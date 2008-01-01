- защита от DDoS-атак на уровнях L3, L4,
- DNS-хостинг,
- 3 ТБ трафика в месяц,
- поддержка популярных операционных систем и FTP-клиентов,
- техническая поддержка 24/7.
Какие задачи помогает решать аренда файлового сервера
Хранить бэкапы и работать без перерывов
Подключите услугу бэкапов по расписанию и храните их на FTP-сервере. Достаточно создать план и задать параметры хранения резервных копий.
Разворачивать новые проекты
Экспериментируйте с приложениями без страха потерять данные. Даже если запуск окажется неудачным, вы сможете быстро восстановить последнюю работоспособную версию проекта.
Обмениваться файлами, даже когда их много
Преимущество FTP-протокола — возможность одновременно обрабатывать много файлов. Также не возникнет проблем с загрузкой тяжелых файлов на сервер.
Управлять правами пользователей
Вы можете настроить разграничение прав доступа пользователей к объектам на FTP-сервере, чтобы усилить защиту данных.
Передавать корпоративные данные
Организуйте безопасный обмен файлами и данными между сотрудниками — облачные серверы развертываются в дата-центрах уровня Tier III и соответствуют 152-ФЗ.
Переместить контент сайта на хостинг
FTP позволяет удобно загрузить файлы сайта (HTML-страницы, изображения, CSS и JS) на сервер — можно перенести весь проект за один раз.
Выбирайте облачное хранилище, если нужно только хранение данных
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
Рассчитайте стоимость конфигурации для аренды FTP-сервера0,00 ₽/мес.
Соберите FTP-сервер для хранения данных с нужными характеристиками vCPU, RAM и дисков, в том числе SSD, а также подходящей версией ОС. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.
Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Внесите продукт в расчет, чтобы отобразилась итоговая стоимость инфраструктуры
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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Что включено в услугу аренды FTP-сервера
Преимущества аренды FTP-сервера и хранения данных в Selectel
Быстрое масштабирование ресурсов
В Selectel можно создать сервер нужной конфигурации, а затем легко масштабировать его ресурсы. Подстраивайтесь под нагрузку в несколько кликов. Когда она растет — увеличивайте производительность ресурсов; когда падает — возвращайтесь к привычному потреблению. FTP-сервер начнет работать в обновленной конфигурации сразу после перезагрузки.
Бесплатная защита от DDoS-атак на уровне L3 и L4
Для всех виртуальных серверов мы подключили защиту от DDoS Selectel: она помогает бороться с потоками нежелательного трафика из внешней сети на уровне сетевых протоколов L3 и L4.
Чтобы анализировать также исходящий трафик и обеспечить защиту на уровне приложений L7, можно дополнительно подключить защиту DDoS-Guard или Curator. Вы можете найти тарифы на странице защиты от DDoS.
Удобное управление сервером
В панели управления Selectel можно за две минуты настроить фиксированные конфигурации FTP-сервера для хранения данных или создать произвольную конфигурацию с нужным соотношением ресурсов. Автоматизировать управление сервером помогут API и утилита Terraform.
Белый IP и бесплатный DNS-хостинг
Мы предоставляем публичный IP-адрес от 3,67 ₽/день, в том числе IPv6, и бесплатный DNS-хостинг для всех облачных серверов.
Разделение доступов с помощью IAM-системы
Вы сможете создать роли и разграничить доступ к ресурсам и данным для разных категорий пользователей. А также настроить федерации удостоверений для входа в Selectel через SSO. Это поможет избежать ошибок при работе с аккаунтом и сохранить данные в безопасности.
Целая экосистема облачных сервисов Selectel
У нас вы можете не только взять в аренду файловый сервер с поддержкой протокола FTP, но и разместить данные в S3 с доступом по FTP, FTPS или SFTP, развернуть облачные БД, создать полные копии сетевых дисков, перенести офис в облака с VDI и многое другое.
6 дата-центров уровня Tier III
Все FTP-серверы расположены в наших дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также виртуальные машины доступны в дата-центре проверенного партнера Selectel в Новосибирске.
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
Наши клиенты
FAQ
Что такое FTP-протокол и в чем его особенность?
FTP — это один из первых протоколов передачи данных по сети, поэтому он хорошо знаком многим разработчикам и другим IT-специалистам. Протокол работает по принципу «клиент — сервер». Это значит, что клиент запрашивает данные, а сервер их предоставляет.
Серверы с поддержкой FTP-протокола широко применяются для обмена файлами. Протокол позволяет одновременно передавать большие объемы данных: данные быстро копируются на FTP-сервер, так как передаются сразу потоком. Также протокол подходит для работы с тяжелыми файлами
Кроме того, FTP-протокол часто используют для резервирования, а виртуальные машины с его поддержкой — как серверы для бэкапов.
Подробнее о разных сетевых протоколах мы рассказали в блоге.
Когда лучше выбрать виртуальный сервер с поддержкой FTP-протокола, а когда — FTP-хранилище в облаке?
FTP-сервер подойдет, если вам нужно не только хранить файлы, но и развернуть инфраструктуру для работы сайта, приложений или среды разработки.
Если вам необходимо исключительно хранение данных, то лучше выбрать S3 с поддержкой FTP-протокола. В нем вы сможете разместить архивы, логи, документы, фото- и видеоконтент без ограничений по объему.
Аренда виртуального сервера оплачивается по потреблению. А цена облачного хранилища зависит от объемов хранения, исходящего трафика и количества запросов API. Аренда облачного хранилища чаще всего обходится дешевле.
Какие FTP-клиенты доступны в Selectel?
Мы поддерживаем самые популярные FTP-клиенты:
- FileZilla,
- WinSCP,
- FAR Manager,
- Total Commander,
- Midnight Commander,
- Cyberduck.
Большинство из них работает на всех самых распространенных ОС: Windows, Linux и macOS.
Все о настройке FTP-протоколов мы рассказали в нашем блоге.
Как создать виртуальный сервер с поддержкой FTP-протокола?
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, пополните баланс и создайте виртуальную машину в разделе Серверы облачной платформы.
Все инструкции по подключению мы собрали в документации. Если у вас появятся вопросы, отправляйте их через тикет-систему в панели управления, мы обязательно поможем.
Как проверить доступность FTP-сервера?
С помощью услуги Проверка доступности можно проверять доступность различных сервисов (в том числе, FTP-сервера) из нескольких точек в интернете и настроить уведомления о результате проверок. Подробнее о 17 типах метрик в Selectel мы рассказали в документации.
Есть ли тестовый период?
Нет. Но вы можете арендовать сервер на час по минимальной цене и проверить, подходит ли вам выбранная конфигурация.
Можно ли масштабировать ресурсы FTP-сервера?
Да, вы можете создать виртуальную машину нужной конфигурации, а затем масштабировать ее ресурсы.
Например, можно начать с 1 vCPU / 2 ГБ RAM / 10 ГБ SSD и масштабироваться до 24 vCPU / 96 GB RAM / 1 TB SSD.
FTP-сервер начнет работать в обновленной конфигурации сразу после перезагрузки.
Какие варианты резервного копирования (бэкапов) доступны?
Вы можете подключить резервное копирование в облаке по расписанию — нужно только создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас. Подробнее об услуге мы рассказали на странице.
Облачные серверы
Конфигурации облачных серверов
Облачные серверы 152-ФЗ
Регионы и пулы
Проекты
Оплата и биллинг
Работа с FTP
Подключение Cyberduck
Объединяйте FTP-сервер и другие продукты Selectel для решения разных задач
Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Организовать работу команды
Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Организовать сеть
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Защитить данные от сетевых атак
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Организовать работу команды
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать FTP-сервер.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.