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Back office

Главный инженер проекта в Санкт-Петербурге

  • Санкт-Петербург
  • Гибкий
Основные задачи
  • Формировать концепцию объекта, технические задания на эскизный проект, проектную и рабочую документацию, изыскания и закупочные процедуры
  • Собирать и анализировать исходно-разрешительную документацию, сопровождать получение ГПЗУ и необходимые согласования
  • Координировать работы подрядных организаций
  • Руководить разработкой проектной и рабочей документации по ЦОДу, контролировать комплектность, качество, сроки и бюджет проектных работ
  • Координировать разделы: архитектура, конструкции, электроснабжение, ИБП и ДГУ, СКВ/холодоснабжение, пожарная безопасность, автоматизация, СКС, видеонаблюдение и СКУД
  • Обеспечивать соответствие решений техническому заданию, российским нормам, стандартам оформления ЕСКД/СПДС и применимым международным стандартам ISO, TIA/EIA
  • Взаимодействовать с заказчиком, генпроектировщиком, экспертизой, поставщиками, генподрядчиком и эксплуатирующими службами, ресурсоснабжающими организациями
  • Вести авторский надзор, участвовать в устранении замечаний, приёмке работ и вводе ЦОД в эксплуатацию
  • Управлять группой проектировщиков и вести переговоры с заказчиком при формировании ТЗ
Мы ожидаем
  • Высшее профильное образование: ПГС, энергетика, теплоэнергетика, электротехника, автоматизация или смежное направление
  • Опыт работы ГИПом или руководителем инженерных проектов от 5–6 лет, желательно с подтверждёнными проектами строительства или реконструкции ЦОДов
  • Понимание архитектуры и инженерных систем дата-центра: электроснабжение, резервирование, ДГУ, ИБП, прецизионное кондиционирование, холодоснабжение, пожаротушение, структурированные кабельные системы
  • Опыт взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями
  • Знание требований к проектированию и строительству, включая Градостроительный кодекс РФ, СП, ГОСТ, ЕСКД и СПДС
  • Опыт управления несколькими подрядчиками и ведения переговоров с заказчиком при формировании ТЗ
  • Опыт управления группой проектировщиков
  • Владение AutoCAD обязательно; приветствуются Revit, BIM-процессы
  • Готовность разбираться в новых и незнакомых областях и решать кросс-командные задачи
  • Навыки коммуникации, эмоциональный интеллект — вы «дисплей» инженерного департамента и должны быть user-friendly :)
  • Умение делать простые и понятные ТЗ, иллюстрированные описания (схемами и диаграммами)
Будет плюсом
  • Опыт проектирования ЦОДов мощностью от нескольких 10 МВт либо крупных машинных залов
  • Опыт прохождения государственной или негосударственной экспертизы
  • Знание принципов отказоустойчивости, обеспечения непрерывности работы инфраструктуры
  • Технический английский язык для работы с документацией и оборудованием вендоров
  • Желателен опыт с международными стандартами ЦОД: TIA-942, ISO/IEC 27001, Uptime Institute Tier, ASHRAE
  • Действующее свидетельство НОК и/или включение в НРС будет преимуществом
  • Проактивный подход к предложению заказчикам новых решений
Про здоровье и спорт
  • Ежемесячная надбавка за некурение
  • ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
  • Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
  • 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
  • Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
  • Офисный душ*
Про досуг
  • Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
  • Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
  • PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
  • Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
  • От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
  • Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
  • Внутренняя база знаний и курсов
  • Рекомендации по обучению и развитию
  • Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
  • Онлайн-библиотека Alpina Digital

*пока что только для питерского офиса

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