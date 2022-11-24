Гипервизор — это программное обеспечение для виртуализации, одна из программ в облачном наборе. Он используется для управления виртуальными машинами. По сути он делает из ресурсов физического сервера виртуальные, запуская облачный сервер.

Есть API верхнего уровня, которым пользуется панель управления и инструменты автоматизации, а есть гипервизор, команды до которого доходят в самом конце и который в итоге запускает виртуальную машину той конфигурации, которую вы создаете.

Существует много разных гипервизоров от разных вендоров: помимо KVM, это ESXi, Hyper-V и другие.

О том, что такое гипервизор, какими они бывают и какие задачи решают, читайте в статье нашего блога.