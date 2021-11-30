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VPS/VDS с Debian

Возьмите в аренду виртуальный сервер с Debian от Linux на базе облачной платформы Selectel. Развивайте свои проекты, а мы позаботимся об инфраструктуре: проследим за стабильной работой серверов и отказоустойчивостью.
  • Управление через API и Terraform
  • Оплата по потреблению
  • Бесплатная защита от DDoS
  • Создание сервера меньше, чем за минуту
  • SLA — 99,98%
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Сервер с Debian
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Рассчитайте стоимость VPS-сервера с Debian

Соберите конфигурацию облачного сервера с необходимым количеством ресурсов: ядер, оперативной памяти, дисков.

Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

Итоговая стоимость

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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Итого: 0,00 ₽/мес.

Что входит в тариф

  • управление серверами с помощью API или Terraform;
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
  • трафик между продуктами Selectel без ограничений;
  • защита от DDoS-атак;
  • DNS-хостинг;
  • выделенный IP.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Для аренды сервера зарегистрируйтесь в панели управления Selectel.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.