Облачная платформа Selectel

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Комфортная работа с облачной платформой
Понятный интерфейс
В панели управления Selectel вы с легкостью сможете создать виртуальные серверы за несколько кликов. А также строить гибридные решения из физических и виртуальных серверов.
Все продукты Selectel в одном окне
- Запускайте и объединяйте в единую инфраструктуру виртуальные машины и выделенные серверы для решения сложных задач.
- Управляйте созданной инфраструктурой в одном месте из любой точки мира.
- Упрощайте работу с документами благодаря Selectel.
Автоматизация
Множество инструментов для управления сервисами облака:
- SDK — работа с инфраструктурой из кода приложения (Golang, Python).
- Rest API и CLI: управление сервисами доступно через HTTP и командную строку.
- Интеграция с Terraform и Ansible для управления конфигурациями и работы с инфраструктурой как с кодом.
Pay-as-you-go
Платите только за те мощности, которые используете. Вы легко сможете оценить затраты и спрогнозировать бюджет на будущее.
Не знаете, как перевезти свои сервисы в Selectel?
Регионы и зоны доступности
Почему облако Selectel
Легкий старт
Вам не нужно проходить обучение, чтобы начать пользоваться возможностями облачной платформы Selectel ― достаточно зарегистрироваться в панели управления и начать работу.
Площадки в 3 городах
Выбирайте удобно расположенные площадки в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, чтобы создать отказоустойчивую инфраструктуру и минимизировать сетевые задержки.
Соответствие 152-ФЗ
Вы сможете собирать , хранить и обрабатывать данные пользователей по 152-ФЗ в «Облачной платформе Selectel». Наши решения соответствуют требованиям 152-ФЗ для обработки персональных данных 4 и 3 уровня защищенности.
Без лишних трат
Вам не нужно покупать аппаратные ресурсы и лицензии на базовое и прикладное ПО. Капитальные затраты уменьшаются, так как инфраструктура компании находится в облаке.
Сотрудники всегда на связи
Мы хотим, чтобы вы достигали результатов с нами, поэтому готовы постоянно помогать. Специалисты технической поддержки работают круглосуточно, они ответят на вопросы и помогут разобраться с настройками.
Документация в помощь
Если нравится разбираться в работе сервисов самостоятельно, у нас есть база знаний на русском языке.