- управление серверами с помощью API или Terraform,
- защита системы от DDoS-атак на уровнях L3-L4 сетевой модели OSI,
- бесплатный DNS-хостинг,
- 3 ТБ трафика в месяц бесплатно,
- круглосуточная бесплатная техподдержка,
- размещение в одном из пяти регионов на выбор: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ташкент, Амстердам.
Рассчитайте стоимость сервера
Соберите сервер с нужными характеристиками vCPU, RAM и дисками и добавьте его в счет. Если вам нужно собрать несколько виртуальных машин, после добавления предыдущей в счет, начните там же собирать новую.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном регионе и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Здесь вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽ за 1 ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что еще включено в цену аренды терминального сервера
Какие задачи решает терминальный сервер для удаленного рабочего стола
Быстро изменить конфигурацию
Вы можете арендовать дополнительное пространство в облаке, чтобы изменить конфигурации существующих рабочих столов или увеличить их количество.
Безопасно хранить информацию
Данные каждого пользователя хранятся централизованно в облаке. Это значит, что вы не потеряете информацию, которая могла бы храниться на локальных компьютерах пользователей.
Отказаться от капитальных затрат
Вам не нужно покупать оборудование или арендовать офис. При этом вы платите по модели операционных затрат — за количество использованных ресурсов.
Предоставить рабочий стол и окружение каждому сотруднику
С серверами RDP сотрудники могут работать на любых устройствах из любой точки мира, где есть интернет.
4 причины арендовать терминальный сервер RDP в Selectel
Официальные лицензии на технологии
Мы предоставляем официальную лицензию Microsoft Windows Remote Desktop Services, которая позволяет организовать удаленную работу команды на одной ОС.
Помимо этого вы можете арендовать у нас облачные серверы с GPU. В этом случае ваши сотрудники смогут без проблем выполнять задачи, связанные с обработкой графики и рендерингом.
Бесплатная защита от DDoS
Бесплатная защита от DDoS-атак обеспечивается на уровнях L3-L4 сетевой модели OSI. Используйте дополнительно DDoS-GUARD или Qrator для защиты на уровне приложений L7 и фильтрации, в том числе зашифрованного HTTPS-трафика.
SLA — 99,98%
SLA облачных серверов Selectel — 99,98%. Если серверы будут недоступны, мы компенсируем 0,5% стоимости услуги за каждые 30 минут простоя.
Все эти показатели регламентирует юридический документ «Условия использования отдельных сервисов».
Дата-центры в пяти регионах
У нас есть шесть собственных ЦОДов в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все они уровня Tier III. Помимо этого мы пользуемся дата-центрами надежных партнеров в Новосибирске, Ташкенте и Амстердаме. Вы можете выбрать тот, где разместите собственную инфраструктуру.
Поможем перенести ваш проект в Selectel
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FAQ
Как быстро будет готов сервер?
Терминальный облачный сервер RDP будет доступен для ваших проектных решений меньше чем через минуту после создания в панели управления Selectel.
Входит ли защита от DDoS в стоимость аренды сервера?
Да, базовая защита от DDoS-атак уже включена в стоимость сервера, клиентам не нужно оплачивать ее отдельно.
Если вы хотите защищать данные не только на уровне сети, но и на уровне сайтов и приложений, рекомендуем вам использовать защиту DDoS Guard и Qrator.
Чем удаленные рабочие места на RDP отличаются от VDI?
RDP — протокол Microsoft, благодаря которому происходит подключение к удаленному рабочему столу по технологии RDS.
RDS — технология организации виртуальных рабочих мест в рамках одной ОС на одном VPS/VDS-сервере.
VDI — технология виртуализации удаленных рабочих столов, каждый из которых реализован на отдельной виртуальной машине.
Могу ли я устанавливать нужное мне ПО?
Вы можете установить любое ПО, которое совместимо с версией ОС удаленного рабочего стола.
Есть ли у вас техническая поддержка?
Да, наши специалисты доступны 24/7. У нас нет тарифов на техподдержку — мы всем помогаем одинаково хорошо. Среднее время ответа специалиста — 15 минут.
Облачные серверы
Конфигурации облачных серверов
Регионы и зоны
Облачные серверы 152-ФЗ
Используйте продукты, которые совместимы с VPS/VDS-серверами
Объектное хранилище
Резервное копирование в облаке
Защита от DDoS
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать терминальный сервер для удаленных рабочих столов.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.