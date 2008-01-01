Мы создали менеджер секретов, чтобы вы не размещали конфиденциальные данные в коде, а делали это в специальном безопасном месте, к которому приложения обратятся при выполнении операций.

Сервис шифрует данные с помощью алгоритма блочного шифрования AES 256.

Это происходит прежде, чем информация сохраняется на диске. В шифровании используется иерархия криптографических ключей.

DEK — симметричный ключ AES 256-GCM для шифрования данных.

KEK — ключ для шифрования ключа данных или его еще называют мастер-ключ.

Мастер-ключ не хранится целиком, существует только в памяти и использует схему Шамира для обеспечения безопасности. Ключи DEK, зашифрованные с помощью мастер-ключа KEK, хранятся отдельно.

Чтобы расшифровать данные, сервису нужно расшифровать ключ DEK, для которого требуется мастер-ключ, а затем с помощью этого ключа расшифровать данные.

При извлечении конфиденциальных данных менеджер секретов дешифрует их и передает по безопасному соединению TLS в локальную среду пользователя.