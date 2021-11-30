Поиск

Аренда виртуальной машины

Создайте виртуальную машину на базе облачной платформы Selectel. Выберите процессоры и диски, настройте сеть, добавьте нужное ПО — все готово к началу работы.
  • Старт меньше чем за минуту
  • Готовые образы Windows и Linux
  • Соответствие 152-ФЗ и PCI DSS
  • Можно добавить GPU
Перейти в панель
Аренда ВМ
ЦеныО продуктеFAQДокументацияСовместимые продукты

Рассчитайте стоимость виртуальной машины

Соберите конфигурацию виртуальной машины с нужным количеством ресурсов: ядер, оперативной памяти, дисков.

Чтобы рассчитать стоимость нескольких облачных серверов, сначала соберите одну виртуальную машину с нужными характеристиками, а затем там же создайте новую.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

Итоговая стоимость

0,00 ₽
Перейти в панель Рассчитать другие продукты

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Итого: 0,00 ₽/мес.

Что входит в тариф

  • управление серверами с помощью API или Terraform;
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
  • безлимитный внешний и внутренний трафик между продуктами Selectel;
  • защита от DDoS-атак на уровне сетевых протоколов L3-L4;
  • размещение доменов и записей на DNS-серверах;
  • выделенный IP.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Для аренды виртуального сервера зарегистрируйтесь в панели управления Selectel.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.