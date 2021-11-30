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Аренда терминального сервера RDP

Выбирайте облачный сервер на технологии RDS и организуйте удаленные рабочие места для команды. Сотрудники смогут безопасно выполнять задачи из любой точки мира, где есть интернет, и использовать корпоративные программы на всех устройствах.
  • Доступ с любого устройства
  • Безопасное хранение данных
  • Бесплатная защита от DDoS-атак
  • SLA — 99,98%
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Сервер RDP
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Рассчитайте стоимость сервера

Соберите сервер с нужными характеристиками vCPU, RAM и дисками и добавьте его в счет. Если вам нужно собрать несколько виртуальных машин, после добавления предыдущей в счет, начните там же собирать новую.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

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Что еще включено в цену аренды терминального сервера

  • управление серверами с помощью API или Terraform,
  • защита системы от DDoS-атак на уровнях L3-L4 сетевой модели OSI,
  • бесплатный DNS-хостинг,
  • 3 ТБ трафика в месяц бесплатно,
  • круглосуточная бесплатная техподдержка,
  • размещение в одном из пяти регионов на выбор: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Ташкент, Амстердам.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать терминальный сервер для удаленных рабочих столов.

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