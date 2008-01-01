Соберите конфигурацию сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, SSD и HDD-дисков. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных серверов, сначала соберите один, а затем там же создайте новый.

Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.