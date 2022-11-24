VPS/VDS с KVM

Арендуйте облачный сервер с виртуализацией на базе KVM. Позаботимся об инфраструктуре, пока вы развиваете свои проекты.
  • Удобная панель управления
  • Оплата по потреблению
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Техподдержка 24/7
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VPS/VDS c KVM
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Рассчитайте стоимость VPS/VDS-сервера с KVM

Соберите конфигурацию сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, SSD и HDD-дисков. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных серверов, сначала соберите один, а затем там же создайте новый.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

Итоговая стоимость

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Итого: 0,00 ₽/мес.

Что входит в тариф VPS/VPD-хостинга с KVM

  • управление серверами с помощью API и Terraform,
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
  • безлимитный трафик между продуктами Selectel,
  • DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
  • защита от DDoS на сетевом и транспортном уровне (L3, L4),
  • выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6).

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы арендовать VPS/VDS-хостинг с KVM, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.