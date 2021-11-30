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Хостинг для WordPress

Арендуйте облачный сервер и работайте с самой популярной CMS для управления сайтом. А мы позаботимся об отказоустойчивости и инфраструктуре.
  • Оплата по потреблению
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Серверы в России, Нидерландах и Узбекистане
  • Собственные дата-центры уровня Tier III
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Хостинг для WordPress
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Рассчитайте стоимость сервера

Соберите сервер с нужными характеристиками vCPU, RAM и дисками и добавьте его в счет. Если вам нужно собрать несколько виртуальных машин, сначала добавьте в счет одну, а затем там же начните собирать новую.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

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Что входит в тариф хостинга сайта на WordPress

  • облачный сервер, где будет расположен сайт;
  • защита от DDoS-атак на уровне L3-L4;
  • размещение доменов и записей на DNS-серверах;
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
  • безлимитный внутренний и публичный трафик между продуктами Selectel;
  • выделенный IP;
  • техническая поддержка в режиме 24/7.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать сервер для хостинга сайта на WordPress.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.