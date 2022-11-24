- защита от DDoS на сетевом и транспортном уровне (L3, L4),
- управление серверами с помощью API и Terraform,
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- безлимитный трафик между продуктами Selectel,
- DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
- выделенный IP (IPv4 или IPv6).
Рассчитайте стоимость VPS/VDS с защитой от DDoS
Соберите конфигурацию виртуального сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, SSD и HDD-дисков. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких серверов, сначала соберите один, а затем там же создайте новый.
В стоимость сервера включена защита от DDoS-атак Selectel на сетевом и транспортном уровне (L3-L4) — с фильтрацией только внешнего трафика. Если вы хотите анализировать еще и исходящий трафик, а также отражать атаки на уровне сайта и приложения (L7), выбирайте сервисы наших партнеров: DDoS-Guard и Qrator.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Уровень L3-L4: Selectel и DDoS-GUARD
Защита Selectel
- Volumetric-атаки
- TCP SYN/RST flood (ограниченная поддержка)
- UDP flood
- ICMP flood
- Амплификации и атаки с отражением на основе UDP (DNS, NTP и другие)
Бесплатно
Защита DDoS-GUARD
- Volumetric-атаки
- TCP ACK/FIN/RST-атаки (повышенная точность фильтрации)
- Амплификации и атаки с отражением на основе UDP
Цена зависит от объема трафика
Уровень L7: защита и ускорение сайта DDoS-GUARD
Normal
28 800 ₽
Medium
57 600 ₽
Premium
96 000 ₽
Enterprise
240 000 ₽
Уровень L7: защита Qrator
Professional
От 300 до 500 Мбит/с — 720 ₽
27 600 ₽
Business
От 300 до 500 Мбит/с — 720 ₽
93 600 ₽
Corporate
От 300 до 500 Мбит/с — 720 ₽
192 000 ₽
Enterprise
Рассчитать
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что входит в тариф сервера с защитой от DDoS
Преимущества защищенных VPS/VDS в Selectel
Старт за несколько минут
Чтобы начать работу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, пополните баланс, арендуйте сервер и, если потребуется, подключите дополнительную защиту. Все займет несколько минут.
Кастомные настройки сети
Вы сами настраиваете сеть: можете подключиться к приватной сети, связать облачные серверы с другими продуктами Selectel, частями своей инфраструктуры или гипероблаками. В сеть включены 3 ТБ трафика в месяц.
Прозрачная оплата
Оплата аренды VPS/VDS — по потреблению: вы платите только за ресурсы сервера, которыми пользуетесь фактически. В случае дополнительной защиты оплачивается очищенный входящий трафик и дополнительные услуги при их заказе.
Удобные инструменты управления
Управляйте серверами в панели, через API, Terraform и другие инструменты. Следите за подробными отчетами о DDoS-атаках с указанием их величины и длительности в личных кабинетах Qrator и DDos-Guard.
Экосистема продуктов
Создавайте полноценную инфраструктуру в Selectel: у нас можно развернуть облачные базы данных и кластеры Managed Kubernetes, начать хранить большие массивы данных в объектном хранилище, провести подключение CDN — и не только.
Доступная техподдержка
Наша служба поддержки работает 24/7, без праздников и выходных: специалисты в любой момент ответят на вопросы, придут на помощь, расскажут о технических возможностях продуктов, услуг и оборудования.
Виды защиты от DDoS-атак
Бесплатная защита Selectel
Анализирует входящий трафик. Фильтрует DDoS-атаки на сетевом и транспортном уровне (L3, L4).
Включена по умолчанию для всех продуктов Selectel, кроме облака на базе VMware — для него автоматически подключается другая защита.
Защита DDoS-Guard
Анализирует входящий и исходящий трафик. Фильтрует DDoS-атаки на сетевом и транспортном уровне (L3, L4).
Защита и ускорение сайта DDoS-Guard
Включает фильтрацию от DDoS-атак на уровне сайта и приложения (L7), а также опции, которые повышают скорость загрузки сайта для пользователей.
Все запросы проходят через систему фильтрации DDoS-Guard, которая анализирует и очищает трафик протоколов приложений HTTP(S) и DNS.
Защита Qrator
Полная защита от лидера рынка кибербезопасности Qrator Labs на инфраструктуре Selectel. Сеть Qrator автоматически фильтрует любой трафик, в том числе зашифрованный HTTP(S) — с раскрытием ключей шифрования или без.
Нужна помощь с администрированием?
Хостинг с защитой от DDoS — в надежном дата-центре
Группа дата-центров на Цветочной
2 700 м²
1 162
40+
Группа дата-центров в Дубровке
2 450 м²
876
40+
Группа дата-центров на Берзарина
2 190 м²
1 420
40+
Дата-центр на Авиамоторной
40+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Дата-центр на Навои
4
24/7
Дата-центр в Амстердаме, Нидерланды
N+1
N+1
10+
Компании, которые доверили нам свои проекты
Наши клиенты
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Selectel Cloud Management API
Custom Resources API
Для каких задач подходят облачные серверы?
Облачные серверы подходят для виртуального хостинга: размещения интернет-магазинов, крупных корпоративных сайтов и небольших лендингов под конкретные акции. Мощности легко масштабировать — это полезно во время распродаж или запуска маркетинговой кампании. Для удобного управления сайтом можно подключить CMS: WordPress, Bitrix, Joomla или любую другую.
Также виртуальные серверы подходят для работы систем аналитики, баз данных, проектов на PHP и Python, развертывания сред для тестирования приложений и многих других задач.
У нас доступны облачные серверы с GPU — графическими процессорами. Они подходят для рендеринга, сложной аналитики, 3D-моделирования и машинного обучения. GPU заметно повышают скорость вычислений и работы программ.
Что такое DDoS-атака и как устроена защита от DDoS в Selectel?
DDoS-атака — распределенная атака типа «отказ в обслуживании». Отправляет на атакуемый сервис большое количество запросов, чтобы снизить его производительность или полностью отключить.
В случае защиты Selectel весь входящий трафик на защищенные IP-адреса идет не напрямую, а проходит через специальный комплекс защиты. Потоки нежелательного трафика из внешней сети блокируются, вам поступает только очищенный входящий трафик. Защита хостинга не сказывается на скорости сети.
В случае дополнительной защиты от партнеров анализируется также исходящий трафик.
Читайте в базе знаний, как устроена защита от DDoS в Selectel.
Как выбрать подходящий вид защиты от DDoS?
Все зависит от угроз, от которых требуется обезопасить ваш сервис.
С чем справляется защита на сетевом и транспортном уровне (L3, L4) — Selectel и DDoS-Guard
- исчерпание полосы,
- нарушение работы сетевой инфраструктуры,
- эксплуатация слабых мест сетевых протоколов.
С чем справляется защита на уровне сайта и приложения (L7) — DDoS-Guard
- атаки на сайты и приложения, в том числе нелегитимные запросы.
С чем справляется защита веб-приложения от таргетированных атак (L7) — Qrator
- таргетированные атаки на веб-приложения — извлечение информации из баз данных и дисков, внедрение вредоносного кода.
Как начать работу с anti-DDoS VPS/VDS?
Создайте аккаунт в панели управления Selectel, пополните баланс удобным способом и выберите нужную конфигурацию сервера: фиксированную или гибкую. Фиксированные конфигурации уже собраны, протестированы и готовые к работе, а гибкие вы подбираете сами — они оптимально подходят для нестандартных нагрузок.
Если требуется, подключите в панели усиленную защиту от DDoS или другие дополнительные услуги: бэкапы, балансировщик нагрузки и другие.
Какие дополнительные услуги доступны для облачного хостинга с защитой от DDoS?
По запросу мы можем увеличить пропускную способность канала, открыть доступ к дополнительным IPv4 или IPv6. Также мы предоставляем 3 ТБ бесплатного внешнего трафика — можем добавить больше за дополнительную плату при превышении.
Помимо этого, можем усилить сохранность данных с помощью бэкапов или обеспечить отказоустойчивость с балансировщиком нагрузки. Если потребуется, предоставим дополнительные инструменты для управления сервером или дадим в аренду лицензированное ПО.
Какие операционные системы доступны?
Выбирайте среди образов Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux. Они уже настроены и готовы к работе. Если ни один из образов не подходит, можно загрузить свой.
Если вам необходим образ Windows, вы можете приобрести его у другого провайдера и загрузить самостоятельно.
Как создать или загрузить свой образ, читайте в базе знаний.
Можно ли протестировать облачный сервер?
У нас нет возможности бесплатно протестировать сервер, но чтобы оценить его работу, достаточно пополнить баланс на минимальную сумму — 100 рублей.
Так вы сможете с минимальными затратами проверить гипотезы и выбрать подходящую производительность: понять, достаточно ли оперативной памяти, объема дисков и ядер процессора или требуется больше.
Какой объем легитимного трафика включен в защиту от DDoS-Guard и Qrator?
В каждый тариф «Защита Qrator» входит 10 Мб легитимного трафика. При превышении оплата за перерасход будет рассчитана отдельно после окончания отчетного периода (календарного месяца).
В тарифах «Защита и ускорение веб-сайтов DDoS-GUARD» нет ограничений по количеству легитимного трафика.
Как оплачивается защита от DDoS-Guard и Qrator?
Абонентская плата в тарифах «Защита Qrator» взимается за полный месяц вне зависимости от даты подключения. Например, вы начали пользоваться услугой с 19 июля: абонентская плата спишется за месяц, тариф будет действовать до 1 августа. Дату запуска услуги индивидуально согласовывается в каждом конкретном случае.
Ежемесячно первого числа мы начисляем абонентскую плату за следующий месяц, а в течение пяти рабочих дней с даты окончания отчетного периода выставляем счет на оплату легитимного трафика за предыдущий месяц.
В тарифах «Защита и ускорение веб-сайтов DDoS-GUARD» абонентская плата взимается в день подключения. Если вы подключили тариф 19 июля, то он будет действовать до 19 августа.
Решайте сложные задачи с экосистемой продуктов Selectel
Хранить и восстанавливать данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Объектное хранилище
Защититься от угроз
Балансировать нагрузку и ускорять доставку контента
Организовать работу команды
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы арендовать VPS/VDS-сервер с защитой от DDoS, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.