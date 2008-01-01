Преимущества
Доступное лицензирование
Оплачивается только необходимое количество лицензий.
Сервисы без установок
Доступ к ПО через интернет-браузер.
Сокращение затрат
На развертывание ПО, на техподдержку и обновление систем.
Стоимость программного обеспечения
Аренда лицензий Microsoft
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Аренда Microsoft 365 для бизнеса (до 300 пользователей)
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Аренда Microsoft 365 для крупных корпоративных клиентов
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Аренда Exchange Online
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Skype for Business Online
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Azure Active Directory
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
OneDrive for Business with Office Online
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Visio Online
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Вместе с услугой заказывают
Выделенный сервер
Виртуальное приватное облако
Защита от DDoS-атак
Облачное объектное хранилище
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