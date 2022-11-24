VPS/VDS с защитой от DDoS

Арендуйте облачный сервер с защитой от DDoS в Selectel и не беспокойтесь о возможных атаках. Берем на себя вопросы безопасности сайтов, приложений и данных, размещенных на сервере.
  • Бесплатная защита от DDoS Selectel
  • Усиленная защита от Qrator и DDoS-Guard
  • Запуск за пару минут
  • Удобная панель управления
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VPS/VDS c защитой от DDoS
ЦеныО продуктеДокументацияFAQСовместимые продукты

Рассчитайте стоимость VPS/VDS с защитой от DDoS

Соберите конфигурацию виртуального сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, SSD и HDD-дисков. Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких серверов, сначала соберите один, а затем там же создайте новый.

В стоимость сервера включена защита от DDoS-атак Selectel на сетевом и транспортном уровне (L3-L4) — с фильтрацией только внешнего трафика. Если вы хотите анализировать еще и исходящий трафик, а также отражать атаки на уровне сайта и приложения (L7), выбирайте сервисы наших партнеров: DDoS-Guard и Qrator.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

Итоговая стоимость

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Итого: 0,00 ₽/мес.

Уровень L3-L4: Selectel и DDoS-GUARD

Полоса легитимного трафика
Анализируемый трафик
Задержка срабатывания
Максимальная атака
Регион
Типы атак
Точность детектирования

Защита Selectel

Без ограничений
Входящий
Средняя
Несколько сотен ГБ/с
Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск
  • Volumetric-атаки
  • TCP SYN/RST flood (ограниченная поддержка)
  • UDP flood
  • ICMP flood
  • Амплификации и атаки с отражением на основе UDP (DNS, NTP и другие)
Средняя

Бесплатно

Защита DDoS-GUARD

От 10 до 100 Мб/с
Симметрично входящий и исходящий
Низкая
Несколько ТБ/с
Вся Россия
  • Volumetric-атаки
  • TCP ACK/FIN/RST-атаки (повышенная точность фильтрации)
  • Амплификации и атаки с отражением на основе UDP
Высокая

Цена зависит от объема трафика

Уровень L7: защита и ускорение сайта DDoS-GUARD

Полоса легитимного трафика
Отдельные SSL-сертификаты для поддоменов
Бесплатный SSL-сертификат
Сторонние SSL-сертификаты
Уведомления об аномалиях трафика
Балансировка нагрузки
Черный и белый списки
Время ответа на обращение
Домены под защитой

Normal

До 2 серверов
До 5 правил
Менее 30 минут
1

28 800 ₽

Medium

До 5 серверов
До 30 правил
Менее 30 минут
3

57 600 ₽

Premium

До 10 серверов
До 50 правил
Менее 15 минут
5

96 000 ₽

Enterprise

Без ограничений
До 100 правил
Менее 10 минут
10

240 000 ₽

Уровень L7: защита Qrator

Полоса фильтрации нежелательного трафика
Полоса легитимного трафика — входит в тариф
Цена дополнительной полосы легитимного трафика, за 1 Мбит/с
Цена дополнительных IP-адресов
Цена защиты от ботов, дополнительно
Цена WAF, дополнительно
SLA
Фильтрация HTTPS
Сертификаты Let’s Encrypt
Активная проверка доступности площадок
Доступ к API

Professional

До 10 ГБ/с
10 МБ/с
От 10 до 200 Мбит/с — 960 ₽

От 300 до 500 Мбит/с — 720 ₽
8 400 ₽
400 ₽ за 1 Мбит/с
от 36 000 ₽
97%
С приватными ключами клиента

27 600 ₽

Business

До 50 ГБ/с
10 МБ/с
От 10 до 200 Мбит/с — 960 ₽

От 300 до 500 Мбит/с — 720 ₽
19 200 ₽
400 ₽ за 1 Мбит/с
от 36 000 ₽
99%
С приватными ключами клиента и без них

93 600 ₽

Corporate

До 500 ГБ/с
10 МБ/с
От 10 до 200 Мбит/с — 960 ₽

От 300 до 500 Мбит/с — 720 ₽
30 000 ₽
400 ₽ за 1 Мбит/с
от 36 000 ₽
99,5%
С приватными ключами клиента и без них

192 000 ₽

Enterprise

Не ограничена
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99,5%
С приватными ключами клиента и без них

Рассчитать

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Что входит в тариф сервера с защитой от DDoS

  • защита от DDoS на сетевом и транспортном уровне (L3, L4),
  • управление серверами с помощью API и Terraform,
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
  • безлимитный трафик между продуктами Selectel,
  • DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
  • выделенный IP (IPv4 или IPv6).

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы арендовать VPS/VDS-сервер с защитой от DDoS, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.