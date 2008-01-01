Преимущества
Доступное лицензирование
Оплачивается только необходимое количество лицензий.
Сервисы без установок
Доступ к ПО через интернет-браузер.
Сокращение затрат
На развертывание ПО, на техподдержку и обновление систем.
Стоимость программного обеспечения
Лицензии ISPmanager
Актуализация цен...
Наименование
Цена в месяц
Наименование
Панель управления ISPmanager 6 Host
Цена в месяц
990 ₽
Наименование
Панель управления ISPmanager 6 Lite
Цена в месяц
336 ₽
Наименование
Панель управления ISPmanager 6 Pro
Цена в месяц
673 ₽
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
Вместе с услугой заказывают
Выделенный сервер
Арендуйте надежный физический сервер с подключением к локальной сети.
Защита от DDoS-атак
Снизьте риски простоев вашего проекта и обеспечьте защиту от взломов и атак.
S3
Работайте в высокопроизводительном хранилище данных с поддержкой S3 API.
Арендуйте ПО с регулярными обновлениями
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