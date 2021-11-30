- облачный сервер, где будет расположен сайт;
- защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов;
- размещение доменов и записей на DNS-серверах;
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
- безлимитный внутренний и публичный трафик между продуктами Selectel;
- выделенный IP;
- техническая поддержка в режиме 24/7.
Рассчитайте стоимость сервера
Соберите сервер с нужными характеристиками vCPU, RAM и дисками и добавьте его в счет. Если вам нужно собрать несколько виртуальных машин, сначала добавьте в счет одну, а затем там же начните собирать новую.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном регионе и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что входит в тариф хостинга сайта на Joomla
Преимущества сайта на CMS Joomla
Простая работа с сайтом
Вы можете создать сайт на CMS Joomla, даже если у вас нет навыков программирования. А потом легко управлять готовыми страницами в административной панели. Интерфейс и вся документация переведены на русский язык.
Больше персонализации
Меняйте сайт под свои потребности с широкой библиотекой модулей. Выбирайте дизайн, создавайте интернет-магазин или объемный корпоративный сайт. Если нужного расширения нет, его можно создать самостоятельно.
Без лишних затрат
Одно из главных преимуществ Joomla в том, что это полностью бесплатная система с открытым исходным кодом. Большинство плагинов и модулей, которые расширяют функции CMS, также находятся в открытом доступе.
Пройдите регистрацию в панели управления Selectel, чтобы начать работу с хостингом для Joomla
Почему хостинг для Joomla — в Selectel
Бесплатный DNS-хостинг
Размещайте на DNS-серверах столько доменов и записей, сколько необходимо для работы: у нас нет ограничений по количеству. За это не нужно платить.
Защита от DDoS-атак
Не беспокойтесь о безопасности сайта и возможных атаках: их нейтрализует особая сеть фильтрации. Бесплатная защита Selectel отражает потоки нежелательного трафика из внешней сети на уровнях L3-L4.
Если вам необходима защита на уровне L7, вы можете воспользоваться предложениями наших партнеров DDoS-GUARD и Qrator.
Плавающие IP
За дополнительную плату мы предоставляем статические публичные IP-адреса: белые публично маршрутизируемые IPv4. Адреса можно быстро переключать между облачными серверами в приватных подсетях.
Оплата по потреблению
Выберите нужную конфигурацию облачного сервера и платите только за время, когда вы пользуетесь его ресурсами. Применяется почасовая оплата, минимальный срок аренды — час.
Серверы в России и за рубежом
Выбирайте дата-центры Selectel в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Или арендуйте облачный сервер в дата-центрах партнеров в Новосибирске, Ташкенте и Амстердаме.
Больше, чем виртуальный хостинг
Объедините свою CMS с облачным объектным хранилищем, ускорьте загрузку сайта с помощью CDN, настройте бэкапы по расписанию и пользуйтесь другими сервисами, совместимыми с облаком Selectel.
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
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FAQ
Какие требования к CMS-хостингу для Joomla?
Для хостинга Joomla подойдет сервер с поддержкой PHP, баз данных MySQL и PostgreSQL. Также рекомендуется использовать Apache, Nginx или Microsoft IIS.
Точные требования к серверу зависят от выбранной версии Joomla, архитектуры и потенциальной нагрузки на сайт.
Облачные серверы Selectel адаптированы для работы с Joomla, а также другими CMS, например WordPress или Drupal.
На серверах уже установлена Joomla?
Мы не предлагаем серверы с предустановленной системой. Но вы можете самостоятельно установить Joomla. Преимущество CMS в том, что это бесплатно, просто и не занимает много времени: все уже готово к установке.
Если у вас возникнут трудности, пишите технической поддержке через тикет-систему в панели управления. Наши специалисты проконсультируют вас и поделятся опытом.
Хочу, чтобы мой сайт был доступен по HTTPS. Что делать?
Вы можете использовать бесплатный SSL-сертификат от Центра Сертификации Let’s Encrypt®.
Чтобы сайт на CMS Joomla был доступен по HTTPS, нужно выпустить сертификат, а для этого — подтвердить право на доменное имя и пройти проверку. Процедуру нужно повторять через каждые 60 дней.
Если у вас остались вопросы о том, как провести настройку SSL-сертификатов Let’s Encrypt®, читайте статью в базе знаний.
Как рассчитывается стоимость хостинга для Joomla в Selectel?
Цена складывается из стоимости ресурсов, которые потребляет облачный сервер для Joomla: тариф зависит от количества ядер, памяти и локального диска.
Точную стоимость можно рассчитать в калькуляторе.
Можно ли перенести проект в Selectel?
Если вы хотите переехать к нам, обращайтесь к команде по переносу проектов в Selectel. Специалисты оценят проект, найдут решение и помогут с миграцией. Все это для того, чтобы ваши сервисы продолжили работу у российского провайдера.
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Конфигурации облачных серверов
Квоты
DNS-хостинг
CDN
Объединяйте продукты Selectel в сложную инфраструктуру
Ускорить загрузку страниц
Обеспечить бесперебойную работу сайта
Объектное хранилище
Защита от DDoS-атак
Балансировщик нагрузки для облака
Резервное копирование в облаке
Расширить возможности бизнеса
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать сервер для хостинга сайта на Joomla.Создать аккаунт
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