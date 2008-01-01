Для работы с WordPress не нужно уметь программировать или знать английский язык: интерфейс и вся документация переведены на русский. Самим сайтом просто управлять в административной панели.

Также сайт на WordPress легко оптимизировать для индексации поисковыми системами. Достаточно установить специальный плагин, и ресурс будет готов к продвижению.