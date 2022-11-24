VPS/VDS-серверы в России

Арендуйте облачный сервер у российского провайдера. Решайте бизнес-задачи и платите за ресурсы сервера по потреблению, а мы позаботимся о надежности инфраструктуры.
  • Процессоры серверного класса Intel® Xeon® и AMD EPYC™
  • Почасовой биллинг
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Техподдержка 24/7
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

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Что входит в цену аренды виртуального сервера в России

  • управление серверами с помощью API и Terraform,
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
  • безлимитный трафик между продуктами Selectel,
  • DNS-хостинг с неограниченным количеством доменов,
  • защита от DDoS-атак на уровне L3 и L4,
  • выделенный IP-адрес (IPv4 или IPv6).
  • размещение и обслуживание сервера в одном из российских дата-центров уровня Tier III.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.