- управление серверами с помощью API и Terraform,
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- безлимитный трафик между продуктами Selectel,
- DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
- защита от DDoS-атак на уровне L3 и L4,
- выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6).
- размещение и обслуживание сервера в одном из российских дата-центров уровня Tier III.
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
Рассчитайте стоимость российского VPS/VDS-сервера0,00 ₽/мес.
Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Внесите продукт в расчет, чтобы отобразилась итоговая стоимость инфраструктуры
Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
Свяжитесь с нами и мы поможем
Что входит в цену аренды виртуального сервера в России
Почему выбирают VPS/VDS-сервер в России
Соответствие 152-ФЗ и сертификат PCI DSS
Наши облака соответствуют 152-ФЗ и имеют сертификат PCI DSS. Это значит, что вы можете хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности, а также защищать данные платежных карт.
Дата-центры уровня Tier III
У нас есть шесть собственных дата-центров в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Они надежно защищены от любых сбоев: от отключения электричества до пожара.
Быстрая техподдержка
Техподдержка помогает разобраться в том, как работают наши продукты, помогает их настроить и решает все вопросы и проблемы. Средняя скорость ответа — 15 минут.
Преимущества аренды российского VPS/VDS-сервера в Selectel
Используем надежное оборудование
Используем процессоры серверного класса Intel® Xeon®, AMD EPYC™ и SSD-диски. Обеспечиваем отказоустойчивость системы и резервное копирование с помощью дополнительных услуг: балансировщика нагрузки, резервного копирования, облачного хранилища и других. Это гарантирует высокую надежность и качество.
Предоставляем белый IP и бесплатный DNS-хостинг
Предоставляем плавающий IP-адрес от 3,67 ₽/день, в том числе IPv6, и бесплатный DNS-хостинг для всех облачных серверов.
Позволяем гибко настраивать сети
Мы предоставляем 3 ТБ бесплатного трафика в месяц. Если его недостаточно, вы можете добавить дополнительные ГБ. Каждый по цене в 0,52 ₽.
Пропускная способность канала — от 1 Гбит/с, по запросу ее можно увеличить до 3 Гбит/с в публичных пулах или до 7 Гбит/с в приватных.
Даем управлять серверами через API и Terraform
Заказать сервер и изменить его ресурсы вы можете в панели управления Selectel.
Управлять сервером можно с помощью API и Terraform. Настраивать скрипты и следить за статистикой — через ISPmanager и другие инструменты.
Подключаем бесплатную защиту от DDoS
Для всех сервисов облачной платформы Selectel подключена бесплатная защита от DDoS Selectel. Она помогает отражать атаки на уровне сетевых протоколов L3, L4.
Арендуйте VPS/VDS-сервер в России с дополнительными услугами
Как арендовать российский виртуальный хостинг
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel
Пополните баланс удобным способом
Выберите облачный сервер подходящей конфигурации
Подключите дополнительные услуги
Я не знаю, какая конфигурация виртуального сервера подойдет для моего бизнеса. Что делать?
Свяжитесь с нашей технической поддержкой. Отправьте письмо на почту support@selectel.ru, позвоните по телефону 8 (800) 555-06-75 или создайте тикет. С вами свяжутся специалисты, зададут вопросы и помогут выбрать подходящий сервер.
Что влияет на стоимость VPS/VDS?
Цена VPS/VDS складывается из ресурсов, которые потребляет виртуальный сервер: количества и типа дисков, количества RAM и vCPU. Чтобы рассчитать точную стоимость сервера, используйте калькулятор.
Как оплатить аренду VPS/VDS в России?
Для оплаты аренды VPS/VDS-сервера перейдите в панель управления и пополните баланс удобным способом.
Есть ли тестовый период?
Нет. Но вы можете арендовать сервер на час по минимальной цене и проверить, подходит ли вам выбранная конфигурация.
Что входит в услугу аренды виртуального сервера?
В стоимость входит:
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- трафик между продуктами Selectel без ограничений,
- выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6),
- DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
- защита от DDoS-атак на сетевом и транспортном уровне (L3, L4),
- управление серверами с помощью API и Terraform,
- размещение и обслуживание сервера в одном из дата-центров уровня Tier III.
Какие операционные системы доступны?
Арендуя виртуальный сервер в России, клиент может выбрать готовые к работе образы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux — с готовым рабочим окружением и настройкой всех параметров.
Если ни один из образов не подходит, можно загрузить собственный в панели управления Selectel. В том числе лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера. Подробнее об этом читайте в документации.
Что делать, если мне не подходят стандартные конфигурации сервера?
У нас есть фиксированные (готовой сборки) и произвольные конфигурации облачных серверов. В произвольных вы можете сами задать нужное вам количество ресурсов. Чтобы сделать это, перейдите на табу Цены во вкладку Произвольные.
Какие дополнительные услуги можно подключить к российскому VPS/VDS-серверу?
Все зависит от потребностей вашего проекта. К VPS/VDS-хостингу в России вы можете подключить резервное копирование, балансировщик нагрузки, арендовать лицензии на ПО для более удобной работы с сервером, KVM-виртуализацию и т. д. Все дополнительные продукты и услуги найдете на вкладке Совместимые продукты. На странице тарифов и цен указана стоимость продуктов и услуг.
Где находятся ваши дата-центры?
У нас шесть собственных дата-центров в России: в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также вы сможете арендовать VPS/VDS-сервер в нашем партнерском ДЦ в Новосибирске.
Какие еще VPS/VDS у вас есть?
Вы можете арендовать у нас VPS/VDS:
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Пользуйтесь VPS/VDS-хостингом в России и дополнительными услугами Selectel для решения бизнес-задач
Хранить и восстанавливать данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
S3
Развернуть проект с особенными требованиями
Повысить отказоустойчивость и ускорить загрузку контента
Отражать угрозы
Передать администрирование сервисов провайдеру
Managed Kubernetes
Облачные базы данных
Базовое администрирование
DevOps as a Service
Упростить работу команды
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.