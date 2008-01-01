Больше не нужно хранить в коде данные для доступа к приложениям — разместите их в нашем защищенном пространстве. Сервис подойдет для хранения логинов, паролей, ключей API и любой другой конфиденциальной информации.
Что можно хранить в менеджере секретов
Секреты
Сертификаты
Мы бесплатно выпустим и будем автоматически обновлять сертификаты от Let’s Encrypt®. Проверка DNS-домена — на нас.
Вы можете загружать TLS-сертификаты, полученные в любом стороннем центре сертификации. После этого они будут доступны в сервисах Selectel.
Сервис шифрует данные и позволяет безопасно их извлекать
Мы создали менеджер секретов, чтобы вы не размещали конфиденциальные данные в коде, а делали это в специальном безопасном месте, к которому приложения обратятся при выполнении операций.
Сервис шифрует данные с помощью алгоритма блочного шифрования AES 256.
Это происходит прежде, чем информация сохраняется на диске. В шифровании используется иерархия криптографических ключей.
- DEK — симметричный ключ AES 256-GCM для шифрования данных.
- KEK — ключ для шифрования ключа данных или его еще называют мастер-ключ.
Мастер-ключ не хранится целиком, существует только в памяти и использует схему Шамира для обеспечения безопасности. Ключи DEK, зашифрованные с помощью мастер-ключа KEK, хранятся отдельно.
Чтобы расшифровать данные, сервису нужно расшифровать ключ DEK, для которого требуется мастер-ключ, а затем с помощью этого ключа расшифровать данные.
При извлечении конфиденциальных данных менеджер секретов дешифрует их и передает по безопасному соединению TLS в локальную среду пользователя.
Почему выбирают менеджер секретов Selectel
Легкий выпуск и управление сертификатами
Мы бесплатно выпустим сертификат от Let’s Encrypt®. При этом проверка DNS-01 будет происходить автоматически.
Автообновление сертификата Let’s Encrypt®
Вам ничего не придется делать — мы автоматически запустим процедуру обновления за 30 дней до истечения срока действия сертификата.
Возможность вносить изменения в секреты
Если по каким-то причинам были скомпрометированы логин и пароль, вам не нужно менять их во всех местах сразу. Достаточно внести обновленные данные в наш сервис.
Все приложения, которые будут обращаться к менеджеру секретов, получат обновленные логин и пароль.
Все данные — в одном месте
Все пароли, ключи и сертификаты хранятся централизованно. Это значит, что если вам нужно будет сменить пароль или логин, то достаточно это сделать в менеджере секретов — в сервисах Selectel изменение произойдет автоматически.
Высокая доступность
Узлы сервиса расположены в нескольких пулах, поэтому в случае выхода из строя какой-то части, сервис продолжит работу.
Доступ к истории операций
При каждом взаимодействии с сервисом создается запись в истории операций. Вы можете контролировать, какие операции совершали другие пользователи над секретами или сертификатами. Доступны события Create, Read и Delete.
Храните чувствительные данные бесплатно и безопасно
Документация
Что дальше?
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Консультация перед заказом
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