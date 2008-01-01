- управление серверами с помощью API и Terraform,
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- безлимитный трафик между продуктами Selectel,
- DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
- защита от DDoS на сетевом и транспортном уровне (L3, L4),
- выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6).
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
Рассчитайте стоимость VPS/VDS-сервера с KVM0,00 ₽/мес.
Соберите конфигурацию сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, SSD и HDD-дисков. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных серверов, сначала соберите один, а затем там же создайте новый.
Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Внесите продукт в расчет, чтобы отобразилась итоговая стоимость инфраструктуры
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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Что входит в тариф VPS/VPD-хостинга с KVM
Пользуйтесь преимуществами KVM-виртуализации
Размещайте высоконагруженные проекты
VPS/VDS с KVM-виртуализацией подходит для работы проектов с высокими нагрузками: крупных сайтов, интернет-магазинов в периоды распродаж.
Используйте все возможности сервера
Вам доступны все ресурсы, которые вы арендуете. Виртуализация на KVM исключает оверселлинг — ситуацию, когда провайдер продает больше мощностей, чем может предоставить.
Загружайте образы и устанавливайте нужное ПО
Работайте с виртуальным сервером так же, как с физическим: устанавливайте любые операционные системы и нужные программы. У серверов с KVM нет ограничений.
Почему сервер с KVM-виртуализацией — в Selectel
Удобное управление
Управляйте серверами через панель управления Selectel. Быстро увеличивайте или уменьшайте количество ресурсов, если нагрузка меняется. Выбирайте дополнительные опции: балансировщик нагрузки, резервное копирование данных и многое другое.
Вы можете автоматизировать управление серверами с помощью API или Terraform. А также подключить ISPmanager или Plesk, чтобы управлять доменами, интегрировать CMS, следить за статистикой.
Производительное оборудование
Серверы работают на основе новейших процессоров Intel® Xeon® и AMD, а также мощных локальных и сетевых дисков — в том числе быстрых NVMe, которые отличаются высокой скоростью чтения и записи.
Запуск меньше, чем за минуту
Чтобы начать работу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, пополните баланс, арендуйте сервер и выберите дополнительные услуги. Для запуска сервера потребуется меньше минуты.
Вы можете выбрать фиксированную конфигурацию сервера, где все уже собрано и готово к работе. Или собрать сервер произвольной конфигурации, где вы сами определяете нужные параметры: устанавливаете количество ядер виртуальной машины, оперативную память, тип диска и его объем.
Оплата по потреблению
Платите только за ресурсы, которые фактически потребляет VPS/VDS с виртуализацией. Минимальный срок аренды сервера — час.
Бесплатная защита от DDoS
Отражайте атаки на сетевом и транспортном уровне L3-L4 c помощью защиты от DDoS Selectel. Если потребуется защита на уровне сайтов и приложений L7, выбирайте решения наших партнеров DDoS-Guard и Curator.
Доступная техническая поддержка
Служба поддержки работает круглосуточно, без праздников и выходных. Специалисты в любой момент помогут разобраться с поломками, ответят на самые сложные вопросы, расскажут о наших продуктах и услугах.
Хотите перенести проекты в Selectel?
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
В чем преимущества виртуализации на KVM?
KVM — это бесплатное программное обеспечение для виртуализации на платформе Linux. Оно работает на разных операционных системах (на любой из машин можно установить собственную ОС) и поддерживает широкий список программ, которые помогают в том числе усиливать безопасность.
KVM отличается высоким уровнем приватности и независимости ресурсов: иными словами, вам не придется переживать, что из-за вашего «соседа» по облаку что-то произойдет с вашими проектами.
Что такое гипервизор и для чего он нужен?
Гипервизор — это программное обеспечение для виртуализации, одна из программ в облачном наборе. Он используется для управления виртуальными машинами. По сути он делает из ресурсов физического сервера виртуальные, запуская облачный сервер.
Есть API верхнего уровня, которым пользуется панель управления и инструменты автоматизации, а есть гипервизор, команды до которого доходят в самом конце и который в итоге запускает виртуальную машину той конфигурации, которую вы создаете.
Существует много разных гипервизоров от разных вендоров: помимо KVM, это ESXi, Hyper-V и другие.
О том, что такое гипервизор, какими они бывают и какие задачи решают, читайте в статье нашего блога.
Какие задачи решают VPS/VDS с KVM?
Облачные серверы подходят для обычного хостинга крупных сайтов, интернет-магазинов, небольших лендингов. Для удобного управления сайтом вы можете самостоятельно подключить CMS: WordPress, Bitrix, Joomla или любую другую.
Также на базе виртуальных серверов можно разворачивать системы аналитики, базы данных, проекты на PHP и Python, среды для тестирования.
Кроме того, в Selectel доступны облачные серверы с GPU. Графические процессоры помогают решать задачи рендеринга, сложной аналитики, 3D-моделирования и машинного обучения. GPU значительно повышают скорость вычислений и работы программ.
Какие дополнительные услуги доступны для заказа?
По запросу увеличиваем пропускную способность канала, предоставляем дополнительные IP-адреса — IPv4 или IPv6. Даем 3 ТБ бесплатного внешнего трафика — если понадобится, можем предложить больше за дополнительную плату. Арендуем дополнительные порты.
Кроме того, можем усилить безопасность и сохранность данных с помощью бэкапов или обеспечить отказоустойчивость с балансировщиком нагрузки. Если потребуется, предоставим дополнительные инструменты, чтобы вам было удобнее управлять серверами, или арендуем лицензированное ПО.
Какие операционные системы доступны?
Пользуйтесь образами Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux. Они уже настроены и готовы к работе. Если ни один из образов не подходит, вы можете загрузить собственный.
Если требуется образ Windows, вы можете приобрести его у другого провайдера и загрузить самостоятельно.
Как создать или загрузить свой образ, читайте в документации.
Есть ли бесплатный тестовый период?
Тарифный план не предусматривает бесплатное тестирование сервера. Однако чтобы его опробовать, достаточно пополнить баланс на минимальную сумму — 100 рублей.
Так вы сможете с минимальными затратами проверить гипотезы и выбрать подходящую производительность: понять, достаточно ли оперативной памяти, объема дисков и ядер процессора.
Помогаете ли вы с администрированием?
Да, если вам потребуется помощь с администрированием сервисов, вы можете обратиться к команде Managed Services. Наши специалисты решат задачи штатных системных администраторов и снимут с них лишнюю нагрузку, внедрят современные методологии разработки, настроят базы данных и помогут с миграцией в Selectel.
Решайте сложные задачи с продуктами Selectel
Хранить и восстанавливать данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
S3
Управлять нагрузкой и ускорять доставку контента
Защищаться от угроз
Передать администрирование сервисов провайдеру
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Администрирование сервисов
DevOps as a Service
Базовое администрирование
Организовать работу команды
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы арендовать VPS/VDS-хостинг с KVM, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.