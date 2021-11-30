Аренда FTP-сервера

Арендуйте виртуальный сервер с FTP-доступом к интернету. Быстро обменивайтесь файлами и размещайте бэкапы для бесперебойной работы ваших проектов.
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Старт за минуту в панели управления Selectel
  • Дата-центры уровня Tier III
  • Серверы в России, Узбекистане и Нидерландах
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FTP-сервер
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Рассчитайте стоимость конфигурации для аренды FTP-сервера

Соберите FTP-сервер для хранения данных с нужными характеристиками vCPU, RAM и дисков, в том числе SSD, а также подходящей версией ОС. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

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Что включено в услугу аренды FTP-сервера

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Консультация перед заказом

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