Аренда виртуальной машины

- управление серверами с помощью API или Terraform;
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
- безлимитный внешний и внутренний трафик между продуктами Selectel;
- защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3-L4;
- размещение доменов и записей на DNS-серверах;
- выделенный IP.
Рассчитайте стоимость виртуальной машины
Соберите конфигурацию виртуальной машины с нужным количеством ресурсов: ядер, оперативной памяти, дисков.
Чтобы рассчитать стоимость нескольких облачных серверов, сначала соберите одну виртуальную машину с нужными характеристиками, а затем там же создайте новую.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что входит в тариф
Решайте задачи бизнеса с арендой виртуальной машины
Снижайте и планируйте затраты
Аренда ресурсов облака обходится дешевле, чем использование физических серверов. Нет и простоев оборудования: вы платите только за ресурсы, которыми пользуетесь фактически. Минимальный срок аренды — час.
Разворачивайте веб-проекты
Виртуальные машины подходят для небольших лендингов и высоконагруженных сайтов, интернет-магазинов и медиа, проектов на Python и PHP, а также систем управления контентом.
Справляйтесь с пиками нагрузок
Виртуальные машины отличаются простой масштабируемостью: можно добавить больше ресурсов во время пиковых нагрузок и уменьшить мощности, когда нагрузка вернется на прежний уровень.
Проводите тестирование
Виртуальные машины — удобные площадки для тестирования ПО: создавайте изолированные среды для каждого продукта, автоматизируйте тесты и проводите их быстрее, снижайте затраты.
Предлагайте сервисы клиентам
Вы можете строить собственные сервисы на базе виртуальных машин Selectel, а затем предлагать их своим клиентам. Это актуально для провайдеров виртуального хостинга, веб-студий и других.
Арендуйте виртуальные машины с GPU
Серверы с GPU многократно ускоряют процессы машинного обучения, аналитики, разработки дизайна и графики, высокопроизводительных вычислений (HPС).
Причины взять в аренду виртуальную машину в Selectel
Удобное управление сервером
Автоматизируйте управление виртуальной машиной с помощью API и Terraform. Настраивайте скрипты и следите за статистикой через ISPmanager и другие инструменты. Меняйте количество ресурсов и добавляйте дополнительные услуги в панели управления Selectel.
А если потребуется помощь с администрированием, обращайтесь в команду Managed Services. Для этого отправьте нам тикет. Наши специалисты внедрят лучшие методологии, поддержат системы по SLA и усилят информационную безопасность.
Гибкие настройки сети
Если не хватило 3 ТБ бесплатного трафика в месяц, трафик можно добавить дополнительно — каждый следующий ГБ стоит 0,52 ₽.
Пропускная способность канала — от 1 Гбит/с, по запросу ее можно увеличить до 3 Гбит/с в публичных пулах или до 7 Гбит/с в приватных.
По запросу предоставим плавающие IP-адреса. Это статические, белые, публично маршрутизируемые IPv4.
Образы, полностью готовые к работе
Пользуйтесь образами Windows и Linux. Все они уже готовы к работе — с настройкой всех параметров и рабочим окружением.
Также вы можете загрузить собственные образы в разных форматах.
Дополнительное ПО
Вы можете арендовать у нас необходимое ПО. Выбирайте подходящие продукты от Plesk и ISPsystem. Нужно только оплатить лицензии — развертывание, обновления и поддержку мы возьмем на себя.
Бесплатная защита от DDoS
Для всех сервисов облачной платформы по умолчанию подключена бесплатная защита от DDoS Selectel. Она помогает отражать атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
Если необходима защита на уровне приложений L7, а также фильтрация зашифрованного HTTPS-трафика с раскрытием ключей шифрования, попробуйте решения DDoS-Guard и Qrator.
Неограниченное количество DNS-записей
Бесплатно размещайте неограниченное количество доменов и записей на DNS-серверах по всему миру: от Санкт-Петербурга до Лондона.
Чтобы ваши сайты были доступны по HTTPS, используйте SSL-сертификат, например бесплатный от Центра Сертификации Let’s Encrypt®.
Запускайте проекты и соблюдайте 152-ФЗ
Преимущества Selectel
Безопасное хранение данных
Гарантируем безопасность на всех уровнях: физически защищаем дата-центры и сети, используем надежные протоколы шифрования, защищаем приложения от утечек.
Сертифицированные продукты
У нас есть сертификат соответствия требованиям PCI DSS. Он подтверждает, что мы защищаем данные платежных карт и действий при транзакциях.
Помощь с переносом проекта
Поможем перенести ваши проекты в Selectel. Проведем оценку, определим требования, проведем миграцию. Вам ничего не придется делать самостоятельно.
6 дата-центров и площадки партнеров
Разместим виртуальные машины в одном из наших дата-центров в Москве, Петербурге и Ленобласти. Также доступны площадки партнеров в Новосибирске, Ташкенте и Амстердаме.
Удобная панель управления
Чтобы начать работу, достаточно нескольких кликов: создайте аккаунт в панели управления Selectel, пополните баланс и выберите нужную услугу. Если появятся вопросы, пишите в техподдержку.
Инфраструктура сервисов
Облачные сервисы и не только — в едином окне: настраивайте бэкапы по расписанию, храните данные в защищенном облаке, подключайте Managed Kubernetes и базы данных.
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
Наши клиенты
Истории успеха
Как оплатить виртуальную машину?
Чтобы оплатить виртуальную машину, перейдите в панель управления Selectel и пополните баланс облачной платформы. Подробнее об оплате читайте в базе знаний.
У нас оплата по потреблению: это значит, что вы платите только за ресурсы, которыми пользуетесь фактически. Используем почасовую оплату, минимальный срок аренды сервера — час.
Чтобы узнать больше о модели оплаты и балансе, читайте статью в базе знаний.
Что влияет на цену аренды виртуальной машины?
Цена складывается из ресурсов, которые потребляет виртуальная машина: количества и типа дисков, количества RAM и vCPU. Чтобы рассчитать точную стоимость сервера, используйте калькулятор.
Можно ли изменить конфигурацию после начала работы?
Да, вы можете изменить конфигурацию виртуальной машины в любой момент. Достаточно выбрать нужное количество ресурсов в панели управления Selectel. Ищите подробный план действий в базе знаний.
Так вы можете гибко управлять ресурсами виртуальной машины: масштабировать мощности, когда нагрузка растет, или уменьшать, когда важнее снизить затраты.
Если не знаете, какую конфигурацию выбрать, пишите в техподдержку. Наши специалисты подскажут, сколько ресурсов понадобится для вашей задачи.
Какие образы доступны и могу ли я загрузить свой?
У нас доступны операционные системы Windows и Linux: Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux. Все они уже настроены и готовы к работе.
Если ни один из образов не подходит, загрузите свой в панели управления Selectel. Подробнее об этом рассказали в базе знаний.
Если с загрузкой и установкой своего образа понадобится помощь, пишите в нашу техническую поддержку. Наши специалисты быстро отреагируют и проконсультируют по всем вопросам.
Какие диски можно подключить к виртуальной машине?
Вы можете выбрать локальные и сетевые диски. Сетевые диски бывают базовыми, универсальными и быстрыми.
В локальных дисках (SSD) отсутствуют сетевые задержки, поэтому они подходят для задач, чувствительных ко времени отклика, например работы с базами данных.
У базовых дисков (HDD) ограничена скорость чтения и записи. Они подходят для хранения больших объемов данных, которые не нужно часто читать или перезаписывать.
Универсальные диски (SSD NVME) имеют оптимальные параметры чтения и записи. Они подходят для системных дисков виртуальных машин.
Быстрые диски (SSD NVME) имеют самую высокую скорость чтения и записи. Они подходят для нагрузок, которые требуют повышенной производительности операций ввода-вывода.
Стоимость дисков зависит от пула, в котором они находятся. Точную информацию о ценах вы найдете в калькуляторе.
Какой SLA гарантирует Selectel?
Целевая надежность наших виртуальных машин составляет 99,98%. Если серверы окажутся недоступны, будем отвечать за это финансово: компенсируем 0,5% стоимости виртуальных машин за каждые полчаса простоя.
Подробнее о целевых показателях и наших гарантиях читайте в документе об условиях использования облачной платформы.
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Диагностика
Инструменты для автоматизации
Объединяйте виртуальный сервер и другие продукты Selectel в сложную инфраструктуру
Хранить данные и защищать их от потери
Объектное хранилище
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Организовать сеть
Балансировщик нагрузки
CDN
Selectel Connect
Сети L3 VPN
Отражать угрозы
Организовать работу команды
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Для аренды виртуального сервера зарегистрируйтесь в панели управления Selectel.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.