня Tier III.
Рассчитайте стоимость своей идеальной конфигурации
Соберите конфигурацию VPS/VDS-сервера с необходимым количеством ядер, оперативной памяти и нужным размером дисков.
Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном регионе и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Здесь вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽ за 1 ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что еще включено в тариф
Решайте задачи вашего бизнеса с серверами VPS/VDS
Запускайте программы и приложения под свои запросы
Облачные VPS-серверы подходят для сайтов, интернет-магазинов, систем аналитики и обработки данных, CMS, баз данных, например, MySQL и PostgreSQL, проектов на Python и PHP.
Создавайте инфраструктуру для удаленной работы
Сотрудники смогут использовать корпоративные программы и приложения на своих устройствах и безопасно работать из любой точки мира — для этого нужен только интернет.
Разворачивайте мощные 1С-системы в облаке
Настройте VPS-сервер и при необходимости арендуйте лицензии 1С. Для роста производительности можно использовать серверы с процессорами Intel® Gold с тактовой частотой 3,6 ГГц.
VPS/VDS-сервер на Linux — удобно и выгодно
Готовые к работе образы Linux
Пользуйтесь образами Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux. Они уже настроены и готовы к работе.
Масштабируемые быстрые SSD-диски
Вы можете в любой момент увеличить размер NVMe SSD-дисков, а вместе с ним — и производительность серверов.
Мощные процессоры под капотом
В основе серверов — процессоры Intel® Xeon® 6240, 6240R и 6354.
Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы арендовать VPS/VDS-сервер на Linux
Почему аренда VPS/VDS-сервера — в Selectel
Оплата за ресурсы по потреблению
Выберите нужную конфигурацию виртуального сервера и платите только за то время, когда вы его использовали. Минимальный срок — час.
Белый IP и бесплатный DNS-хостинг
Размещайте домены и записи на DNS-серверах. По запросу предоставим дополнительную услугу — плавающий IP-адрес.
У нас экосистема сервисов
Вы можете не только развернуть Linux VPS-сервер, но и разместить данные в облаке, привести системы в соответствие со 152-ФЗ, запустить облачные базы данных.
6 дата-центров уровня Tier III
Все VPS расположены в наших дата-центрах в Москве и Петербурге, а также доступны в партнерских ДЦ в Амстердаме, Новосибирске и Ташкенте.
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
FAQ
Какой VPS-сервер выбрать: на Linux или Windows?
Выбор операционной системы зависит от задач проекта. У Windows и Linux свои преимущества.
Особенность Linux — открытость. Linux-хостинг бесплатный (в отличие от Windows, где нужно платить за лицензии) и функциональный: многие популярные приложения и скрипты созданы специально для работы с операционными системами Linux. Кроме того, Linux чаще всего более безопасен, так как большинство атак нацелены на Windows.
Однако Linux не поддерживает некоторые Windows-приложения: ASP и ASP.NET, Microsoft Access, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Visual Basic, Remote Desktop и другие. Также VPS на Windows проще в управлении: сервер легче настраивать и обновлять.
Как создать виртуальный Linux-сервер?
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и выберите нужные характеристики в разделе Серверы облачной платформы. Для активации необходимо пополнить баланс.
Подробнее о том, как создать VDS-сервер, мы рассказали в базе знаний. Если у вас остались вопросы, отправляйте их через тикет-систему в панели управления.
Какие конфигурации VPS-серверов на Linux я могу выбрать?
- Фиксированные конфигурации, где вам не нужно выбирать соотношение памяти, ядер и дисков — мы предлагаем популярные типы VPS-серверов, уже настроенные и готовые к работе.
- Произвольные конфигурации, где вы можете самостоятельно выбрать нужное соотношение ресурсов под свои задачи.
Подробное описание конфигураций доступно в статье базы знаний.
Есть ли бесплатный тестовый период, чтобы оценить работу VPS-сервера?
У нас нет бесплатного тестового периода. Однако чтобы протестировать VPS-сервер на Linux, достаточно пополнить баланс на сумму от 100 рублей. Услуги аренды оплачиваются по потреблению: вы можете без высоких затрат проверить гипотезы и выбрать нужную производительность.
Можно ли управлять VPS-сервером в Selectel через IPSmanager?
Да, вы можете работать с сервером через панель управления ISPmanager. Для этого необходимо приобрести лицензии.
Узнать цены можно на странице аренды ПО в Selectel. Чтобы купить и активировать лицензии, напишите нам в тикете.
Какие диски можно подключить к VPS-серверу на Linux?
Можно подключить локальный или сетевой диск.
Локальный диск может быть только загрузочным, он не используется в качестве дополнительного диска. У сервера может быть только один локальный диск.
Сетевой диск может быть загрузочным или дополнительным. К серверу можно подключить до 255 сетевых дисков.
Можно ли увеличить мощность VPS-сервера?
Да, вы можете создать виртуальную машину минимальной конфигурации, а затем постепенно повысить мощность.
Например, можно начать с 1 vCPU / 2 ГБ RAM / 10 ГБ SSD и масштабироваться до 24 vCPU / 96 GB RAM / 1 TB SSD.
Сервер начинает работать в новой конфигурации сразу после перезагрузки.
Можно ли загрузить свою операционную систему Linux на VPS-сервер?
Вам доступны готовые к работе образы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux.
Если ни один образ не подходит, в панели управления Selectel можно загрузить свой. Подробнее о том, как это сделать, мы рассказали в базе знаний.
Как осуществить перенос сайта или другого проекта на VPS-сервер Selectel?
- Вариант 1. Создайте резервную копию сервера или его диска, загрузите ее в облако Selectel как образ и создайте сервер из него.
- Вариант 2. Создайте сервер с публичным адресом в облаке и перенесите данные по сети.
Если у вас возникнут сложности, вы можете обратиться к команде по переносу проектов в Selectel. Это поможет сэкономить до 100 часов работы штатного администратора.
Облачные серверы
Конфигурации облачных серверов
Облачные серверы 152-ФЗ
Регионы и зоны
Проекты
Оплата и биллинг
Используйте продукты, которые совместимы с VPS/VDS-серверами
Объектное хранилище с поддержкой S3 API
Резервное копирование в облаке
Балансировщик нагрузки
Сеть L3 VPN
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать VPS/VDS-хостинг на Linux.Создать аккаунт
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