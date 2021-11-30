VPS/VDS-серверы решают те же задачи, что и виртуальный хостинг: они подходят для размещения корпоративных сайтов со множеством страниц, лендингов, интернет-магазинов. Пользователи вашего сайта останутся довольны скоростью загрузки и стабильной работой ресурса.

Но это не все возможности VPS: серверы также подходят для систем аналитики, обработки данных и управления контентом, баз данных, проектов на Python и PHP и многих других задач.