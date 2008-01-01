Аренда программного обеспечения

Переходите от капитальных затрат к операционным. Предлагаем аренду программного обеспечения ведущих компаний с регулярным обновлением до новейшей версии.

Преимущества

Доступное лицензирование

Оплачивается только необходимое количество лицензий.

Сервисы без установок

Доступ к ПО через интернет-браузер.

Сокращение затрат

На развертывание ПО, на техподдержку и обновление систем.

Стоимость программного обеспечения

Лицензии ISPmanager

Актуализация цен...
Наименование
Цена в месяц
Наименование
Панель управления ISPmanager 6 Host
Цена в месяц
990 ₽
Наименование
Панель управления ISPmanager 6 Lite
Цена в месяц
336 ₽
Наименование
Панель управления ISPmanager 6 Pro
Цена в месяц
673 ₽

Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%

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Арендуйте ПО с регулярными обновлениями

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