- облачный сервер, где будет расположен сайт;
- защита от DDoS-атак на уровне L3-L4;
- размещение доменов и записей на DNS-серверах;
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
- безлимитный внутренний и публичный трафик между продуктами Selectel;
- выделенный IP;
- техническая поддержка в режиме 24/7.
Рассчитайте стоимость сервера
Соберите сервер с нужными характеристиками vCPU, RAM и дисками и добавьте его в счет. Если вам нужно собрать несколько виртуальных машин, сначала добавьте в счет одну, а затем там же начните собирать новую.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном регионе и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что входит в тариф хостинга сайта на WordPress
Какие возможности открывает CMS-хостинг для WordPress
Создавайте персональные страницы
Вы можете развернуть личный сайт на CMS WordPress — собрать портфолио или начать вести блог. Если вы пока не профи, можно обратиться к готовым конструкторам сайтов.
Проектируйте сайты для корпоративных задач
На базе WordPress легко создавать самые разные ресурсы для бизнеса: объемные корпоративные сайты, лендинги, внутренние порталы для сотрудников и многое другое.
Развивайте высоконагруженные проекты
На основе WordPress успешно работают многие проекты с высокой нагрузкой: интернет-магазины, развлекательные порталы, цифровые медиа с миллионами читателей.
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы начать работу с сервером для CMS WordPress
Преимущества сайта на WordPress
Десятки тысяч плагинов
Выбирайте среди дополнений, которые помогут решить почти любую задачу: разработать интернет-магазин или объединить единомышленников на развлекательном форуме. Все это — благодаря огромным возможностям WordPress для персонализации.
Простое управление
Для работы с WordPress не нужно уметь программировать или знать английский язык: интерфейс и вся документация переведены на русский. Самим сайтом просто управлять в административной панели.
Также сайт на WordPress легко оптимизировать для индексации поисковыми системами. Достаточно установить специальный плагин, и ресурс будет готов к продвижению.
Меньше капитальных затрат
Одно из главных преимуществ WordPress — в том, что это полностью бесплатная платформа с открытой лицензией. В открытом доступе находятся и плагины, которые помогут кастомизировать сайт.
Почему виртуальный хостинг — в Selectel
Бесплатная защита от DDoS-атак
Для всех облачных сервисов мы подключили защиту от DDoS-атак Selectel. Она борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети на уровнях L3 и L4.
Столько доменов, сколько вам нужно
Бесплатно размещайте любое количество доменов и записей на DNS-серверах по всему миру: от Москвы до Нью-Йорка. Это заметно ускорит работу сайта.
Больше, чем просто облачный хостинг
У нас вы можете не только арендовать сервер для WordPress, но и синхронизировать CMS с хранилищем в облаке, провести интеграцию сайта с CDN и другое.
Оплата по потреблению
Вы платите только за ресурсы, которые потребляет сервер. На цену влияет количество ядер, память и локальный диск. Используется почасовая оплата.
Площадки в России и за рубежом
Выбирайте наши дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Или арендуйте облако в Новосибирске, Ташкенте и Амстердаме.
Свои дата-центры уровня Tier III
Следим за температурой, охлаждением и питанием. Доступ в серверную есть только у наших инженеров, к стойкам не сможет подойти никто из посторонних.
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
Наши клиенты
FAQ
Есть ли особые требования к серверам для работы с WordPress?
Для работы с WordPress подойдет хостинг с поддержкой PHP и MySQL. Также рекомендуется использовать Apache или Ngnix.
Требования к серверу: диск — не менее 1 ГБ, RAM — не менее 512 Мб, процессор — не менее 1 ГГц. Однако точные показатели зависят от архитектуры и предполагаемой нагрузки на сайт.
Облачные серверы Selectel адаптированы для виртуального хостинга и работы с WordPress.
На ваших серверах уже установлен WordPress?
Мы не предлагаем предустановку WordPress. Вам будет необходимо самостоятельно установить систему на сервер после покупки хостинга. Это просто, быстро и бесплатно.
Если с установкой и настройкой WordPress что-то пойдет не так, отправляйте свои вопросы техподдержке через тикет-систему в панели управления. Наши специалисты проконсультируют и поделятся советом.
Хочу не только арендовать сервер, но и разместить у вас домен. Что для этого нужно?
Что нужно для DNS-хостинга в Selectel
Шаг № 1. Если у вас нет домена, проверьте, свободно ли доменное имя, которое вы хотите разместить в Selectel. Это можно сделать в Whois.
Шаг № 2. Зарегистрируйте домен. С этим может помочь регистратор. Мы не предоставляем услуги регистрации и продления доменов.
Шаг № 3. Добавьте домен в панели управления Selectel. Подробнее о том, как добавлять и удалять домены, читайте в базе знаний.
Если вам понадобится помощь с размещением доменов в Selectel, отправляйте свои вопросы техподдержке в тикете. Наши специалисты быстро подскажут, что делать.
Сколько доменов можно разместить в Selectel?
У нас нет ограничений по количеству доменов для ваших веб-сайтов. Размещайте на DNS-серверах сколько угодно доменов и записей — это бесплатно.
Как перенести проект в Selectel?
Если вам нужна помощь с миграцией, вы можете обратиться к команде по переносу проектов в Selectel. Администраторы проведут оценку, подберут решение и все перенесут. А ваши сервисы продолжат работу на инфраструктуре российского провайдера.
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Конфигурации облачных серверов
Оплата облачного сервера
DNS-хостинг
Интеграция WordPress с CDN
Объединяйте продукты Selectel в сложную инфраструктуру
Обеспечить стабильную работу сайта
CDN
Объектное хранилище
Защита от DDoS-атак
Резервное копирование в облаке
Балансировщик нагрузки для облака
Передать администрирование сервисов провайдеру
Облачные базы данных
Администрирование сервисов
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать сервер для хостинга сайта на WordPress.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.