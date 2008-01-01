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Аренда программного обеспечения

Software Leasing
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Переход от капитальных затрат к операционным

Предлагаем аренду программного обеспечения ведущих компаний с регулярным обновлением до новейшей версии.

Преимущества

Доступное лицензирование

Оплачивается только необходимое количество лицензий.

Сервисы без установок

Доступ к ПО через интернет-браузер.

Сокращение затрат

На развертывание ПО, на техподдержку и обновление систем.

Стоимость программного обеспечения

Аренда лицензий Microsoft

Наименование
Цена в месяц

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Аренда Microsoft 365 для бизнеса (до 300 пользователей)

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Аренда Microsoft 365 для крупных корпоративных клиентов

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Аренда Exchange Online

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Skype for Business Online

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Azure Active Directory

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

OneDrive for Business with Office Online

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Visio Online

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Вместе с услугой заказывают

Выделенный сервер

Арендуйте надежный физический сервер с подключением к локальной сети.

Виртуальное приватное облако

Объединяйте серверы в локальное пространство только для ваших проектов.

Защита от DDoS-атак

Снизьте риски простоев вашего проекта и обеспечьте защиту от взломов и атак.

Облачное объектное хранилище

Работайте в высокопроизводительном хранилище данных с поддержкой S3 API.

Арендуйте ПО с регулярными обновлениями

Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение рабочего дня.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.