- управление серверами с помощью API или Terraform;
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
- трафик между продуктами Selectel без ограничений;
- защита от DDoS-атак;
- DNS-хостинг;
- выделенный IP.
Мы обновили интерфейс и добавили гибкие настройки конфигураций. Оцените новую версию на странице «Облачные серверы».
Рассчитайте стоимость VPS-сервера с Debian0,00 ₽/мес.
Соберите конфигурацию облачного сервера с необходимым количеством ресурсов: ядер, оперативной памяти, дисков.
Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.
Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
0,00 ₽/мес.
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
0,00 ₽/мес.
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
0,00 ₽
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,90 ₽/ГБ, а ширина канала — 3 Гбит/с.
Хранение образов
0,00 ₽/мес.
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 22%
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Что входит в тариф
Аренда VPS/VDS-сервера c Debian — что внутри
Последние версии Debian
Пользуйтесь VDS-серверами с поддержкой последних версий Debian. Образы уже установлены и готовы к работе — не нужно проводить лишние настройки. Вам доступны все возможности Debian 10 и Debian 11.
Масштабируемые NVMe SSD-диски
У нас есть VPS-серверы с быстрыми сетевыми дисками. Они подходят для нагрузок, требующих повышенной производительности операций ввода-вывода. Размер этих дисков легко увеличить в любой момент.
Оперативная память поколения DDR4
Вы можете выбрать серверы с модулем памяти DDR4. Среди характеристик RAM этого поколения — более высокий уровень надежности, частоты и пропускной способности памяти, чем у моделей DDR3.
Белый IP и DNS-хостинг
Бесплатно размещайте неограниченное количество доменов и записей на DNS-серверах, добавляйте SSL-сертификат от Let’s Encrypt. По запросу предоставим публичные IP: статические адреса для доступа к серверу из интернета в приватной подсети за роутером.
Гибкие настройки сети
Если не хватило 3 ТБ бесплатного трафика в месяц, предоставим больше по запросу — каждый следующий ГБ стоит 0,52 ₽. Пропускная способность канала — от 1 Гбит/с. Если понадобится, можем увеличить ее до 3 Гбит/с в публичных пулах или до 7 Гбит/с в приватных.
Бесплатная защита от DDoS-атак
Для сервисов облачной платформы действует защита от DDoS-атак Selectel. Она борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети на уровнях L3 и L4. Если потребуется защита на уровне L7, используйте решения наших партнеров: DDoS-Guard и Curator.
Удобное управление VDS-серверами в Selectel
API и Terraform
Автоматизируйте управление VPS/VDS-сервером с помощью бесплатной утилиты Terraform или программного интерфейса приложений (API). Тратьте меньше времени на рутинные операции и больше — на стратегические задачи.
ISPmanager
Управлять VDS-хостингом в Selectel можно через панель управления ISPmanager. Загружайте файлы, просматривайте статистику по трафику, добавляйте и удаляйте домены, настраивайте скрипты.
ISPmanager — платный инструмент: необходимо приобрести лицензии. Цены можно найти на странице аренды ПО в Selectel. А чтобы начать работу с инструментом, напишите нам в тикете.
Панель управления Selectel
Гибко меняйте количество используемых ресурсов, подключайте дополнительные услуги, пополняйте баланс парой кликов в панели управления Selectel.
А еще следите за работой сервисов в режиме реального времени, отправляйте тикеты в техническую поддержку, получайте отчетные документы и многое другое.
Услуги по администрированию
Если вам нужна помощь с управлением серверами, обращайтесь к команде Managed Services. Поможем с переносом систем на нашу инфраструктуру, проведем базовую диагностику оборудования и сервисов, внедрим лучшие методологии и обеспечим информационную безопасность.
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы начать работу с VPS/VDS-сервером
Почему аренда VPS/VDS-сервера — в Selectel
Помощь с миграцией
Перенесем ваши проекты с инфраструктуры другого провайдера к нам на выгодных условиях. Это сэкономит примерно 100 часов работы штатного администратора.
Быстрый старт
Для начала работы достаточно зарегистрироваться в панели управления Selectel и пополнить баланс. Весь процесс займет меньше минуты.
Оплата по потреблению
Платите только за ресурсы, которые фактически потребляет сервер VPS/VDS. Минимальный срок аренды сервера — час.
Серверы в России и за рубежом
Разместим VPS-сервер в наших дата-центрах в Москве, Петербурге и Ленобласти или на площадке партнера в Новосибирске.
SLA — 99,98%
Гарантируем бесперебойную работу серверов по договору. А если что-то пойдет не так, предусматриваем денежную компенсацию за каждые 30 минут простоя.
Заботливая техподдержка
Специалисты помогают разбираться в самых трудных вопросах. Внимательно относимся к заявкам и реально помогаем, а не присылаем отписки по шаблонам.
Для каких задач подходит VDS-сервер с Debian?
VPS/VDS-серверы решают те же задачи, что и виртуальный хостинг: они подходят для размещения корпоративных сайтов со множеством страниц, лендингов, интернет-магазинов. Пользователи вашего сайта останутся довольны скоростью загрузки и стабильной работой ресурса.
Но это не все возможности VPS: серверы также подходят для систем аналитики, обработки данных и управления контентом, баз данных, проектов на Python и PHP и многих других задач.
Какие еще операционные системы доступны?
Выбирайте среди множества дистрибутивов Linux: помимо Debian, доступны Ubuntu, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux. Все дистрибутивы предоставляются бесплатно — это важное преимущество операционных систем на базе Linux. Не придется платить и за обновления.
Также вы можете загрузить собственный образ в любых удобных форматах. Читайте инструкцию, как самостоятельно провести установку на сервер и настройку Debian 10.
Есть ли бесплатный тестовый период?
У нас нет бесплатного тестового периода.
При этом для начала аренды VDS с Debian достаточно пополнить баланс на сумму от 100 рублей. Услуги оплачиваются по потреблению: можно оценить, сколько ресурсов потребуется для проекта, и при этом не тратить много.
Как создать VPS-сервер с Debian?
- Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel или перейдите в панель, если вы уже прошли регистрацию.
- Пополните баланс облачной платформы.
- Выберите требуемые характеристики VDS-сервера разделе Серверы облачной платформы.
Подробнее о том, как создать VPS/VDS-сервер, читайте в документации. Если у вас остались вопросы, задавайте их в тикетах: техподдержка обработает заявку в течение 15 минут.
Как увеличить мощность VPS-сервера?
Масштабировать ресурсы можно в панели управления Selectel. Чтобы сервер начал работу в новой конфигурации, его нужно перезагрузить.
Наращивать мощность можно постепенно, начиная с минимальной конфигурации: 1 vCPU и 1 RAM.
Какие еще VPS/VDS у вас есть?
Вы можете арендовать у нас VPS/VDS:
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Диагностика
Инструменты для автоматизации
Объединяйте VPS/VDS и другие продукты Selectel в сложную инфраструктуру
Зарезервировать и сохранить данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Объектное хранилище
Организовать сеть
Защититься от угроз
Организовать работу команды
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Для аренды сервера зарегистрируйтесь в панели управления Selectel.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555-06-75 или по почте sales@selectel.ru— изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.