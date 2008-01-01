Хостинг для WordPress

Арендуйте облачный сервер и работайте с самой популярной CMS для управления сайтом. А мы позаботимся об отказоустойчивости и инфраструктуре.
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  • 6 дата-центров уровня Tier III
  • Оплата по потреблению
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Регистрация доменов
Хостинг для WordPress
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Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».

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Что входит в тариф хостинга сайта на WordPress

  • облачный сервер, где будет расположен сайт;
  • защита от DDoS-атак на уровне L3-L4;
  • размещение доменов и записей на DNS-серверах;
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
  • безлимитный внутренний и публичный трафик между продуктами Selectel;
  • техническая поддержка в режиме 24/7.

Какие возможности открывает CMS-хостинг для WordPress

Создавайте персональные страницы

Вы можете развернуть личный сайт на CMS WordPress — собрать портфолио или начать вести блог. Если вы пока не профи, можно обратиться к готовым конструкторам сайтов.

Проектируйте сайты для корпоративных задач

На базе WordPress легко создавать самые разные ресурсы для бизнеса: объемные корпоративные сайты, лендинги, внутренние порталы для сотрудников и многое другое.

Развивайте высоконагруженные проекты

На основе WordPress успешно работают многие проекты с высокой нагрузкой: интернет-магазины, развлекательные порталы, цифровые медиа с миллионами читателей.

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы начать работу с сервером для CMS WordPress

Выберите сервер фиксированной конфигурации или соберите произвольную виртуальную машину с нужным соотношением ресурсов.
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Преимущества сайта на WordPress

Десятки тысяч плагинов

Выбирайте среди дополнений, которые помогут решить почти любую задачу: разработать интернет-магазин или объединить единомышленников на развлекательном форуме. Все это — благодаря огромным возможностям WordPress для персонализации.

Простое управление

Для работы с WordPress не нужно уметь программировать или знать английский язык: интерфейс и вся документация переведены на русский. Самим сайтом просто управлять в административной панели.

Также сайт на WordPress легко оптимизировать для индексации поисковыми системами. Достаточно установить специальный плагин, и ресурс будет готов к продвижению.

Меньше капитальных затрат

Одно из главных преимуществ WordPress — в том, что это полностью бесплатная платформа с открытой лицензией. В открытом доступе находятся и плагины, которые помогут кастомизировать сайт.

Почему виртуальный хостинг — в Selectel

Бесплатная защита от DDoS-атак

Для всех облачных сервисов мы подключили защиту от DDoS-атак Selectel. Она борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети на уровнях L3 и L4.

Столько доменов, сколько вам нужно

Бесплатно размещайте любое количество доменов и записей на DNS-серверах по всему миру: от Москвы до Нью-Йорка. Это заметно ускорит работу сайта.

Больше, чем просто облачный хостинг

У нас вы можете не только арендовать сервер для WordPress, но и синхронизировать CMS с хранилищем в облаке, провести интеграцию сайта с CDN и другое.

Оплата по потреблению

Вы платите только за ресурсы, которые потребляет сервер. На цену влияет количество ядер, память и локальный диск. Используется почасовая оплата.

Площадки в России и за рубежом

Выбирайте наши дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Или арендуйте облако в Новосибирске.

Свои дата-центры уровня Tier III

Следим за температурой, охлаждением и питанием. Доступ в серверную есть только у наших инженеров, к стойкам не сможет подойти никто из посторонних.

Компании, которые уже доверили нам свои проекты

Более 44 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

FAQ

Есть ли особые требования к серверам для работы с WordPress?

На ваших серверах уже установлен WordPress?

Хочу не только арендовать сервер, но и разместить у вас домен. Что для этого нужно?

Сколько доменов можно разместить в Selectel?

Как перенести проект в Selectel?

Документация

Мы собрали все важные документы, инструкции и статьи, чтобы вам было удобно начать работу с облачными серверами Selectel.

Облачные серверы

Что это такое и какие задачи решают

Создание облачного сервера

Пошаговая инструкция для начала работы

Конфигурации облачных серверов

Различия между фиксированными и произвольными конфигурациями

Оплата облачного сервера

Как пополнить баланс облачной платформы

DNS-хостинг

Подробности об услуге, инфраструктура и ограничения

Интеграция WordPress с CDN

Инструкция, как интегрировать сайт с сетью доставки контента

Объединяйте продукты Selectel в сложную инфраструктуру

Обеспечить стабильную работу сайта

Передать администрирование сервисов провайдеру

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать сервер для хостинга сайта на WordPress.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.