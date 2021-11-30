Да, базовая защита от DDoS-атак уже включена в стоимость сервера, клиентам не нужно оплачивать ее отдельно.

Если вы хотите защищать данные не только на уровне сети, но и на уровне сайтов и приложений, рекомендуем вам использовать защиту DDoS Guard и Qrator.