Back office
Главный инженер проекта в Москве
- Москва
- Гибкий
Основные задачи
- Формировать концепцию объекта, технические задания на эскизный проект, проектную и рабочую документацию, изыскания и закупочные процедуры
- Собирать и анализировать исходно-разрешительную документацию, сопровождать получение ГПЗУ и необходимые согласования
- Координировать работы подрядных организаций
- Руководить разработкой проектной и рабочей документации по ЦОДу, контролировать комплектность, качество, сроки и бюджет проектных работ
- Координировать разделы: архитектура, конструкции, электроснабжение, ИБП и ДГУ, СКВ/холодоснабжение, пожарная безопасность, автоматизация, СКС, видеонаблюдение и СКУД
- Обеспечивать соответствие решений техническому заданию, российским нормам, стандартам оформления ЕСКД/СПДС и применимым международным стандартам ISO, TIA/EIA
- Взаимодействовать с заказчиком, генпроектировщиком, экспертизой, поставщиками, генподрядчиком и эксплуатирующими службами, ресурсоснабжающими организациями
- Вести авторский надзор, участвовать в устранении замечаний, приёмке работ и вводе ЦОД в эксплуатацию
- Управлять группой проектировщиков и вести переговоры с заказчиком при формировании ТЗ
Мы ожидаем
- Высшее профильное образование: ПГС, энергетика, теплоэнергетика, электротехника, автоматизация или смежное направление
- Опыт работы ГИПом или руководителем инженерных проектов от 5–6 лет, желательно с подтверждёнными проектами строительства или реконструкции ЦОДов
- Понимание архитектуры и инженерных систем дата-центра: электроснабжение, резервирование, ДГУ, ИБП, прецизионное кондиционирование, холодоснабжение, пожаротушение, структурированные кабельные системы
- Опыт взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями
- Знание требований к проектированию и строительству, включая Градостроительный кодекс РФ, СП, ГОСТ, ЕСКД и СПДС
- Опыт управления несколькими подрядчиками и ведения переговоров с заказчиком при формировании ТЗ
- Опыт управления группой проектировщиков
- Владение AutoCAD обязательно; приветствуются Revit, BIM-процессы
- Готовность разбираться в новых и незнакомых областях и решать кросс-командные задачи
- Навыки коммуникации, эмоциональный интеллект — вы «дисплей» инженерного департамента и должны быть user-friendly :)
- Умение делать простые и понятные ТЗ, иллюстрированные описания (схемами и диаграммами)
Будет плюсом
- Опыт проектирования ЦОДов мощностью от нескольких 10 МВт либо крупных машинных залов
- Опыт прохождения государственной или негосударственной экспертизы
- Знание принципов отказоустойчивости, обеспечения непрерывности работы инфраструктуры
- Технический английский язык для работы с документацией и оборудованием вендоров
- Желателен опыт с международными стандартами ЦОД: TIA-942, ISO/IEC 27001, Uptime Institute Tier, ASHRAE
- Действующее свидетельство НОК и/или включение в НРС будет преимуществом
- Проактивный подход к предложению заказчикам новых решений
Про здоровье и спорт
- Ежемесячная надбавка за некурение
- ДМС + стоматология + офисный врач* (с первого дня работы)
- Компенсация психологических консультаций: онлайн или в кабинете психолога
- 50% оплата абонемента в фитнес-клуб и спортивный зал в офисе*
- Внутренние спортивные турниры, корпоративные тренировки и участие в спортивных мероприятиях (забеги, велозаезды, заплывы, «Гонка героев», кибертурниры)
- Офисный душ*
Про досуг
- Образовательные мероприятия (мастер-классы, лекции, квизы, экскурсии)
- Тематические киновечера и регулярные вечера настолок (обожаем DnD и спортивную мафию!)
- PlayStation zone*, кикер и настольный теннис
- Несколько крупных тусовок в году, а также зимой ездим гонять на сноубордах и лыжах, а осенью в пейнтбол
Про развитие
- От 50% до 100% оплаты обучения английскому и еженедельные бесплатные разговорные клубы с носителями
- Внутренние обмены знаниями: lightning & thunder talks, Selectel MasterClass
- Внутренняя база знаний и курсов
- Рекомендации по обучению и развитию
- Персонализированный подход к обучению, возможность участия в конференциях по всему миру
- Онлайн-библиотека Alpina Digital
*пока что только для питерского офиса