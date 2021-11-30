- защита от DDoS-атак на уровнях L3, L4,
- DNS-хостинг,
- 3 ТБ трафика в месяц,
- техническая поддержка 24/7.
Рассчитайте стоимость конфигурации для аренды FTP-сервера
Соберите FTP-сервер для хранения данных с нужными характеристиками vCPU, RAM и дисков, в том числе SSD, а также подходящей версией ОС. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что включено в услугу аренды FTP-сервера
Какие задачи помогает решать аренда файлового сервера
Хранить бэкапы и работать без перерывов
Подключите услугу бэкапов по расписанию и храните их на FTP-сервере. Достаточно создать план и задать параметры хранения резервных копий.
Разворачивать новые проекты
Экспериментируйте с приложениями без страха потерять данные. Даже если запуск окажется неудачным, вы сможете быстро восстановить последнюю работоспособную версию проекта.
Обмениваться файлами, даже когда их много
Преимущество FTP-протокола — возможность одновременно обрабатывать много файлов. Также не возникнет проблем с загрузкой тяжелых файлов на сервер.
Управлять правами пользователей
Вы можете настроить разграничение прав доступа пользователей к объектам на FTP-сервере, чтобы усилить защиту данных.
Выбирайте облачное хранилище, если нужно только хранение данных
Почему хранение данных на FTP-сервере — в Selectel
Бесплатная защита от DDoS-атак на уровне L3 и L4
Для всех виртуальных серверов мы подключили защиту от DDoS Selectel: она помогает бороться с потоками нежелательного трафика из внешней сети на уровне сетевых протоколов L3 и L4.
Чтобы анализировать также исходящий трафик и обеспечить защиту на уровне приложений L7, можно дополнительно подключить защиту DDoS-GUARD или Qrator. Вы можете найти тарифы на странице защиты от DDoS.
Сервером удобно управлять
В панели управления Selectel можно за две минуты настроить фиксированные конфигурации FTP-сервера для хранения данных или создать произвольную конфигурацию с нужным соотношением ресурсов. Автоматизировать управление сервером помогут API и утилита Terraform.
Целая экосистема облачных сервисов Selectel
У нас вы можете не только взять в аренду файловый сервер с поддержкой протокола FTP, но и разместить данные в объектном хранилище с доступом по FTP, FTPS или SFTP, развернуть облачные БД, создать полные копии сетевых дисков, перенести офис в облака с VDI и многое другое.
6 дата-центров уровня Tier III
Все FTP-серверы расположены в наших дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также виртуальные машины доступны в дата-центрах проверенных партнеров Selectel в Новосибирске, Ташкенте и Амстердаме.
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
Наши клиенты
FAQ
Что такое FTP-протокол и в чем его особенность?
FTP — это один из первых протоколов передачи данных по сети, поэтому он хорошо знаком многим разработчикам и другим IT-специалистам. Протокол работает по принципу «клиент — сервер». Это значит, что клиент запрашивает данные, а сервер их предоставляет.
Серверы с поддержкой FTP-протокола широко применяются для обмена файлами. Протокол позволяет одновременно передавать большие объемы данных: данные быстро копируются на FTP-сервер, так как передаются сразу потоком. Также протокол подходит для работы с тяжелыми файлами
Кроме того, FTP-протокол часто используют для резервирования, а виртуальные машины с его поддержкой — как серверы для бэкапов.
Подробнее о разных сетевых протоколах мы рассказали в блоге.
Когда лучше выбрать виртуальный сервер с поддержкой FTP-протокола, а когда — FTP-хранилище в облаке?
FTP-сервер подойдет, если вам нужно не только хранить файлы, но и развернуть инфраструктуру для работы сайта, приложений или среды разработки.
Если вам необходимо исключительно хранение данных, то лучше выбрать облачное объектное хранилище с поддержкой FTP-протокола. В нем вы сможете разместить архивы, логи, документы, фото- и видеоконтент без ограничений по объему.
Аренда виртуального сервера оплачивается по потреблению. А цена облачного хранилища зависит от объемов хранения, исходящего трафика и количества запросов API. Аренда облачного хранилища чаще всего обходится дешевле.
Какие FTP-клиенты доступны в Selectel?
Мы поддерживаем самые популярные FTP-клиенты:
- FileZilla,
- WinSCP,
- FAR Manager,
- Total Commander,
- Midnight Commander,
- Cyberduck.
Большинство из них работает на всех самых распространенных ОС: Windows, Linux и macOS.
Все о настройке FTP-протоколов мы рассказали в нашем блоге.
Как создать виртуальный сервер с поддержкой FTP-протокола?
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, пополните баланс и создайте виртуальную машину в разделе Серверы облачной платформы.
Все инструкции по подключению мы собрали в базе знаний. Если у вас появятся вопросы, отправляйте их через тикет-систему в панели управления, мы обязательно поможем.
Можно ли масштабировать ресурсы FTP-сервера?
Да, вы можете создать виртуальную машину нужной конфигурации, а затем масштабировать ее ресурсы.
Например, можно начать с 1 vCPU / 2 ГБ RAM / 10 ГБ SSD и масштабироваться до 24 vCPU / 96 GB RAM / 1 TB SSD.
FTP-сервер начнет работать в обновленной конфигурации сразу после перезагрузки.
Облачные серверы
Конфигурации облачных серверов
Облачные серверы 152-ФЗ
Регионы и пулы
Проекты
Оплата и биллинг
Используйте сервисы, которые совместимы с FTP-серверами для хранения данных и бэкапов
Облачное объектное хранилище
Резервное копирование в облаке
Защита от DDoS-атак
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать FTP-сервер.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.