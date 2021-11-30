Аренда виртуальной машины

Автоматизируйте управление виртуальной машиной с помощью API и Terraform. Настраивайте скрипты и следите за статистикой через ISPmanager и другие инструменты. Меняйте количество ресурсов и добавляйте дополнительные услуги в панели управления Selectel.

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