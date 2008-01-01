- облачный сервер, где будет расположен сайт;
- защита от DDoS-атак на уровне L3-L4;
- размещение доменов и записей на DNS-серверах;
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
- безлимитный внутренний и публичный трафик между продуктами Selectel;
- техническая поддержка в режиме 24/7.
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
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Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
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Резервное копирование
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Интернет-трафик
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Хранение образов
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Что входит в тариф хостинга сайта на WordPress
Какие возможности открывает CMS-хостинг для WordPress
Создавайте персональные страницы
Вы можете развернуть личный сайт на CMS WordPress — собрать портфолио или начать вести блог. Если вы пока не профи, можно обратиться к готовым конструкторам сайтов.
Проектируйте сайты для корпоративных задач
На базе WordPress легко создавать самые разные ресурсы для бизнеса: объемные корпоративные сайты, лендинги, внутренние порталы для сотрудников и многое другое.
Развивайте высоконагруженные проекты
На основе WordPress успешно работают многие проекты с высокой нагрузкой: интернет-магазины, развлекательные порталы, цифровые медиа с миллионами читателей.
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы начать работу с сервером для CMS WordPress
Преимущества сайта на WordPress
Десятки тысяч плагинов
Выбирайте среди дополнений, которые помогут решить почти любую задачу: разработать интернет-магазин или объединить единомышленников на развлекательном форуме. Все это — благодаря огромным возможностям WordPress для персонализации.
Простое управление
Для работы с WordPress не нужно уметь программировать или знать английский язык: интерфейс и вся документация переведены на русский. Самим сайтом просто управлять в административной панели.
Также сайт на WordPress легко оптимизировать для индексации поисковыми системами. Достаточно установить специальный плагин, и ресурс будет готов к продвижению.
Меньше капитальных затрат
Одно из главных преимуществ WordPress — в том, что это полностью бесплатная платформа с открытой лицензией. В открытом доступе находятся и плагины, которые помогут кастомизировать сайт.
Почему виртуальный хостинг — в Selectel
Бесплатная защита от DDoS-атак
Для всех облачных сервисов мы подключили защиту от DDoS-атак Selectel. Она борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети на уровнях L3 и L4.
Столько доменов, сколько вам нужно
Бесплатно размещайте любое количество доменов и записей на DNS-серверах по всему миру: от Москвы до Нью-Йорка. Это заметно ускорит работу сайта.
Больше, чем просто облачный хостинг
У нас вы можете не только арендовать сервер для WordPress, но и синхронизировать CMS с хранилищем в облаке, провести интеграцию сайта с CDN и другое.
Оплата по потреблению
Вы платите только за ресурсы, которые потребляет сервер. На цену влияет количество ядер, память и локальный диск. Используется почасовая оплата.
Площадки в России и за рубежом
Выбирайте наши дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Или арендуйте облако в Новосибирске.
Свои дата-центры уровня Tier III
Следим за температурой, охлаждением и питанием. Доступ в серверную есть только у наших инженеров, к стойкам не сможет подойти никто из посторонних.
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FAQ
Есть ли особые требования к серверам для работы с WordPress?
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Сколько доменов можно разместить в Selectel?
Как перенести проект в Selectel?
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DNS-хостинг
Интеграция WordPress с CDN
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Обеспечить стабильную работу сайта
Передать администрирование сервисов провайдеру
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать сервер для хостинга сайта на WordPress.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.