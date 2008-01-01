Аренда FTP-сервера

Арендуйте виртуальный сервер с FTP-доступом к интернету. Быстро обменивайтесь файлами и размещайте бэкапы для бесперебойной работы ваших проектов.
Перейти в панель
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Старт за минуту
  • Дата-центры уровня Tier III
  • В России и Узбекистане
  • Регистрация доменов
FTP-сервер
О продуктеДокументацияС этим заказывают
Перенесите домен в Selectel за 1 рубль
Сохраним срок регистрации без дополнительных доплат. Акция доступна для новых клиентов. Подробные условия читайте по ссылке.
Подробнее

Какие задачи помогает решать аренда файлового сервера

Хранить бэкапы и работать без перерывов

Подключите услугу бэкапов по расписанию и храните их на FTP-сервере. Достаточно создать план и задать параметры хранения резервных копий.

Разворачивать новые проекты

Экспериментируйте с приложениями без страха потерять данные. Даже если запуск окажется неудачным, вы сможете быстро восстановить последнюю работоспособную версию проекта.

Обмениваться файлами, даже когда их много

Преимущество FTP-протокола — возможность одновременно обрабатывать много файлов. Также не возникнет проблем с загрузкой тяжелых файлов на сервер.

Управлять правами пользователей

Вы можете настроить разграничение прав доступа пользователей к объектам на FTP-сервере, чтобы усилить защиту данных.

Передавать корпоративные данные

Организуйте безопасный обмен файлами и данными между сотрудниками — облачные серверы развертываются в дата-центрах уровня Tier III и соответствуют 152-ФЗ.

Переместить контент сайта на хостинг

FTP позволяет удобно загрузить файлы сайта (HTML-страницы, изображения, CSS и JS) на сервер — можно перенести весь проект за один раз.

Выбирайте облачное хранилище, если нужно только хранение данных

На виртуальном FTP-сервере можно не только хранить файлы и документы, но и вместе с этим развернуть ПО или инфраструктуру для сайта и приложения. Если вам нужно решение именно для хранения данных, без дополнительных функций, вы можете выбрать S3 с доступом по FTP, FTPS или SFTP.
Узнать детали
Больше возможностей в новом калькуляторе

Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».

Протестировать

Рассчитайте стоимость конфигурации для аренды FTP-сервера

0,00 ₽/‍мес.

Соберите FTP-сервер для хранения данных с нужными характеристиками vCPU, RAM и дисков, в том числе SSD, а также подходящей версией ОС. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.

Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

0,00 ₽/‍мес.

Резервное копирование

0,00 ₽/‍мес.

Интернет-трафик

0,00 ₽

Хранение образов

0,00 ₽/‍мес.

Внесите продукт в расчет, чтобы отобразилась итоговая стоимость инфраструктуры

Перейти в панель Рассчитать другие продукты
Остались вопросы по расчету?
Свяжитесь с нами и мы поможем

Что включено в услугу аренды FTP-сервера

Преимущества аренды FTP-сервера и хранения данных в Selectel

Быстрое масштабирование ресурсов

В Selectel можно создать сервер нужной конфигурации, а затем легко масштабировать его ресурсы. Подстраивайтесь под нагрузку в несколько кликов. Когда она растет — увеличивайте производительность ресурсов; когда падает — возвращайтесь к привычному потреблению. FTP-сервер начнет работать в обновленной конфигурации сразу после перезагрузки.

Бесплатная защита от DDoS-атак на уровне L3 и L4

Для всех виртуальных серверов мы подключили защиту от DDoS Selectel: она помогает бороться с потоками нежелательного трафика из внешней сети на уровне сетевых протоколов L3 и L4.

Чтобы анализировать также исходящий трафик и обеспечить защиту на уровне приложений L7, можно дополнительно подключить защиту DDoS-Guard или Curator. Вы можете найти тарифы на странице защиты от DDoS.

Удобное управление сервером

В панели управления Selectel можно за две минуты настроить фиксированные конфигурации FTP-сервера для хранения данных или создать произвольную конфигурацию с нужным соотношением ресурсов. Автоматизировать управление сервером помогут API и утилита Terraform.

Белый IP и бесплатный DNS-хостинг

Мы предоставляем публичный IP-адрес от 3,67 ₽/день, в том числе IPv6, и бесплатный DNS-хостинг для всех облачных серверов.

Разделение доступов с помощью IAM-системы

Вы сможете создать роли и разграничить доступ к ресурсам и данным для разных категорий пользователей. А также настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это поможет избежать ошибок при работе с аккаунтом и сохранить данные в безопасности.

Целая экосистема облачных сервисов Selectel

У нас вы можете не только взять в аренду файловый сервер с поддержкой протокола FTP, но и разместить данные в S3 с доступом по FTP, FTPS или SFTP, развернуть облачные БД, создать полные копии сетевых дисков, перенести офис в облака с VDI и многое другое.

6 дата-центров уровня Tier III

Все FTP-серверы расположены в наших дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также виртуальные машины доступны в дата-центре проверенного партнера Selectel в Новосибирске.

Компании, которые уже доверили нам свои проекты

Больше 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого — своя история.

Наши клиенты

FAQ

Что такое FTP-протокол и в чем его особенность?

Когда лучше выбрать виртуальный сервер с поддержкой FTP-протокола, а когда — FTP-хранилище в облаке?

Какие FTP-клиенты доступны в Selectel?

Как создать виртуальный сервер с поддержкой FTP-протокола?

Как проверить доступность FTP-сервера?

Есть ли тестовый период?

Можно ли масштабировать ресурсы FTP-сервера?

Какие варианты резервного копирования (бэкапов) доступны?

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать FTP-сервер.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.