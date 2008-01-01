FTP — это один из первых протоколов передачи данных по сети, поэтому он хорошо знаком многим разработчикам и другим IT-специалистам. Протокол работает по принципу «клиент — сервер». Это значит, что клиент запрашивает данные, а сервер их предоставляет.

Серверы с поддержкой FTP-протокола широко применяются для обмена файлами. Протокол позволяет одновременно передавать большие объемы данных: данные быстро копируются на FTP-сервер, так как передаются сразу потоком. Также протокол подходит для работы с тяжелыми файлами

Кроме того, FTP-протокол часто используют для резервирования, а виртуальные машины с его поддержкой — как серверы для бэкапов.

Подробнее о разных сетевых протоколах мы рассказали в блоге.