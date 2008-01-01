Панель управления

Облачная платформа Selectel

Selectel Cloud Platform
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Облачная инфраструктура, не имеющая границ

Быстрый старт, запуск сервисов за минуты и удобное управление ими, мгновенное масштабирование и надежное хранение данных — все на облачной платформе Selectel.

Наши продукты

Облачные серверы

Виртуальные машины в несколько кликов.
от 559 руб./месяц

Облачное хранилище

Высокопроизводительное объектное хранилище данных.
от 1 руб./ГБ

Managed Kubernetes

Кластеры Kubernetes для быстрой масштабируемости облачных приложений.
от 196,8 руб./сутки

Облачные базы данных

Ваша база данных PostgreSQL в облаке за несколько минут.
от 2621,73 руб./месяц

Балансировщик нагрузки

Распределение трафика между серверами в пределах одного региона.
1599 руб./месяц

Облачные функции

Вы пишете функции, а мы занимаемся администрированием.
от 0,0136 руб./сек. процессорного времени

Начните прямо сейчас

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Комфортная работа с облачной платформой

Понятный интерфейс

В панели управления Selectel вы с легкостью сможете создать виртуальные серверы за несколько кликов. А также строить гибридные решения из физических и виртуальных серверов.

Все продукты Selectel в одном окне

  • Запускайте и объединяйте в единую инфраструктуру виртуальные машины и выделенные серверы для решения сложных задач.
  • Управляйте созданной инфраструктурой в одном месте из любой точки мира.
  • Упрощайте работу с документами благодаря Selectel.

Автоматизация

Множество инструментов для управления сервисами облака:

  • SDK — работа с инфраструктурой из кода приложения (Golang, Python).
  • Rest API и CLI: управление сервисами доступно через HTTP и командную строку.
  • Интеграция с Terraform и Ansible для управления конфигурациями и работы с инфраструктурой как с кодом.

Pay-as-you-go

Платите только за те мощности, которые используете. Вы легко сможете оценить затраты и спрогнозировать бюджет на будущее.

Не знаете, как перевезти свои сервисы в Selectel?

Мы поможем — оценим проект, сформируем требования и осуществим перенос. До конца года сделаем это бесплатно.
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Регионы и зоны доступности

Регионы и зоны доступности Selectel

Почему облако Selectel

Легкий старт

Вам не нужно проходить обучение, чтобы начать пользоваться возможностями облачной платформы Selectel ― достаточно зарегистрироваться в панели управления и начать работу.

Площадки в 3 городах

Выбирайте удобно расположенные площадки в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, чтобы создать отказоустойчивую инфраструктуру и минимизировать сетевые задержки.

Соответствие 152-ФЗ

Вы сможете собирать , хранить и обрабатывать данные пользователей по 152-ФЗ в «Облачной платформе Selectel». Наши решения соответствуют требованиям 152-ФЗ для обработки персональных данных 4 и 3 уровня защищенности.

Без лишних трат

Вам не нужно покупать аппаратные ресурсы и лицензии на базовое и прикладное ПО. Капитальные затраты уменьшаются, так как инфраструктура компании находится в облаке.

Сотрудники всегда на связи

Мы хотим, чтобы вы достигали результатов с нами, поэтому готовы постоянно помогать. Специалисты технической поддержки работают круглосуточно, они ответят на вопросы и помогут разобраться с настройками.

Документация в помощь

Если нравится разбираться в работе сервисов самостоятельно, у нас есть база знаний на русском языке.

Начните прямо сейчас

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Усильте облачную инфраструктуру

Выделенные серверы

Арендуйте серверы для решения любых задач.

Защита от DDoS‑атак

Профессиональная защита от DDoS‑атак любой мощности.

Гибридная инфраструктура

Объединяйте выделенные серверы и виртуальные машины в единую инфраструктуру.